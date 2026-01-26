Temas del día de EFE Internacional del 26 de enero de 2026 (19.00 horas)

6 minutos

(Repite con hora correcta)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EEUU).- Mineápolis encara días de tensión tras la muerte de un ciudadano a manos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en enero, ante el creciente enfado de sus ciudadanos para con las redadas militarizadas ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en esta urbe.

(Texto) (Foto) (Audio)

EEUU GOBIERNO

Washington.- El Congreso de EE.UU. inicia una semana crucial para determinar si el Gobierno volverá a sufrir un cierre parcial el 31 de enero después de que senadores demócratas dijeran que rechazarán presupuestos para financiar las agresivas políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump a raíz de la muerte de un hombre en Mineápolis a manos de agentes federales.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Supremo israelí comunicará «próximamente» su decisión sobre la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) de permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada por Israel desde el inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, afirmaron los jueces durante una vista este lunes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En las tranquilas colinas de la localidad de Birzeit, al norte de Ramala, las agresiones de colonos israelíes, frecuentes en Cisjordania, son algo nuevo. En el último mes, unos pocos se han propuesto echar de sus casas a los palestinos cristianos que las habitan, en episodios cada vez más violentos que han acabado con una mujer de 62 años hospitalizada grave de una pedrada en la cabeza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ras Ein al Auja (Cisjordania), – Ya no queda nada de lo que fue la aldea palestina de pastores beduinos de Ras Ein al Auja, la más grande del ‘Área C’ de Cisjordania ocupada y la última que aún existía en el sur del Valle del Jordán. Anoche, la última familia de sus 700 habitantes recogió sus pertenencias y huyó, tras años de acoso a manos de colonos israelíes.

– Con motivo del festival de cine independiente Black Movie en Ginebra, el director palestino Alex Bakri conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, de 24 años, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado. (Texto)

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes ante el pleno del Parlamento israelí que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, «la siguiente etapa es el desarme de Hamás» y no la reconstrucción del devastado enclave. (Texto)

REDES SOCIALES

Bruselas .- La Comisión Europea anunció este lunes la apertura de una investigación contra la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de su inteligencia artificial, Grok, y que examinará si la compañí cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

(Texto)

– En París, la Asamblea Nacional francesa comienza el debate por procedimiento de urgencia del proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.

(Texto)

EEUU TORMENTA

Nueva York.- El paso de un gran temporal por buena parte de EE.UU. ha dejado al menos seis muertos, ha provocado cortes de luz en más de un millón de hogares e importantes problemas en el transporte, una situación que puede agudizarse en la costa este, donde se esperan temperaturas aún más bajas y más precipitaciones de nieve y aguanieve este lunes. (Texto)(Foto)(Vídeo)

CUMBRE MAR NORTE

Hamburgo (Alemania)- Líderes y ministros de nueve países del mar del Norte (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega e Islandia) acordaron junto con la Comisión Europea (CE) y la OTAN a fin de impulsar la seguridad en la región y la producción de energías renovables.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MERCADOS ORO

Madrid – El oro superó esta madrugada los 5.100 dólares por onza por primera vez en su historia y continúa así su racha alcista que le ha permitido duplicar su precio en apenas 16 meses, debido a que sirve como un valor refugio en tiempo de incertidumbre y a las masivas compras que han realizado los bancos centrales, entre otros motivos.

(Texto)

INDIA UE

Nueva Delhi -La Unión Europea y la India encaran las últimas horas antes firmar «la madre de todos los acuerdos», un histórico tratado de libre comercio que centra la participación este lunes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Día de la República en Nueva Delhi, preludio de la cumbre que aspira a cerrar mañana el pacto tras casi dos décadas de negociaciones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se enviaron unas claves sobre el acuerdo comercial)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia se ha comprometido a seguir negociando un arreglo en Ucrania con mediación de Estados Unidos, pero mientras, ignora las críticas a sus ataques masivos contra la infraestructura energética enemiga en pleno invierno.

(Texto) (Foto)

– El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se reunión con su homólogo lituano, Robertas Kaunas, para tratar la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HAITÍ CRISIS

Ciudad de Panamá – La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se reúne desde este lunes en Panamá para buscar una salida a la falta de financiación que padece Haití, después de que la comunidad internacional desembolsara sólo el 23,9 % de los 908 millones de dólares solicitados en 2025.

(Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245