Temas del día de EFE Internacional del 24 de octubre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, evalúa en Israel la aplicación del alto el fuego en la Franja de Gaza y afirma desde el sur del país que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro ese territorio, al tiempo que rechaza una eventual anexión israelí de Cisjordania: «Es una amenaza para el proceso de paz».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La organización islamista Hamás anunció este viernes que ha acordado con las facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por «tecnócratas independientes».

(Texto)

– Al menos 1,5 millones de gazatíes carecen de alojamiento adecuado en Gaza y se requiere mucha más asistencia para atender sus necesidades más urgentes, advirtió este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

(Texto)

– La Organización Mundial de la Salud (OMS) tardará diez años en ofrecer atención médica a todos los gazatíes que necesitan ser tratados fuera de la Franja si no se aceleran las evacuaciones de pacientes, advirtió este viernes el representante de la agencia en los territorios palestinos ocupados, Rik Peeperkorn.

EEUU ASIA

Washington -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprende este viernes su primera gira por Asia desde que regresó al poder, con la mirada puesta en el encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, del que se espera surja un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Por Eduard Ribas i Admetlla

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Después de un mes sin suministro eléctrico y funcionando gracias a generadores, la central nuclear ucraniana de Zaporiyia vuelve a estar conectada a la red, pero su futuro es incierto ante la posibilidad de que Rusia, que ocupa la planta, siga adelante con su plan de reiniciar los reactores, actualmente en parada fría, lo que incrementaría el riesgo nuclear. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Audio)

– Una explosión provocada por un dron ruso rompió este viernes varias ventanas del tren que une la ciudad de Kramatorsk, situada en la región de Donetsk y a apenas una veintena de kilómetros del frente, con la urbe de Leópolis en Ucrania occidental, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia.

(Texto)

COLOMBIA EEUU

Bogotá – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, promueve este viernes una manifestación para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y en apoyo a su Gobierno ante la crisis diplomática con Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió este viernes al presidente colombiano, Gustavo Petro, que la concentración que convocó para esta tarde en el centro de Bogotá por la «soberanía y la paz de Colombia» se desarrolle de manera pacífica y garantizando los derechos de quienes participen o no en ella.

(Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

Lauca Ñ (Bolivia) – El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó, en una entrevista concedida a EFE, que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró durante casi 30 años y que ahora está bajo el control del Gobierno de Luis Arce, quedó «destrozado» tras las últimas elecciones, en las que apenas superó el umbral del 3 % de los votos, lo que le permitió conservar su personalidad jurídica.

(Texto) (Foto) (Video)

-También afirmó que Estados Unidos «no ayuda», sino que condiciona a Bolivia, por lo que, a su juicio, esto debería ser considerado por el presidente electo, el centrista Rodrigo Paz, quien ha propuesto restablecer las relaciones a nivel de embajadores con la potencia norteamericana.

(Texto) (Foto) (Video)

GUERRA COMERCIAL

Yakarta – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que está «plenamente interesado» en un posible encuentro con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está «dispuesto a defender los intereses de Brasil» en sus negociaciones comerciales.

(Texto) (Foto) (Video)

Kuala Lumpur – Los enviados comerciales de Estados Unidos y China tienen previsto estar en Kuala Lumpur desde este viernes para la celebración de una nueva ronda de negociaciones comerciales, en medio de renovadas tensiones entre las dos grandes potencias mundiales.

(Texto)

CHINA PCCH

Pekín – China anunció este viernes que ampliará el acceso al mercado en sectores sensibles y no pedirá nuevos tratos preferenciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en una declaración que refuerza su compromiso con una apertura de “alto nivel”.

(Texto) (Foto) (Video)

PORTUGAL HUELGA

Lisboa – La huelga general de funcionarios y médicos convocada este viernes en Portugal tuvo una adhesión general del 80 %, aunque en el sector sanitario, educativo, de la seguridad social, finanzas y justicia ha sido del 90 %, según cifras ofrecidas por el sindicato Frente Comum.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebrará el domingo unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, en un escenario de fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

(Texto) (Foto) (Video)

– La ciudadanía argentina renovará el domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término que han adoptado una trascendencia inusitada para convertirse en una suerte de referéndum sobre la gestión de Javier Milei, exponer la intervención de Estados Unidos y medir la fuerza del peronismo a 80 años de su nacimiento (CLAVES). Por Esther Rebollo

(Texto) (Foto)

– Tras varias semanas de turbulencias en los mercados argentinos, Estados Unidos brindó en los últimos días un fuerte apoyo político y financiero al Gobierno de Javier Milei que, según analistas consultados por EFE, busca limitar la influencia china en sectores estratégicos en Latinoamérica. (Análisis) (Texto)

IRLANDA ELECCIONES

Dublín – La izquierdista Catherine Connolly se perfila este viernes como probable ganadora frente a la democristiana Heather Humphreys en las elecciones a la presidencia de la República de Irlanda, un cargo principalmente representativo que se dirimirá entre las dos candidatas. Por Javier Aja

(Texto) (Foto) (Video)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – La recién elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este viernes que acelerará en dos años los planes del archipiélago de elevar el gasto en defensa al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB), y prometió atajar la espiral del aumento del coste de la vida.

(Texto) (Foto) (Audio)

EEUU GOBIERNO

Washington.- El cierre del Gobierno Federal en EE.UU. entra en una nueva fase, ya que muchos funcionarios que continúan trabajando por considerarse imprescindible su labor no cobrarán este viernes su nómina como estaba previsto, en lo que supone el primer impago desde que empezó la suspensión administrativa el 1 de octubre.

(Texto) (Foto) (Video)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Gobierno de Venezuela celebra un encuentro con diputados del Caribe por la defensa de la paz de la región, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército estadounidense hundió otra supuesta narcolancha en aguas del mar Caribe «operada por el Tren de Aragua», en una operación en la que murieron seis «narcoterristas», según informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

(Texto) (Foto) (Video)

– El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra supuestas narcolanchas.

(Texto)

– Tropas estadounidenses llegarán este fin de semana a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe, anunció hoy el Ministerio de Exteriores trinitense.

(Texto)

FRANCIA DEPARDIEU

París – Sentencia del juicio en el que Gérard Depardieu acusa a un programa de televisión de haber manipulado unas imágenes para hacerle pasar por pederasta.

(Texto)

EEUU MÚSICA

Miami – Entrevista con el compositor mexicano Armenta, conocido por temas interpretados por sus compatriotas Fuerza Regida, Grupo Frontera, Peso Pluma y Tito Double P, y que ahora lanza su álbum debut ‘Pórtate bien’, con la participación de Manuel Turizo y Manuel Medrano.

(Texto) (Foto) (Video)

