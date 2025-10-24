Temas del día de EFE Internacional del 24 de octubre de 2025 (13.00 horas)

15 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, evalúa en Israel la aplicación del alto el fuego en la Franja de Gaza y afirma desde el sur del país que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro ese territorio, al tiempo que rechaza una eventual anexión israelí de Cisjordania: «Es una amenaza para el proceso de paz».

EEUU ASIA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, parte rumbo a Asia oriental para una gira que lo llevará a Malasia, Japón y Corea del Sur, donde celebrará una esperada cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, de la que se espera que pueda salir un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales entre las dos primeras potencias mundiales.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Después de un mes sin suministro eléctrico se ha restablecido la conexión de la central nuclear de Zaporiyia a la red eléctrica de Ucrania, si bien el futuro de la mayor planta atómica de Europa sigue envuelto en incertidumbre ante el temor a que Rusia continúe con su plan de reactivar los reactores. Por Rostyslav Averchuk

COLOMBIA EEUU

Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, promueve este viernes una manifestación para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y en apoyo a su Gobierno ante la crisis diplomática con Estados Unidos.

BOLIVIA ELECCIONES

Lauca Ñ (Bolivia) – El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) asegura en una entrevista con EFE que, tras las elecciones presidenciales del pasado domingo, el futuro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró, quedó “destrozado”.

GUERRA COMERCIAL

Yakarta – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que está «plenamente interesado» en un posible encuentro con su par de EE.UU., Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está «dispuesto a defender los intereses de Brasil» en sus negociaciones comerciales.

Kuala Lumpur – Los enviados comerciales de Estados Unidos y China tienen previsto estar en Kuala Lumpur desde este viernes para la celebración de una nueva ronda de negociaciones comerciales, en medio de renovadas tensiones entre las dos grandes potencias mundiales. (texto)

CHINA PCCH

Pekín – China anuncia nuevas medidas para reforzar la disciplina interna y evitar la corrupción tras la reciente expulsión de varios altos mandos militares y políticos después de concluir la víspera la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista chino (PCCh), el órgano de toma de decisiones de la formación.

PORTUGAL HUELGA

Lisboa – Los principales sindicatos de los funcionarios de la Administración Pública y de los médicos de Portugal aspiran a paralizar gran parte del país con una huelga general que afectará a oficinas gubernamentales, hospitales y escuelas, entre otros, para pedir mejoras salariales y de sus condiciones.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebrará el domingo unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, en un escenario de fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

– Tras varias semanas de turbulencias en los mercados argentinos, Estados Unidos brindó en los últimos días un fuerte apoyo político y financiero al Gobierno de Javier Milei que, según analistas consultados por EFE, busca limitar la influencia china en sectores estratégicos en Latinoamérica. (Análisis) (Texto)

También se enviarán unas claves sobre las elecciones legislativas de medio término. (Texto) (Foto)

IRLANDA PRESIDENCIA

Dublín – Algo más de 3,6 millones de personas están llamadas a las urnas este viernes en las elecciones a la presidencia de Irlanda, un puesto principalmente representativo que ha ocupado Michael D. Higgins desde 2011 y que se disputan la candidata izquierdista Catherine Connolly y la democristiana Heather Humphreys.

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – La recién elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, presenta las políticas de su nuevo gobierno ante el Parlamento, entre cuyos mayores retos figura la necesidad de mitigar el impacto del aumento de precios y hacer frente a las exigencias de EE.UU. de aumentar las capacidades de defensa del país asiático.

EEUU GOBIERNO

Washington.- El cierre del Gobierno Federal en EE.UU. entra en una nueva fase, ya que muchos funcionarios que continúan trabajando por considerarse imprescindible su labor no cobrarán este viernes su nómina como estaba previsto, en lo que supone el primer impago desde que empezó la suspensión administrativa el 1 de octubre.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Gobierno de Venezuela celebra un encuentro con diputados del Caribe por la defensa de la paz de la región, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

FRANCIA DEPARDIEU

París – Sentencia del juicio en el que Gérard Depardieu acusa a un programa de televisión de haber manipulado unas imágenes para hacerle pasar por pederasta.

