Temas del día de EFE Internacional del 25 de agosto de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza.- Cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados este lunes por el Ejército israelí en dos bombardeos consecutivos contra el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, un ataque que quedó grabado en vídeo y cuya autoría ha reconocido Israel, mientras ha sido condenado por numerosos países y organizaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército israelí mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza.

– Israel mató a 58 personas en ataques este domingo en la Franja de Gaza, 28 de ellas mientras intentaban conseguir comida, según el último boletín del Ministerio de Sanidad gazatí.

– Los jefes de la diplomacia de los 57 países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) afirmaron este lunes que Israel comete en la Franja de Gaza «crímenes de guerra y genocidio», que requieren la rendición de cuentas y enjuiciamiento conforme al derecho penal internacional, en la reunión extraordinaria que celebran en Arabia Saudí. (Texto) (Audio)

– Once personas murieron por desnutrición en la Franja de Gaza este domingo, lo que eleva a 300 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí. (Texto)

– El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dijo este lunes en Jordania, donde visita los proyectos de cooperación con la UNRWA, que Israel «no conseguirá de ninguna forma» aislar internacionalmente a las ciudades palestinas, después de que el Gobierno israelí vetara el pasado viernes su entrada a las ciudades de Ramala y Belén, en la Cisjordania ocupada. (Texto)

– El cineasta escocés Paul Laverty, que ha trabajado en guiones de películas de Ken Loach, fue detenido en Edimburgo durante unas horas por manifestar su apoyo a la organización ‘Acción Palestina’, que ha sido proscrita en el Reino Unido.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Una línea del frente en gran medida estática oculta la profunda transformación del campo de batalla ucraniano, donde la infantería defensora cava posiciones cada vez más profundas para protegerse de los incesantes ataques con drones y artillería y las fuerzas invasoras renuncian a los tanques para avanzar a pie, mientras que los drones se vuelven cada vez más cruciales. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La cumbre de Alaska le ha dado alas al Kremlin para volver a la casilla de salida en las negociaciones de paz con Ucrania. Sin la espada de damocles de las sanciones en caso de negarse a declarar un alto el fuego, el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene ahora ninguna prisa en negociar con Kiev. (Texto)

FRANCIA PRESUPUESTO

París – Tras la crisis política de 2024, cuando el presidente Emmanuel Macron convocó comicios legislativos anticipados, Francia vuelve al borde del abismo con el anuncio del primer ministro, François Bayrou, de que se someterá el 8 septiembre a un voto de confianza que podría hacer caer su propio Gobierno, lo que justificó para lograr el aval del Parlamento francés a su plan de austeridad.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

EEUU NARCOTRÁFICO

Nueva York – El ‘capo’ mexicano Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró hoy formalmente culpable de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas ante un juez federal de Nueva York, una declaración que llega después de que la Fiscalía renunciara a pedir pena de muerte para él y le evita tener que comparecer en juicio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Madrid.- Las principales compañías de correos europeas han suspendido temporalmente los envíos de mercancías a Estados Unidos debido al fin de la exención que estaba establecida para los paquetes de valor inferior a 800 dólares.

(Texto)

BIRMANIA ROHINYÁS

Bangkok – Cientos de miles de rohinyás continúan en campos de refugiados de Bangladés ocho años después de que el Ejército de Birmania lanzara una campaña contra la minoría musulmana que provocó su huida al país vecino y que la ONU investiga por constituir un posible genocidio.

(Texto) (Audio)

EEUU COREA DEL SUR

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en el primer encuentro bilateral entre ambos líderes, en el que se espera que aborden asuntos como la cooperación en materia de defensa, la desnuclearización de la península coreana y cuestiones comerciales.

(Texto) (Foto) (Video)

VIETNAM TIFÓN

Bangkok.- Vietnam ha evacuado este lunes a unas 20.000 personas en localidades del centro del país ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de dos aeropuertos y han declarado la alerta máxima por inminentes inundaciones.

(Texto) (foto) (Vídeo)

EEUU KATRINA

Miami – Se cumplen 20 años de la llegada a tierra del huracán Katrina, uno de los ciclones más destructivos jamás registrados en Estados Unidos, y que provocó la muerte de más de 1.300 personas en el sureste del país, donde dejó daños valorados en más de 100.000 millones de dólares.

(Texto) (Audio)

FESTIVAL VENECIA

Roma – De ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, a ‘Jay Kelly’, con George Clooney, o ‘After the Hunt’, con Julia Roberts, el Festival de Venecia se inaugura este miércoles con lo nuevo de Paolo Sorrentino. Son cuatro de los títulos más destacados de la 82 edición de la Mostra.

(Texto) (Foto)

– El cineasta Francis Ford Coppola será el encargado de entregar el León de Oro honorífico del próximo Festival de Venecia a Werner Herzog, reapareciendo así ante el público apenas veinte días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma.

(Texto)

