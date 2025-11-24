Temas del día de EFE Internacional del 24 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú- Menos de 24 horas después de que europeos y ucranianos consiguieran eliminar de la propuesta de paz de Estados Unidos aquellos puntos que cruzaban sus líneas rojas, el Rusia rechazó de plano las modificaciones, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ciñó a la primera versión del plan, considerada demasiada prorrusa por Ucrania y la Unión Europea (UE)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este lunes que «algo bueno» puede estar sucediendo en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, un día después de que funcionarios de Washington y Kiev discutieran en Ginebra un plan impulsado por la Casa Blanca para sellar la paz con Rusia.

– Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes diez drones ucranianos que pretendían atacar Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

-Mientras Estados Unidos mantiene intensas consultas con ucranianos y europeos sobre los puntos más controvertidos del plan de paz, el ejército ruso continúa impasible su ofensiva en todos los sectores del frente.

– La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este lunes en Luanda que el territorio y la soberanía de Ucrania «deben ser respetados» y que «solo Ucrania» puede decidir sobre sus Fuerzas Armadas, en el marco de las negociaciones que impulsa Estados Unidos para un plan de paz con Rusia.

– Rusia lanzó anoche un total de 162 drones de distintos tipos que alcanzaron infraestructuras civiles en las regiones ucranianas de Cherníguiv (norte), Járkov (noreste) y Dnipropetrovsk (centro-este), según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en el parte del lunes.

VENEZUELA EE.UU

Washington/Caracas.- – Estados Unidos designó formalmente este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

– El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

– Varias aerolineas siguen con sus vuelos hacia Venezuela cancelados, una medida que adoptaron luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Beirut – Israel escala la tensión con Hizbulá en el Líbano tras bombardear Beirut a pesar del alto el fuego en vigor, al igual que en Franja de Gaza, donde los palestinos asesinados por el Ejército rozan ya los 70.000 tras dos años de ofensiva y más de un mes de tregua que no ha eliminado los ataques y las víctimas mortales diarias.

– La polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), organización estadounidense encargada por Israel de repartir comida en la Franja desde mayo hasta el alto el fuego de octubre, anunció este lunes el cese de sus operaciones en el enclave palestino.

– La Fiscalía de Jerusalén procesará al colono que agredió a una mujer palestina golpeándola con un palo en la cabeza el pasado 19 de octubre en Turmus Ayya, en el centro de Cisjordania, después de que la investigación policial haya encontrado pruebas suficientes para enjuiciar al acusado.

– Despiden con un funeral al jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, fallecido el domingo junto a otros cuatro miembros del movimiento en un ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut.

GUERRA COMERCIAL

Bruselas – Estados Unidos insistió este lunes a la Unión Europea en la «sugerencia» de que «relaje» su regulación a los gigantes digitales para plantear una rebaja de los aranceles que mantiene al acero comunitario, en la primera reunión de sus representantes de Comercio con los ministros del ramo de la UE.

– El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pidió este lunes a Estados Unidos avanzar en la inclusión del aceite de oliva y otros productos «importantes para España» en la lista de productos exentos de aranceles, explicó al término de una reunión bilateral con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio del mismo país, Jamieson Greer.

ÁFRICA UE

Luanda -La séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo, comenzó este lunes en Luanda.

– La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que Europa y África se necesitan la una a la otra «más que nunca», al abrir la séptima cumbre de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) en Angola, en un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas y comerciales.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá en la cumbre euroafricana una apuesta decidida por el multilateralismo y el reforzamiento de las relaciones entre ambas regiones en respuesta al difícil momento geopolítico actual.

PAÍSES BAJOS ESPAÑA

La Haya- Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados califican de explotación encubierta. Por Imane Rachidi

-El presidente de la federación sindical neerlandesa FNV, Dick Koerselman, denuncia una “situación de completo caos” en el trato a los trabajadores migrantes en Países Bajos, incluidos cientos de españoles, y alerta de un sistema que combina dependencia del empleado de las agencias temporales, viviendas precarias y riesgos de seguridad laboral. Por Imane Rachidi

MERCOSUR UE

Redacción América – A un año de que Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial —en diciembre de 2024, tras casi 25 años de negociaciones— la firma definitiva sigue pendiente debido a retrasos en los trámites internos europeos y a las reticencias de algunos Estados miembros, lo que mantiene el pacto rodeado de incertidumbre.

R.UNIDO ARTE

Londres – La galería Tate Britain de Londres inaugura esta semana su gran exposición del año: ‘Turner y Constable, rivales y originales’, una muestra con casi 200 obras que traza un recorrido completo de dos de los pintores más consagrados de la historia del arte inglés, de los que este año y el siguiente se cumplen los 250 años de su nacimiento.

PREMIOS EMMY INTERNACIONALES

Nueva York – Los Emmy entregan este lunes en Nueva York sus premios internacionales, con nominados como el actor colombiano Diego Vásquez, por ‘Cien años de soledad, o el español Oriol Plá, por ‘Yo, adicto’, y documentales deportivos como ‘Argentina ’78’ y ‘#Se acabó. Diario de las campeonas’, sobre el escándalo en la selección femenina española de fútbol.

ZOE VALDÉS

Miami – La escritora cubana Zoé Valdés habla en una entrevista con EFE sobre ‘París era una rumba’, una obra que retrata la vida cultural y bohemia de los años 80 en París, cuando llegó con 23 años, y narra sus encuentros con figuras artísticas en la mítica librería Shakespeare & Co.

