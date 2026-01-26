Temas del día de EFE Internacional del 26 de enero de 2026 (09.00 horas)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis.- Mineápolis encara días de tensión tras la muerte de un ciudadano a manos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en enero, ante el creciente enfado de sus ciudadanos para con las redadas militarizadas ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en esta urbe.

(Texto) (Foto) (Audio)

EEUU GOBIERNO

Washington.- El Congreso de EE.UU. inicia una semana crucial para determinar si el Gobierno volverá a sufrir un cierre parcial el 31 de enero después de que senadores demócratas dijeran que rechazarán presupuestos para financiar las agresivas políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump a raíz de la muerte de un hombre en Mineápolis a manos de agentes federales.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Asociación de la Prensa Extranjera solicita de nuevo ante el Supremo israelí el acceso independiente de la prensa a Gaza, algo que llevan pidiendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En las tranquilas colinas de la localidad de Birzeit, al norte de Ramala, las agresiones de colonos israelíes, frecuentes en Cisjordania, son algo nuevo. En el último mes, unos pocos se han propuesto echar de sus casas a los palestinos cristianos que las habitan, en episodios cada vez más violentos que han acabado con una mujer de 62 años hospitalizada grave de una pedrada en la cabeza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Con motivo del festival de cine independiente Black Movie en Ginebra, el director palestino Alex Bakri conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL ANTISEMITISMO

Jerusalén – Da comienzo en la Knéset (Parlamento israelí) la segunda edición de la polémica Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reunirá a dirigentes y exdirigentes políticos mayoritariamente vinculados al conservadurismo y la ultraderecha internacional.

(Texto) (Foto)

CUMBRE MAR NORTE

Hamburgo (Alemania)- El canciller alemán, Friedrich Merz, organiza en la ciudad alemana de Hamburgo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y de ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Islandia y la Comisión Europea (CE) y la OTAN a fin de impulsar la seguridad en la región del mar del Norte.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Rueda de prensa de Merz, Frederiksen y De Wever sobre las 16.30)

MERCADOS ORO

Madrid – El oro superó esta madrugada los 5.000 dólares por onza por primera vez en su historia y continúa así su racha alcista que le ha permitido duplicar su precio en apenas 16 meses, debido a que sirve como un valor refugio en tiempo de incertidumbre y a las masivas compras que han realizado los bancos centrales, entre otros motivos.

(Texto)

INDIA UE

Nueva Delhi -La Unión Europea y la India encaran las últimas horas antes firmar «la madre de todos los acuerdos», un histórico tratado de libre comercio que centra la participación este lunes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Día de la República en Nueva Delhi, preludio de la cumbre que aspira a cerrar mañana el pacto tras casi dos décadas de negociaciones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia se ha comprometido a seguir negociando un arreglo en Ucrania con mediación de Estados Unidos, pero mientras, ignora las críticas a sus ataques masivos contra la infraestructura energética enemiga en pleno invierno.

(Texto) (Foto)

– El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, con quien abordará la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS

Ciudad de Panamá – La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se reúne desde este lunes en Panamá para buscar una salida a la falta de financiación que padece Haití, después de que la comunidad internacional desembolsara sólo el 23,9 % de los 908 millones de dólares solicitados en 2025.

(Texto)

CENTENARIO TELEVISIÓN

Glasgow (Reino Unido) – Hace cien años, un inventor escocés transmitió por primera vez imágenes en movimiento, un hito protagonizado por John Logie Baird que sentó las bases de la televisión como nuevo medio de comunicación.

(texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- CINE PALESTINA.- Con motivo del festival de cine independiente Black Movie, el director palestino, Alex Bakri, acude a Ginebra y conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», un film que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania, y aporta también su visión sobre una sociedad israelí más «radicalizada» desde el 7 de octubre de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA ESPAÑA.- La presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, visita Turquía por invitación de su homólogo, el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmuş, con quien mantendrá un encuentro institucional. (Texto) (Foto)

Belgrado.- BALCANES UE.- Camioneros de Bosnia-Herzegovina y Serbia tienen previsto bloquear a partir de hoy y por tiempo indefinido todos los cruces fronterizos para el tráfico de mercancías hacia el espacio Schengen. (Texto) (foto) (Víeo)

Estocolmo.- GROENLANDIA CRISIS.- La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, recibe a su homólogo alemán, Johann Wadephul, con el que mantendrá una reunión sobre temas bilaterales. (Texto)

Dublín.- AVIACIÓN RYANAIR.- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair presenta los resultados de su tercer trimestre fiscal (octubre-diciembre).

París.- FRANCIA JUSTICIA.- Juicio al antiguo senador Joël Guerriau acusado de haber drogado en 2023 a la diputada Sandrine Josso, a la que había invitado a su propia casa supuestamente para abusar sexualmente de ella.

París.- FRANCIA JUICIO.- Juicio en apelación por el asesinato por un yihadista checheno del profesor Samuel Paty en octubre de 2020.

09:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen en un Consejo para abordar, entre otros temas, la modificación del Reglamento sobre Agricultura Ecológica. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

12:00h.- Riga.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se encuentra de visita oficial en Letonia, donde prevé reunirse con su homóloga, Baiba Braže. (Texto)

12:00h.- París.- INTERPOL INMIGRACIÓN.- Divulgación de una operación contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos coordinada por Interpol en 125 países y territorios.

12:00h.- Hamburgo.- CUMBRE MAR NORTE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, organiza en la ciudad alemana de Hamburgo una cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y de ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Islandia y la Comisión Europea (CE) y la OTAN (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, da un discurso en el Club de Embajadores titulado «Perspectivas para 2026 a la luz de los desafíos multifacéticos en todo el mundo». Ambassadors Club

12:45h.- Bruselas.- UE FMI.- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, participa en un evento organizado por el think tank Bruegel

15:30h.- Bruselas.- UE IA.- La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo debate con representantes de X y TikTok sobre los contenidos sexualizados y desnudos generados por IA

15:30h.- Bruselas.- UE OTAN.- Las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo celebran una audiencia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

17:45h.- París.- EMPRESAS AIRBUS.- Airbus presenta los resultados comerciales de su división de helicópteros.

18:20h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, con quien abordará la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Lisboa.- FÚTBOL PORTUGAL.- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, participa en una tribuna de actualidad iberoamericana en el Instituto Cervantes, junto al director del Corte Inglés Portugal, Enrique Hidalgo, y la corresponsal de RTVE en Lisboa, Lara Siscar. (Texto)

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán cinco premios especiales durante la gala del ‘Premio Lo Nuestro’, un espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina el 19 de febrero en Miami (Texto) (Foto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La plataforma artística y educativa LA ESCUELA___, nacida en América Latina, desembarca por primera vez en Estados Unidos con un proyecto colectivo en el MoMA PS1 que convierte la educación en práctica artística y espacio de encuentro, conectando pedagogías del continente con comunidades de la diáspora en Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- San José.- NICARAGUA EDUCACIÓN.- Se inicia el año escolar 2026 en Nicaragua con más de 1,8 millones de estudiantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, presenta las perspectivas de la relación entre Colombia y Estados Unidos para 2026 . (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Ciudad de Panamá.- HAITÍ CRISIS.- La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se reúne desde este lunes en Panamá para buscar una salida a la falta de financiación que padece Haití, después de que la comunidad internacional desembolsara solo el 23,9% de los 908 millones de dólares solicitados en 2025. (Texto)

