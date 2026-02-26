Temas del día de EFE Internacional del 26 de febrero de 2026 (19.00 horas)

10 minutos

IRÁN EEUU

Ginebra – El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, destacó este jueves una “apertura sin precedentes” y el “espíritu constructivo” con el que se están desarrollando las negociaciones nucleares de hoy entre Irán y Estados Unidos en Ginebra.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Con mochilas listas junto a la puerta, hospitales ensayando evacuaciones subterráneas y el Ejército manteniendo el sistema de alertas en máxima vigilancia, Israel vive en un estado de preparación ante la posibilidad de un ataque iraní que la mayoría de la población da por inevitable.

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana/Washington – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este jueves, en relación al incidente en aguas territoriales en el que murieron cuatro personas, que su país «no agrede ni amenaza» pero que sí se defiende ante las agresiones.

(Texto) (Foto) (Video)

(La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales y sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les daba el alto infructuosamente para proceder a su identificación).

(Se he enviado una cronología de la escalada de tensión entre Cuba y EE.UU. desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca)

UE GIBRALTAR

Bruselas – La Comisión Europea publicó este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único.

(Texto)

– El borrador del tratado que define el estatus de Gibraltar tras el Brexit protegerá la soberanía del Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará su futuro económico, señaló este jueves el Ministerio de Exteriores, y subrayó que el compromiso de Londres con la Roca es «inquebrantable».

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Ginebra/Kiev – Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra, que estuvo centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo posguerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Rusia lanzó 420 drones y 39 misiles.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la tarde de este jueves siete drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

(Texto)

– Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, encabezan en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa junto a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė.

(Texto)

PAPELES EPSTEIN

Washington – La exsecretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton negó este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente del Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

(Texto)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, se presenta ante la Cámara de los Comunes por primera vez desde el arresto de Peter Mandelson, el hombre fuerte del laborismo al que Starmer nombró embajador en Washington y luego lo destituyó por sus relaciones con Jeffrey Epstein.

(Texto)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Un total de 217 personas salieron de prisión en Venezuela durante la primera semana desde la promulgación de la Ley de Amnistía, según informó este jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del cumplimiento de la norma.

(Texto) (Foto) (Video)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Pakistán confirmó el ataque armado anunciado poco antes por el régimen talibán y advirtió de que recibirán una respuesta militar «inmediata y efectiva» tras la ofensiva que, según Kabul, habría logrado capturar a soldados paquistaníes vivos y tomar el control de 15 puestos fronterizos.

(Texto)

COREA DEL NORTE CONGRESO

Seúl – El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha subrayado que su país ampliará sus fuerzas nucleares al cierre de un Congreso clave en Pionyang, mientras ha condicionado la mejora de las relaciones bilaterales con EE.UU. a que este país abondone su «política hostil» hacia Pionyang.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado un resumen a las 12.02 horas)

– Se ha enviado una información diferenciada sobre la hija adolescente de Kim, presente en el desfile militar del cierre del cónclave.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Ginebra – Un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU denuncia en Ginebra los ataques contra la ONU y sus expertos cuando su trabajo está relacionado con la situación en los territorios palestinos ocupados.

(Texto)

– Las ONG que deberán abandonar el territorio palestino controlado por Israel el 1 de marzo, forzadas por las autoridades, agotan sus opciones legales, mientras la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania se estanca. (Texto)

– Segunda jornada de la visita oficial del primer ministro indio, Narendra Modi, a Israel, en la que tiene previsto visitar el museo de la memoria del Holocausto.

ONU DROGAS

Viena – La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados contra las drogas, analiza en su informe anual la situación mundial de los narcóticos y afirma que el mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel local, sobre todo por el aumento de la producción en Sudamérica.

(Texto) (Foto)

(Enviado a las 11.04 horas)

(Se han enviado además diversos enfoques relacionados con el reclutamiento de menores, la escasez de heroina y el fentanilo incautado en Estados Unidos, además del aumento del cultivo de coca en América Central)

MÉXICO VIOLENCIA

Cancún (México) – Cancún, el principal destino turístico de México, trata de mostrar tranquilidad pese a la inquietud por la reciente ola de violencia en el país tras la muerte de El Mencho ante sus posibles efectos sobre los viajes cuando se prepara para la Semana Santa y el Spring Break estadounidenses.

(Foto) (Foto) (Vídeo)

JUANA RIVAS

Cagliari (Italia).- El pulso judicial entre Juana Rivas y su expareja Francesco Arcuri ha continuado este jueves ante un tribunal italiano en el que el hombre está acusado de maltratar a sus hijos. En la audiencia, el mayor de los dos ha tomado la palabra para asegurar que su padre le hizo vivir «un infierno».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MERCOSUR UE

Buenos Aires/Montevideo – La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, con lo que el país suramericano lo ratificó formalmente y se convirtió en el primero en hacerlo, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores argentina debate también este jueves el acuerdo.

(Texto) (Foto) (Video)

PREMIOS CÉSAR

París – La película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho, son rivales en la categoría de mejor película extranjera de los premios César, los más importantes del cine francés, en la antesala de medirse en los Oscar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

18:45h.- Londres.- R. UNIDO CINE.- Premiere y alfombra roja de la película de terror ‘La Novia’ (‘The Bride!’) en la que estará el reparto principal de la misma, intérpretes como Penélope Cruz, Jessie Buckley o Christian Bale. Cineworld Leicester Square (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- VENEZUELA OPOSICIÓN.- El Foro España Cívica entrega el Premio Valores de la Hispanidad, concedido a los opositores venezolanos María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el Premio Valores Europeos al ex primer ministro italiano Enrico Letta.

Ginebra.- IRÁN EEUU.- Irán y Estados Unidos celebran en Ginebra su tercera ronda de negociaciones nucleares este año. (Texto) (Vídeo)

Bruselas.- UE INTERIOR.- La Comisión Europea presenta una propuesta sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo, así como sobre la lucha contra el tráfico de armas de fuego y otros delitos relacionados.

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, presiden en Moscú una reunión del Estado de la Unión entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- PAPELES EPSTEIN.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se presenta ante la Cámara de los Comunes por primera vez desde el arresto de Peter Mandelson, el hombre fuerte del laborismo al que Starmer nombró embajador en Washington y luego lo destituyó por sus relaciones con Jeffrey Epstein. Cámara de los Comunes (Texto)

París.- PREMIOS CESAR.- La Academia de Artes y Técnicas Cinematográficas de Francia celebra su 51 ceremonia de los Premios Cesar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Montevideo – UE MERCOSUR – La Cámara de Representantes de Uruguay vota la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA GLACIARES – El Senado argentino debate la reforma del régimen de preservación de los glaciares, que de aprobarse irá a la Cámara de Diputados, habilitará más zonas cercanas a zonas protegidas para la explotación de recursos y trasladará a los gobiernos provinciales la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental. (Texto) (Video)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245