Temas del día de EFE Internacional del 24 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodimir Zalenski, dijo este lunes que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve EE.UU. es que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.

(Texto)

– Se enviarán unas claves sobre qué dice el plan de Trump, cuáles son las contrapropuestas y si esas contrapropuestas pueden ser línea roja para Moscú o línea roja para Kiev.

(Texto)

– La frase de Zelenski: «Putin quiere reconocimeinto para lo que ha robado»

(A qué se refiere: según la versión inicial del plan Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidas de facto como territorios rusos, incluso por Estados Unidos, mientras que Jersón y Zaporiyia quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que implicará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea)

(Texto)

– En Luanda, los líderes de la UE han analizado el plan de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: Von der Leyen ha pedido respetar la soberanía de Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado la reacción del presidente de Finlandia y de los ministros de Exteriores de Alemania y Hungría)

– Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró no haber sido informado de las modificaciones introducidas por ucranianos y europeos al plan de paz original que Estados Unidos hizo llegar a Rusia la pasada semana, mientras la propaganda rusa menosprecia la contrapropuesta.

(Texto)

– En el frente: un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov mata a cuatro personas, Rusia aigue bombardeando infraestructuras y, según Moscú, continúan sus avances en Pokrovsk y Zaporiyia.

(Texto) (Vídeo)

– El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo que mantendrá este lunes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que le pedirá revitalizar las conversaciones sobre la Iniciativa del Mar Negro.

(Texto)

VENEZUELA EE.UU

Washington/Caracas.- El Departamento de Estado de EE.UU. designa este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano, como grupo terrorista extranjero (FTO), lo que incrementa aun más la presión sobre el presidente del país, Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto)

– Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe al que consideró «inexistente» Cartel de los Soles como grupo terrorista y consideró que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar una intervención.

(Texto) (Foto) (Video)

– Varias aerolineas siguen con sus vuelos hacia Venezuela cancelados, una medida que adoptaron luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Beirut – Israel escala la tensión con Hizbulá en el Líbano tras bombardear Beirut a pesar del alto el fuego en vigor, al igual que en Franja de Gaza, donde los palestinos asesinados por el Ejército rozan ya los 70.000 tras dos años de ofensiva y más de un mes de tregua que no ha eliminado los ataques y las víctimas mortales diarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Despiden con un funeral al jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, fallecido el domingo junto a otros cuatro miembros del movimiento en un ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut.

(texto) (foto) (vídeo)

(Se enviarán además unas claves sobre la intensificación de los ataques israelíes contra Líbano)

(Se han enviado unas claves sobre las bajas anunciadas en las fuerzas armadas de una decena de altos mandos reservistas tras las pesquisas internas del Ejército sobre el ataque del 7 de octubre de 2023)

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Bruselas – Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China, incluido el anuncio por parte de Pekín de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras y su posterior suspensión durante un año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Rueda de prensa del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al término de la reunión)

(Texto) (Foto) (Audio) (Directo) (Vídeo)

ÁFRICA UE

Luanda – Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo.

(Texto)(Foto) (Audio) (Vídeo)

(La sesión de apertura está prevista para las 13.00 horas)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá en la cumbre euroafricana una apuesta decidida por el multilateralismo y el reforzamiento de las relaciones entre ambas regiones en respuesta al difícil momento geopolítico actual.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

PAÍSES BAJOS ESPAÑA

La Haya – Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados denuncian ya como explotación encubierta. Por Imane Rachidi

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado a las 11.48 horas)

(Se ha enviado además una entrevista con el presidente de la federación sindical neerlandesa FNV, Dick Koerselman)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo),

MERCOSUR UE

Redacción América – A un año de que Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial —en diciembre de 2024, tras casi 25 años de negociaciones— la firma definitiva sigue pendiente debido a retrasos en los trámites internos europeos y a las reticencias de algunos Estados miembros, lo que mantiene el pacto rodeado de incertidumbre.