EEUU MÚSICA

Miami – Entrevista con el compositor mexicano Armenta, conocido por temas interpretados por sus compatriotas Fuerza Regida, Grupo Frontera, Peso Pluma y Tito Double P, y que ahora lanza su álbum debut ‘Pórtate bien’, con la participación de Manuel Turizo y Manuel Medrano.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:30h.- París.- GAFI BLANQUEO.- El Grupo de Acción Financiero (GAFI) presenta las conclusiones de su plenaria a la prensa.

17:00h.- Viena.- AUSTRIA MUJERES HUELGA.- Varias organizaciones de mujeres han convocado para hoy una «huelga de mujeres» ante el Parlamento austríaco en Viena, con motivo del 50 aniversario de la legendaria «huelga de mujeres» en Islandia y para reclamar más igualdad entre hombres y mujeres en Austria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- París.- PICASSO SUBASTA.- La casa de subastas Drouot saca a la venta el cuadro de Picasso ‘Busto de mujer con sombrero de flores’, una representación de Dora Maar que durante más de ocho décadas ha permanecido fuera del mercado y de los circuitos del arte, propiedad de una familia que lo ha conservado desde su compra en 1944. Su valor estimado es de ocho millones de euros. (texto) (foto)

18:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- La escritora española Rosa Montero y la actriz española Carmen Maura intercambian experiencias en un encuentro abierto al público en el Instituto Cervantes de París. (Texto) (foto) (video)

22:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Moody’s revisa su calificación sobre la deuda pública francesa.

París.- FRANCIA DEPARDIEU.- Sentencia del juicio en el que Gérard Depardieu acusa a un programa de televisión de haber manipulado unas imágenes para hacerle pasar por pederasta. (Texto)

Reikiavik.- ISLANDIA IGUALDAD.- Varias manifestaciones recuerdan en Islandia los cincuenta años del Día Libre de las Mujeres, una histórica huelga en la que las islandesas se movilizaron de forma masiva para reivindicar su trabajo y denunciar las diferencias de salario y trato laboral. (Texto)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela se encuentra «alerta» frente a la situación en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias continúan, mientras que han aumentado las violaciones al debido proceso, dice en una entrevista con EFE la presidenta de esta instancia, Marta Valiñas. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ARTE.- La casa de subastas Sotheby’s saca a la venta en París dos colecciones valoradas en más de 50 millones de euros, una de obras modernistas, incluidos dos retratos de Modigliani, y otra de surrealistas como René Magritte, Salvador Dalí, Picabia, Man Ray o Joan Miró.

París.- FRANCIA POMPIDOU.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre. (texto) (foto) (video)

Londres.- R. UNIDO COMIC CON.- Comienza la MCM London Comic en el ExCel, del 24 al 26 de octubre.

Dublín.- IRLANDA PRESIDENCIA.- Elecciones a la presidencia de la República de Irlanda. (texto) (foto) (video)

Madrid.- ECUADOR CINE.- Séptima edición de la muestra de cine ecuatoriano Línea Imaginaria, con la proyección de películas recientes (‘Guañuña’ o ‘Los wanabis’) y un documental (‘Problemas personales’) que recuerda la gran migración del año 2000.

América

14:00h.- Lima.- PERÚ INDÍGENAS.- Analistas presentan el Tablero de Control de enfermedades prevalentes que afectan al pueblo indígena awajún, que habita en la Amazonía peruana, para mejorar la atención en salud este grupo. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Entrevista con el compositor mexicano Armenta, conocido por temas interpretados por sus compatriotas Fuerza Regida, Grupo Frontera, Peso Pluma y Tito Double P, y que ahora lanza su álbum debut ‘Pórtate bien’, con la participación de Manuel Turizo y Manuel Medrano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Nueva York.- PROCTER & GAMBLE RESULTADOS.- La multinacional de productos del hogar y de cuidado personal Procter &Gamble (P&) da a conocer los resultados financieros de su primer trimestre de su ejercicio 2026. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos (Texto)

15:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en septiembre. (Texto)

