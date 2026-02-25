Temas del día de EFE Internacional del 25 de febrero de 2026 (09.00 horas)

EEUU ESTADO DE LA UNIÓN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su discurso del Estado de la Unión en desentenderse del Congreso para su política arancelaria, al asegurar que no le necesita para aprobar nuevos gravámenes, amenazó de nuevo a Irán y, con un tono triunfalista, ahondó la división con los demócratas en pleno año electoral por los comicios de medio término.

– La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, centró su réplica al discurso sobre el estado de la Nación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en insistir en que el coste de las políticas presidenciales lo «están pagando los ciudadanos».

IRÁN EEUU

Teherán – Irán calificó este miércoles como “grandes mentiras” las afirmaciones de Estados Unidos sobre su programa nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese en el discurso del Estado de la Nación que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica.

MÉXICO VIOLENCIA

Guadalajara (México) – Guadalajara, la tercera urbe de México y una de las sedes del Mundial de fútbol, recupera finalmente la normalidad tras tres días con negocios y actividades públicas en suspenso por la ola de violencia desatada tras el operativo militar en el que murió el capo «El Mencho», en un pequeño pueblo al sur de la ciudad.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Un Ejército ucraniano exhausto y falto de hombres mantiene la línea del frente al entrar en el quinto año de la invasión de Rusia, que promete alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, mientras que Kiev confía en el éxito de la estrategia anunciada la víspera por el nuevo ministro de Defensa. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El avance de la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, donde 37 ONG ven amenazada su labor por Israel, se estanca en un contexto de alta tensión regional por un posible ataque de Estados Unidos a Irán, mientras cientos de miles de gazatíes siguen viviendo en refugios temporales

– El primer ministro indio, Narendra Modi, visita Israel en un viaje con el que aspira a intensificar las relaciones comerciales y la cooperación en materia de defensa.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok (Indonesia).- Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio, la misma pena que había solicitado la Fiscalía.

CHINA ALEMANIA

Pekín – El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, y otros altos funcionarios para tratar temas bilaterales, económicos y en materia de seguridad, como parte de su primer visita a China como jefe del Gobierno germano.

EEUU ESPACIO

Miami – La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

BRASIL LLUVIAS

Juiz da Fora (Brasil) – Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los destrozos del temporal que ha causado al menos 31 muertos y 38 desaparecidos en el estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, aún en alerta por fuertes lluvias.

TRACEY EMIN

Londres – La Tate Modern de Londres presenta ‘Tracey Emin: A Second Life’ (Tracey Emin: Una Segunda Vida) , una retrospectiva de una de las artistas británicas más influyentes y figura clave de los Young British Artists, la generación que revolucionó el arte británico en los años 90, en la que Emin destacó al explorar su propia vida rompiendo tabúes.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- Presentación de las obras a subastar en Christie’s, entre las que se encuentran dos de Picasso. (Foto) (Vídeo)

10:10h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- El miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) Pedro Machado da un discurso en la Conferencia sobre Crédito de PwC de 2026.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de enero. (Texto)

11:00h.- Londres.- TRACEY EMIN.- La Tate Modern de Londres presenta a la prensa ‘Trace Emin: A Second Life’, una retrospectiva dedicada a la famosa e influyente artista británica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Roma.- ITALIA CUBA.- Representantes de exiliados cubanos en Italia se reúnen en Roma con el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Roma.- VENECIA ARTE.- La Bienal de Venecia presenta el programa de su 61 edición, ideada por la que debía ser su comisaria, la camerunense Koyo Kouoh, fallecida recientemente.

12:30h.- Lisboa.- PORTUGAL TURISMO.- Extremadura participa en la feria BTL 2026 de Lisboa, la mayor muestra de turismo de Portugal, con una serie de presentaciones a las que asistirá la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, entre otras autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA BÉLGICA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo belga, Maxime Prévot. (Texto)

16:00h.- Bruselas.- UE EEUU.- La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo recibe al excomisario europeo Thierry Breton y a otros sancionados por Estados Unidos para hablar del impacto de estas medidas.

Bruselas.- UE VIOLENCIA MACHISTA.- La comisión de Igualdad del Parlamento Europeo vota un informe sobre la necesidad de que la legislación sobre la violación se base en la ausencia de consentimiento en toda la UE.

