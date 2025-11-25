Temas del día de EFE Internacional del 25 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

11 minutos

UCRANIA GUERRA Kiev.- Rusia y Ucrania intensificaron en las primeras horas del martes sus ataques aéreos contra sus respectivas retaguardias con un nuevo intercambio de bombardeos de larga distancia que coincide con los contactos para avanzar hacia un final negociado de la guerra que emisarios de los dos bandos mantienen este martes, por separado, con EE.UU. en Abu Dabi.

(Texto) (Audio)

– Varios drones han entrado en el espacio aéreo de Rumanía y de Moldavia. Según el Ministerio de Defensa rumano, un dron cayó en su territorio. Moldavia convocó al embajador ruso para pedirle explicaciones después de que seis drones violasen su espacio aéreo.

(Texto)

– Ucrania espera concretar con EE.UU. una visita del presidente Volodímir Zelenski a su homólogo estadounidense, Donald Trump, antes de final de mes para abordar los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra.

(Texto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que Estados Unidos se ha comprometido a participar en la fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania que deberá ser desplegada para garantizar su durabilidad.

(Texto)

– El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró este martes al resto de países aliados de la Coalición de Voluntarios que las conversaciones para un posible alto el fuego en Ucrania avanzan «en una dirección positiva», de acuerdo con declaraciones recogidas por medios británicos.

(Texto)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes, con motivo de su participación en una reunión por videoconferencia de líderes de la denominada Coalición de los Voluntarios por Ucrania, que se vive «un momento decisivo» para lograr una paz justa en este país.

(Texto)

– El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, abogó este martes porque cualquier negociación sobre un alto el fuego o acuerdo de paz en Ucrania comience teniendo en cuenta el impacto de la agresión rusa sobre los civiles.

(Texto)

– La Casa Blanca explicó este martes que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo ya que todavía quedan «algunos detalles delicados» por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque no son «insalvables».

(Texto)

– En Abu Dabi, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se reúne con funcionarios rusos y ucranianos para tratar un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

(Texto)

– La figura Daniel Patricki Driscoll, un nuevo mediador para Ucrania, ha emergido en estos últimos días, decisivos en la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra que se inició con la invasión rusa.

(Texto)

VIOLENCIA MACHISTA

Viena – Casi 50.000 mujeres y niñas, 137 al día, fueron víctimas el pasado año de homicidios machistas cometidos por parejas o familiares, según el informe de feminicidos de la ONU que insiste en que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres.

(Texto) (Audio)

(Se ha enviado información del nuevo informe sobre feminicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de ONU Mujeres que señala que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares cercanos en todas las regiones del mundo).

– La legislación introducida en España hace más de una década para combatir los feminicidios y la violencia machista convirtieron al país europeo en «pionero» en esta lucha, destacó este martes la ONU en Viena.

(Texto)

– Organizaciones sociales e instituciones se movilizan por todo el mundo en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer con actos y reivindicaciones en favor de leyes y medidas que protejan y sensibilicen contra un mal que afecta a millones.

(Texto)

– Supervivientes de la explotación sexual, muchas de origen latino, encuentran en un taller de costura en pleno corazón de Madrid un lugar donde sanar sus heridas, en el marco de un proyecto integral que busca ofrecer una salida a víctimas de trata de la mano de otras mujeres que han pasado por lo mismo. Por Lucía Serrano

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NIGERIA SECUESTRO

Lagos – Las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda de los más de 250 estudiantes y los 12 profesores que fueron secuestrados por hombres armados el pasado viernes en una escuela católica del norte de Nigeria, después de que 50 alumnos lograran escapar y mientras sus familias esperan con angustia y rezan por su retorno. Por Yinus Buhari

(Foto) (Video)

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – El Gobierno venezolano dialoga con las aerolíneas en el país para tratar de revertir la cascada de cancelaciones de vuelos de varias compañías, que está aislando al país en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe y por la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

— El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Caine, llegó este martes a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar, en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela, lo que ha provocado un aumento en el temor y la incertidumbre en el Caribe.

(Texto)

– La conectividad aérea volvió a ser víctima de la crisis en Venezuela, después de la cancelación de vuelos de ocho aerolíneas internacionales y dos nacionales tras el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. sobre una «situación potencialmente peligrosa en la región», en medio del despliegue norteamericano en el Caribe que ha escalado la tensión entre Caracas y Washington.

(Texto)

LÍBANO ISRAEL

Beirut – El Líbano espera en tensión los resultados de su ofrecimiento a iniciar negociaciones con Israel, que ha intensificado sus ataques contra el territorio libanés y que ha infligido su baja de más rango en las filas del grupo chií Hizbulá, el jefe militar Haytham Ali Tabatabai.

