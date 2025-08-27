Temas del día de EFE Internacional del 27 de agosto de 2025 (19.00 horas)

6 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El número de personas asesinadas en el bombardeo israelí contra el Hospital Naser, en el sur de Gaza, aumentó este miércoles a 22 después de que dos palestinos sucumbieran a sus heridas. Entre los fallecidos hay cinco periodistas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá “una gran reunión” en la Casa Blanca sobre la situación de Gaza, anunciada por el enviado especial Steve Witkoff, quien aseguró que la actual administración busca que el conflicto entre Israel y Palestina se detenga antes de 2026.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, tiene previsto reunirse este miércoles en Washington con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

(Texto)

– Las clínicas de Gaza «están casi en silencio» porque «los niños ya no tienen fuerza para hablar o siquiera llorar en su agonía», dijo este miércoles ante el Consejo de Seguridad Inger Ashing, directora ejecutiva de la ONG Save The Children.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Nueva Delhi/Washington – India se enfrenta desde este miércoles a aranceles del 50 por ciento a parte de sus exportaciones a Estados Unidos, con los que la Casa Blanca busca castigar la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi, que el Gobierno indio defiende por razones de seguridad energética.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Se han enviado unas claves sobre los sectores más golpeados por la nueva tasa del 50% (textiles, gemas, mariscos) y como otros, como farmacéuticas y electrónica, han quedado estratégicamente exentos, además de una cronología de la crisis.

(Texto)

EEUU TRUMP

Washington.- La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desplegar la Guardia Nacional en Washington, donde se han recrudecido las protestas contra dicha decisión, «debilita la democracia», según el experto en seguridad nacional Chris Edelson de la American University del Distrito de Columbia, para quien la militarización de ciudades gobernadas por demócratas tiene una «intención electoral». Por David Toro

(Texto)

– El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que asume la gestión de la estación central de Washington, conocida como Union Station, como parte de su estrategia para aumentar el control sobre la capital en su «lucha contra el crimen».

(Texto)

EEUU TIROTEO

Washington – Al menos dos niños de 8 y 10 años murieron y 17 personas resultaron heridas -la mayoría menores- a causa de un tiroteo registrado este miércoles en una escuela católica de Minneapolis (EE.UU.) cuyo autor también falleció.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La disputa diplomática entre Ucrania y Hungría se intensifica después de que los recientes ataques con aviones no tripulados contra un oleoducto que suministra petróleo ruso a Budapest señalaran la intención de Kiev de ejercer más presión contra Viktor Orban para que deje de bloquear el proceso de integración de Ucrania a Europa. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– Se ha enviado información de ataques rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones ucranianas, así como de que el Kremlin vuelve a rechazar la presencia de tropas europeas en Ucrania porque, dice, son de la OTAN.

(Texto)

PAÍSES BAJOS GOBIERNO

La Haya – El Parlamento neerlandés debate este miércoles la delicada situación del Ejecutivo nacional, que gobierna en funciones desde junio y ya perdió a dos de los cuatro socios que tenía, tras la dimisión la semana pasada de cinco ministros y cuatro secretarios de Estado a causa de las divisiones internas sobre tomar medidas contra Israel por la ofensiva israelí contra Gaza.

(Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira habla con EFE sobre su inesperada victoria en las elecciones generales de Bolivia, que lo coloca en la segunda ronda con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de sus planes para retomar las relaciones con el vecino Chile y de la estrategia para cambiar las políticas de casi 20 años de gobiernos del MAS.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión entre Venezuela y Estados Unidos aumentó tras la denuncia del Gobierno de Nicolás Maduro de que la Administración de Donald Trump enviará un submarino de propulsión nuclear y otros buques de guerra al Caribe, a la vez que Caracas anunció el despliegue de embarcaciones de «mayor porte» en aguas territoriales.

(Texto)

– El Ejército de Estados Unidos hizo públicas este miércoles fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al Océano Atlántico cerca de Venezuela.

(Texto)

ARGENTINA CORRUPCIÓN

Buenos Aires – En medio de un escándalo por presuntos sobornos en el Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina interpela este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

(Texto)

COLOMBIA ATENTADO

Bogotá – Un juez dicta el fallo condenatorio contra el menor de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por el cual no se le imputará homicidio agravado sino tentativa de homicidio, pese a la posterior muerte del senador.

(Texto) (Audio)

MOLDAVIA UE

Moscú – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, abrieron hoy a Moldavia las puertas de la Unión Europea (UE), frente a la agresión rusa en la vecina Ucrania, que amenaza también a esta antigua república soviética.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Islamabad – Un mar de plásticos y tiendas de campaña improvisadas se extiende sobre el césped del céntrico ‘Parque Argentina’ de Islamabad, entre el ruido del tráfico y bajo las lluvias del monzón, un espacio verde que se ha convertido en el hogar y último refugio para cientos de familias afganas que no tienen otro sitio dónde ir. Por Ajmad Ali

(Texto)(Foto) (Vídeo)

FESTIVAL VENECIA

Venecia – El Festival de Venecia inició su 82 edición con el estreno del último trabajo del director italiano Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’, en competición por el León de Oro, y celebrando la carrera del realizador alemán Werner Herzog.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

