Temas del día de EFE Internacional del 26 de agosto de 2025 (19.00 horas)

Temas del día de EFE Internacional del 26 de agosto de 2025

5 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los israelíes se echan a las calles en un día de protesta nacional, con una marcha convocada en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, demandando al gobierno un acuerdo que libere a los 50 cautivos que siguen en Gaza.

– En el campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, ha pasado de ser un barrio más de la ciudad a un puñado de calles vacías cubiertas de escombros, patrulladas y controladas por el Ejército israelí, donde no ya no vive ni uno de sus alrededor de 20.000 habitantes, cuyo futuro sigue siendo igual de incierto que hace siete meses. Por María Traspaderne

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Las fuerzas ucranianas han lanzado contraataques sorpresa en la región de Donetsk y están expulsando lentamente a las tropas rusas de la región nororiental de Sumi, invadida por Moscú esta primavera, en un esfuerzo por perturbar los planes ofensivos y las ambiciones territoriales de Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza una reunión de su gabinete en la que abordará sus planes para militarizar ciudades gobernadas por demócratas, así como sus acuerdos comerciales y su nueva estrategia con empresas tecnológicas estratégicas, entre ellas Intel, de la que el Gobierno posee ahora un 10 %, en una decisión que no tiene precedentes.

– La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva días hostigando y acusando de fraude, presentará una demanda contra el despido que le ha notificado por carta el mandatario, según anunció su abogado.

IRÁN NUCLEAR

Ginebra/Teherán – Irán pidió hoy al Reino Unido, Francia y Alemania, durante una reunión en Ginebra, que den “tiempo y espacio a la diplomacia” para resolver las tensiones acerca del programa nuclear iraní, cuando se acerca el ultimátum de los europeos de reimponer las sanciones de la ONU contra Teherán.

– El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes que el Gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra, decisión a la que Irán ha respondido rechazando las acusaciones y estudiando una respuesa a dicha expulsión..

VIETNAM TIFÓN

Hanoi – Al menos tres personas han muerto y diez han resultado heridas por el impacto del tifón Kajiki, que ha dañado unas 10.000 viviendas tras golpear el la tarde del lunes el centro-norte de Vietnam.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó este martes los resultados de las elecciones generales celebradas el 17 de agosto en Bolivia, que confirman una segunda vuelta entre los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga Ramírez, de la alianza Libre.

– El anuncio de los resultados se produce cuando se están revisando los casos abiertos en Bolivia después de que fuera anulado el proceso ordinario que se inició contra la expresidente interina Jeanine Áñez por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.

– La Justicia boliviana determinará en una audiencia si se revoca la prisión preventiva de los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acusados por la crisis política de 2019 en Bolivia en el caso llamado ‘golpe de Estado II’.

EEUU ESPACIO

Miami – SpaceX reprogramó para este martes el décimo lanzamiento de prueba de su enorme cohete Starship tras el aplazamiento del lunes de última hora debido a cuestiones climatológicas, y después de perder la nave en los tres últimos despegues de ensayo.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – Un último repaso y la alfombra roja del Festival de Venecia estará lista para acoger desde mañana miércoles los estrenos más esperados, pero no todo será cine y famoseo: las protestas por la guerra en Gaza pretenden aprovechar el tirón de uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Por Gonzalo Sánchez.

FRANCIA LE CORBUSIER

París – El legado de Le Corbusier, uno de los padres de la arquitectura moderna conocido sobre todo por su concepción de los edificios de viviendas que reúnen diferentes elementos necesarios para la vida colectiva y por el uso de los pilares de hormigón armado, sigue vivo 60 años después de su muerte.