19:00h.- San José.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura el año Judicial Interamericano 2026, en el cual llevará a cabo 14 periodos de sesiones para abordar casos de violaciones a los derechos fundamentales en la región. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA AGRICULTURA.- Las ministras colombianas de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y de Agricultura, Martha Carvajalino, dan una rueda de prensa junto al representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Comienza en Virginia (EE.UU.) el juicio federal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusada de fraude bancario y mentir a una institución financiera. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO DESEMPLEO – El Instituto de Estadística de México divulga los datos de empleo del mes de diciembre tras quedar la tasa de desempleo en el 2,7 % en noviembre. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO ARTE- El Museo Franz Mayer, que este 2026 celebra su 40 aniversario, presenta su programa expositivo del 2026, con exposiciones sobre arte, diseño, moda y literatura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay anuncia nuevas medidas tras cambios en un contexto global caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5 % anual. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY SEGURIDAD.- El Ministerio del Interior de Uruguay presenta datos preliminares del informe de estadísticas criminales correspondiente al año 2025. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- Honduras finaliza esta medianoche el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS INVESTIDURA.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes la Presidencia de Honduras tras un convulso proceso electoral salpicado por denuncias de presunta manipulación de resultados, y sin el reconocimiento de la mandataria saliente, Xiomara Castro. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TORMENTA.- El paso de un gran temporal por buena parte de EE.UU. ha dejado importantes cortes de luz y gruesas capas de hielo que dificultan el transporte, una situación que puede agudizarse en la costa este, donde se esperan temperaturas aún más bajas y más precipitaciones de nieve y aguanieve hasta el lunes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA BRASIL.- El canciller de Brasil, Mauro Vieira, llega en una visita oficial a Bolivia y para abordar con su homólogo del país andino, Fernando Aramayo, asuntos de la agenda bilateral, como seguridad, energía e infraestructuras. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Trípoli.- LIBIA ENERGÍA.- Termina en Trípoli la Cumbre de Energía y Economía Libia con la firma de importantes acuerdos que muestran la intención de petroleras internacionales de invertir en el país magrebí tras recuperar cierta estabilidad, especialmente de Estados Unidos. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La Asociación de la Prensa Extranjera presenta una nueva petición ante el Supremo israelí solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que llevan manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL ANTISEMITISMO.- Da comienzo en la Knéset (Parlamento israelí) la segunda edición de la polémica Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reunirá a dirigentes y exdirigentes políticos mayoritariamente vinculados a la derecha y al conservadurismo internacional. (Texto) (Foto)

Riad.- A.SAUDÍ TRABAJO.- Más de 40 ministros y 200 ponentes se dan cita en la Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral que se celebra en Riad para abordar el diálogo internacional sobre la transformación del mercado laboral y el futuro del trabajo.

Kampala.- UGANDA PRESIDENTE.- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que logró un séptimo mandato en las polémicas elecciones del pasado 15 de enero, cumple cuarenta años en la Presidencia como el cuarto jefe de Estado africano con más tiempo en el poder. (Texto)

08:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Supremo celebra una vista para decidir sobre la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera de que Israel deje entrar en Gaza a los periodistas internacionales. Supremo (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Rabat.- MARRUECOS SENEGAL.- Se celebra la 15 reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Marruecos-Senegal. Sede del Ministerio de Exteriores.

12:30h -Beirut -IRÁN PROTESTAS- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia hoy un discurso «en solidaridad» con Irán, su mayor aliado, y «en condena de los insultos dirigidos contra el ayatolá Ali Jameneí. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, asisten al Desfile del Día de la República de la India junto al primer ministro indio, Narendra Modi, y mantienen un encuentro con la presidenta del país, Droupadi Murmu.

Nueva Delhi.- INDIA UE.- La vicepresidenta y alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Pekín.- CHINA FINLANDIA.- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, continúa su visita oficial a China, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Nueva Delhi.- INDIA REPÚBLICA.- La India celebra el Día de la República con un desfile militar en Nueva Delhi al que acuden, como invitados de honor, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

05:00h.- Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, participa en un debate electoral con otros seis líderes de partidos de cara a las elecciones anticipadas convocadas el 8 de febrero. (Texto)