(Texto)

– La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el llamado ‘Eje de la resistencia’, en refrencia a Teherán y sus aliados, responderá por el asesinato de un líder de Hizbulá en un bombardeo aéreo israelí en Beirut.

(Texto)

– El Gobierno español condena los bombardeos del ejército israelí contra Beirut y otras zonas del Líbano, así como los reiterados ataques contra las posiciones de FINUL, que incluso amenazaron «la integridad física del contingente español» desplegado en el marco de esa misión de Naciones Unidas.

(Texto)

– La «situación sobre la seguridad» en Líbano era conocida ya hace meses cuando se comenzó a preparar el viaje del papa León XIV a este país y «se han tomado todas las precauciones necesarias», aseguró este martes el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, al respecto de los últimos bombardeos de Israel en el sur de Beirut.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Una nueva tormenta ha vuelto a golpear este martes la devastada Franja de Gaza inundando las precarias tiendas de campaña, en las que malviven miles de familias palestinas, muchas de las cuales ya habían quedado afectadas hace unas semanas por las intensas lluvias.

(Texto)

– La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes haber recibido de Cruz Roja el ataúd con un nuevo supuesto cuerpo de un rehén entregado previamente por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego.

(Texto)

– La tregua se mantiene frágil en la Franja de Gaza, con muertes diarias de palestinos a manos de soldados israelíes, mientras Israel sigue atacando prácticamente a diario territorio libanés.

(Texto) (Foto)

– La crisis que se sufre en los territorios palestinos ocupados ha borrado en menos de dos años más de veinte años de progresos sociales y económicos conseguidos con el apoyo de la comunidad internacional, y el conflicto armado con Israel ha transformado esta situación en la crisis económica más grave de la historia a nivel mundial en el caso de Gaza

(Texto)

– El Tribunal Superior de Londres examina la decisión del Gobierno británico de ilegalizar al grupo ‘Palestine Action’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– – El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, enmarcó el bombardeo israelí que este domingo mató en Beirut al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haizam Ali Tabatabai, dentro de la «autodefensa» legítima, aunque también llamó a Israel a brindarle la posibilidad al Ejército libanés de avanzar hacia el desarme del grupo chií.

(Texto) (Foto)

– El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. Por Guillermo Azábal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Enviado a las 11.39 horas)

ÁFRICA UE CUMBRE

Luanda – La Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) se comprometieron este martes a «fortalecer la cooperación» para «prevenir la migración irregular», así como a abordar sus «causas profundas».

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá – La respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la denuncia sobre supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en organismos de seguridad, que el jefe de Estado tacha de una manipulación de la CIA, deja más dudas que luces sobre los alcances de esa trama.

(Texto)

CHINA JAPÓN EEUU

Pekín/Tokio- La tensión entre China y Japón continúa, pese a que un nuevo actor ha entrado en escena en un aparente intento de mediación: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente chino, Xi Jinping, y la primera ministra japoneas, Sanae Takaichi.

(Texto) (foto)(vídeo)

UE DEFENSA

Estrasburgo (Francia) – El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este martes al primer programa comunitario en apoyo de la industria europea de defensa (EDIP), que contará con un presupuesto de 1.500 millones de euros.

(Texto)

SALUD SIDA

Ginebra – El contagio del virus del VIH se ha duplicado desde 2010 entre mujeres trans y hombres que mantienen relaciones con otros hombres, a pesar del descenso global del 36 % de nuevos casos.

(Texto) (Audio)

ARGENTINA MARADONA

Buenos Aires – A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, el juicio que buscaba determinar responsabilidades por su fallecimiento – y que se suspendió por el mal desempeño de una de las magistradas- permitió conocer asuntos clave sobre el trágico desenlace del ídolo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE ANIMACIÓN

Los Ángeles (EE.UU.) – Una nueva aventura pone a prueba a Judy Hopps y Nick Wilde en ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’). «Si nos animamos a dedicar un poco más de tiempo a comprender las historias y experiencias de los demás, y lo logramos, el mundo sería un lugar mejor», indica a EFE Ke Huy Quan, la voz de Gary De’Snake, uno de los protagonista de esta secuela que se estrena esta semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU HISPANOS

Tucson (EE.UU.) – La Universidad Estatal de Arizona (ASU) relanza La Editorial Bilingüe, pionera en publicar literatura chicana y latina en inglés y español, para impulsar una nueva generación de escritores y «honrar la diversidad», según declaró a EFE su directora, Anita Huízar-Hernández.

(Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245