(texto) (foto)

R.UNIDO ARTE

Londres – Presentación a la prensa de una de las exposiciones más esperadas del año: «Turner y Constable, rivales y originales», producida con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de estos dos gigantes de la pintura británica moderna, enfrentados estilísticamente en vida y muy influyentes en ambos casos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS EMMY INTERNACIONALES

Nueva York – Los Emmy entregan este lunes en Nueva York sus premios internacionales, con nominados como el actor colombiano Diego Vásquez, por ‘Cien años de soledad, o el español Oriol Plá, por ‘Yo, adicto’, y documentales deportivos como ‘Argentina ’78’ y ‘#Se acabó. Diario de las campeonas’, sobre el escándalo en la selección femenina española de fútbol.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ZOE VALDÉS

Miami – La escritora cubana Zoé Valdés habla en una entrevista con EFE sobre ‘París era una rumba’, una obra que retrata la vida cultural y bohemia de los años 80 en París, cuando llegó con 23 años, y narra sus encuentros con figuras artísticas en la mítica librería Shakespeare & Co.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La Tate Britain presenta una de las exposiciones más esperadas del año en Londres: «Turner y Constable, rivales y originales». Tate Britain. Linbury Galleries. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Roma.- BOSNIA GUERRA.- El periodista italiano Ezio Gavazzeni, denunciante de los supuestos ‘safaris de la muerte’ durante el sitio de Sarajevo, explica sus investigaciones ante la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. (Texto) (Foto)

15:30h: Londres.- OIM ASAMBLEA.- El ministro españoil de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, participa en la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional.

15:45h.- Viena.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso en un foro sobre inteligencia artificial y educación en Bratislava como parte de un evento de alto nivel de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

18:00h.- Belgrado.- SERBIA MEDIOS.- La Asociación Independiente de Periodistas de Serbia (NUNS) y otras siete ONG han convocado una manifestación de solidaridad con la televisión independiente N1 cuyo equipo fue atacado el jueves por partidarios del presidente Aleksandar Vucic. (Texto)

18:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- El Colegio de España de París celebra su 90° aniversario con un acto en el que intervendrán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visita Turquía para entrevistarse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Bruselas.- UE COMERCIO.- Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China.

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Se vota domingo y lunes en las regiones italianas de Campania, Veneto y Apulia, que concluyen la renovación de las administraciones regionales del país y las coaliciones de derechas e izquierdas harán sus balances. (Texto)

Ginebra.- SUBASTA NUMISMÁTICA.- La firma Numismatica Genevensis subasta el «Centén Segoviano» de 1609, una enorme moneda de oro de la época de Felipe III que a un precio de salida de dos millones de francos suizos (2,1 millones de euros) podría batir el récord a la moneda española con valor más alto en una subasta. (Texto)

América

16:00h.- Ciudad de México. MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inflación de la primera quincena de octubre. (Texto)

17:00h.- Lima.- PERÚ AGRICULTURA.- Perú acoge, por primera vez en América Latina, la Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU HISPANOS.- El Pew Research Center divulga los resultados de una encuesta nacional sobre la percepción de los latinos respecto a las políticas del presidente Donald Trump, especialmente en materia de inmigración y economía (Texto)

Miami – EEUU NEGOCIOS – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, participa en el World Strategic Forum (WSF) en Miami junto a líderes de negocios como el director de la empresa aeroespacial Axiom Space, Kam Ghaffarian, y el economista jefe de Fitch Ratings, Brian Coulton. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Miami – EEUU INMIGRACIÓN – El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió «hacer más presión» a los políticos para defender a los migrantes, y señaló en una entrevista con EFE que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe «cambiar su táctica» porque la «deportación masiva no va a ayudar en nada». (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

1Luanda.- ÁFRICA UE CUMBRE.- Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA). (Texto)

Luanda.- CUMBRE UE-UA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre Unión Europea-Unión Africana

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Segunda fase de las elecciones parlamentarias en Egipto, que se celebra en 13 de las 27 gobernaciones del país.

Nairobi.- KENIA MALASIA.- Visita de estado del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, a Kenia, donde será recibido por su homólogo, William Ruto.

Maputo.- MOZAMBIQUE BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con su homólogo de Mozambique, Daniel Chapo, para reforzar las relaciones bilaterales. (Texto)