Lisboa.- BCP RESULTADOS.- El BCP, uno de los mayores bancos de Portugal y cuyo principal accionista es grupo chino Fosun (30%), presenta sus resultados de 2025. (Texto)

Barcelona – LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI – El Premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, ofrece una rueda de prensa en el CCCB, en su primer acto público fuera de Hungría tras recibir el galardón. 12.00h (Hall del CCCB y streaming en el canal de YouTube del CCCB).

Madrid.- PREMIOS REY ESPAÑA.- Un jurado internacional anuncia quiénes son los finalistas de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026, unos galardones de referencia en el ámbito iberoamericano, dotados con 10.000 euros en cada categoría y a los que concurren esta vez 230 candidaturas de una veintena de países. (Texto)

Madrid.- LATINOAMÉRICA ARTE.- Inauguración de la exposición «Fronteras móviles. Arte latinoamericano en circulación», que invita a pensar el arte contemporáneo latinoamericano desde la experiencia del desplazamiento. Casa de América (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA TURISMO HUELGA.- El sindicato de los trabajadores del sector turísticos (restaurantes, hoteles, apartamentos turísticos) han convocado una huelga para hoy, para exigir una revisión de los subsidios de desempleo para los trabajadores temporales en el sector. (Texto) (Foto)

América

09.00h – Nueva York.- LIBERTAD PRENSA.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) da a conocer su informe anual sobre la seguridad de los periodistas, en un contexto de creciente peligrosidad para cubrir noticias en zonas de conflicto y en países donde la libertad de prensa está bajo amenaza.

13:00h.- Washington.- FMI EEUU.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará este 25 de febrero la declaración final de su misión del Artículo IV sobre Estados Unidos, acompañada de una rueda de prensa en la que la directora gerente, Kristalina Georgieva, expondrá las principales conclusiones del análisis anual de la economía estadounidense tras reunirse con representantes del Gobierno y autoridades económicas del país. (Texto)

21:00h.- Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero, presenta el informe ‘El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 2025’ en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20). (Texto) (Foto)

22:30h.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- La fabricante de chips estadounidense Nvidia presenta sus resultados del cuarto trimestre tras reportar un beneficio de 31.910 millones de dólares en el tercero, un 65 % más interanual, impulsada por su boyante negocio de los centros de datos. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA MUJERES.- El proyecto ‘Tramarte. Encuentros para tejer paz’ presenta un mural y una exposición fotográfica que representan el trabajo realizado con mujeres de siete municipios de Bolivia par la construcción de la paz a partir del arte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025, después de haber registrado un aumento de ganancias del 39% entre enero y septiembre. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY MUJERES.- El Instituto Nacional de las Mujeres y la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva encabezan en Uruguay un encuentro sobre violencia digital, en el que se analizará la Ley Modelo Interamericana y su implementación en el país. (Texto)

Toronto.- CANADÁ COMERCIO.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia este jueves una gira por la India, Australia y Japón con el objetivo de reforzar las relaciones económicas como parte de su estrategia para reducir la dependencia del país de EE.UU. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la balanza de pagos del país durante 2025. (Texto)

Nueva York.- ESPAÑA FLAMENCO.- Vuelve a Nueva York el Flamenco Festival en su edición número 25 con unos 80 exponentes de este arte, entre ellos Manuel Liñán, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Olga Pericet, Andrés Marín y la cantaora Rocío Márquez, que abrirá el festival con ‘Himno vertical’ en el CNUY Graduate Center. (Texto) (Foto)

Brasilia.- MARIELLE FRANCO.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ELECCIONES.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral que busca principalmente la reducción del costo de las elecciones y bajar el financiamiento a los partidos políticos. (Texto) (Foto) (Video)

San Juan.- CARICOM CONFERENCIA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja a San Cristóbal y Nieves para participar en la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Video)

Oriente Medio

15:00h.- Jerusalén.- ISRAEL INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inicia una visita de dos días a Israel en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, un viaje en el que será recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y dará un discurso ante la Knéset (Parlamento). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- Grupos políticos y sociales convocan a una multitudinaria protesta en Filipinas para recordar los 40 años de la caída del gobierno de Ferdinand Marcos, padre del actual presidente.

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comienza su agenda oficial en su primera visita oficial a China como jefe de Gobierno, en una jornada en la que está previsto que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, y otros altos funcionarios del gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ISRAEL.- El primer ministro indio, Narendra Modi, parte hacia Israel en una visita oficial de dos días.

Tokio.- VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO.- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo muestra en directo la jugabilidad de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition, y contenidos de Pokémon Pokopia, el nuevo juego de una franquicia que cumple 30 años este viernes.