15:00h.- Sao Paulo.- COP30 CLIMA.- La directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, ofrece una rueda de prensa virtual, a dos semanas del inicio de la conferencia. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- Manifestación convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y en apoyo a su Gobierno ante la crisis diplomática con Estados Unidos. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana de resultados mixtos marcada por los buenos resultados trimestrales de las empresas cotizadas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el alza de los precios del petróleo tras las sanciones estadounidenses a petroleras rusas

Nueva York.- ONU ANIVERSARIO.- La organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple este viernes 80 años en medio de serios problemas de financiación, una creciente crisis de multilateralismo alimentada por EEUU y con la vista puesta en la elección de un nuevo Secretario General. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ ASIA.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja del 24 de octubre al 1 de noviembre a Malasia, Singapur y Corea del Sur para profundizar las relaciones comerciales con la región y participar en Gyeongju (Corea del Sur) en la cumbre de la APEC.

Quito.- ECUADOR PANAMÁ – Foto oficial y declaraciones de prensa de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y su homólogo, de Panamá, Javier Martínez-Acha, quienes asistirán a la inauguración del Foro Económico Ecuador-Panamá. (Texto) (foto) (Video)

Guayaquil.- ECUADOR CÁRCELES.- La comunidad rural que se ubica cerca del paraje donde el Gobierno del presidente Daniel Noboa construye una nueva cárcel para recluir a líderes de bandas criminales denuncia la contaminación del agua en los alrededores de la obra. Por Cristina Bazán (Crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PINTURA.- El pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita muestra en Lima su exposición ‘Destellos de luz’, un viaje por el costumbrismo andino que busca el reflejo lumínico, físico y espiritual, en imágenes como la niñez, la familia o la ternura de la escena hispanoamericana, inaugurada el pasado jueves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MUJERES.- La presidenta de Women Economic Forum (WEF) en Iberoamérica, Michelle Ferrari, habla con EFE sobre la falta de educación financiera, la desigualdad salarial y la escasa retención de talento por parte del sector privado. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Roselyn Sánchez se estrena como directora con su largometraje ‘Diario, Mujer y Café’, un proyecto muy personal con el que quiere impulsar en Estados Unidos las historias caribeñas y en español y demostrar que no son películas de segundo nivel, según dijo en entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- CINE PALESTINA – La épica ‘Palestine 36’, candidata al Óscar por Palestina, no solo narra una historia del colonialismo británico, sino que su propio rodaje afrontó una batalla de ocho años contra la censura en pleno conflicto israelí. «No quería hacer la película en otro lugar. Vivo en Palestina. ¿Por qué no puedo rodar donde vivo?», lamenta a EFE su directora, Annemarie Jacir. Por Mikaela Viqueira (Texto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL MEDIOAMBIENTE – Las noticias sobre deforestación tienen su espacio en los principales medios de comunicación del mundo. Pero, ¿qué hay de la preservación de los océanos?, reflexiona en una entrevista con EFE David Schurmann, director de la ONG Voces del Océano. Por Ailén Desirée Montes (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

09:30.- Rabat.- MARRUECOS PROTESTAS.- Rueda de prensa de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) para hablar de las detenciones y juicios contra los manifestantes de las protestas juveniles de la llamada Generación Z en Marruecos. Sede de la AMDH

Asia

Hanói – SUDESTE ASIÁTICO ESTAFAS – El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, visita por dos días Vietnam para asistir, entre otras actividades, a la firma de la convención contra el ciberdelito en medio de nuevas denuncias sobre el hallazgo de megacentros de estafa en el Sudeste Asiático.

Sídney – AUSTRALIA IA – La asociación Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP) celebra el 11º Foro de Investigación España-Australia bajo el tema «Inteligencia Artificial: ¿Amiga o enemiga?»., y reunirá a científicos, académicos y diplomáticos, entre otros, para debatir sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana y en el trabajo, así como sus implicaciones éticas y sociales.

Kuala Lumpur – MALASIA BRASIL – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita a Malasia, donde el domingo participará en la cumbre de mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

