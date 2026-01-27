Temas del día de EFE Internacional del 27 de enero de 2026 (09.00 horas)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EEUU) – La tensión persiste en las calles de Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes migratorios, mientras se espera que el zar fronterizo, Tom Homan, tome el control del operativo por decisión del presidente Donald Trump, tras semanas de redadas masivas y militarizadas contra inmigrantes.

(Se ha enviado información de que el alcalde de Mineáopolis, Jacob Frey, aseguró este lunes, tras conversar por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump, que «algunos agentes» de inmigración involucrados en las redadas masivas en la ciudad se irán este martes)

– Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), y una de las caras de la represión contra la inmigración, abandona Minnesota tras las críticas desatadas por la muerte de dos civiles a manos de estos agentes federales.

(Se ha enviado un perfil de Greg Bovino, el duro rostro de las redadas en Minesota y que ha sido sustituido en el operativo)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Tras el hallazgo de los restos del último rehén que quedaba en Gaza, se espera que el Gobierno de Benjamín Netanyhau reabra el cruce de Rafah, un compromiso que recoge el plan de Trump y que Israel había supeditado a la entrega de todos los cautivos por parte de Hamás.

– El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con el enclave palestino, mientras en la zona comienza a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura del cruce anunciado por las autoridades tanto israelíes como palestinas.

INDIA UE

Nueva Delhi – La India y la Unión Europea (UE) anunciaron este martes el cierre de las negociaciones de su acuerdo comercial, tras casi veinte años de diálogo, en el marco de una cumbre bilateral que reúne en Nueva Delhi a la cúpula comunitaria y al Gobierno indio.

– Se enviarán unas claves con los puntos principales del acuerdo

– La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, con el foco en un acuerdo en defensa.

ESPAÑA INMIGRACIÓN

Redacción internacional.- La regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes, se produce un contexto europeo de endurecimiento de las medidas migratorias condicionadas por el alza de las perspectivas de voto de la extrema derecha.

– Se enviarán también las reacciones en Europa a la regularización en España y el impactgo que pude tener en el resto de países del Espacio Schengen)

EEUU TORMENTA

Nueva York – El fuerte temporal invernal persistirá este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

HONDURAS INVESTIDURA

Tegucigalpa – El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asume como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de casi un mes en la proclamación de los resultados oficiales.

(Se ha enviado información de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le deseó «suerte» al mandatario electo del país)

– El nuevo Gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura debe enfrentar en Honduras una economía golpeada por el desempleo y la inseguridad, en un país además que sigue siendo el más violento de Centroamérica.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia y Ucrania trabajan con EE.UU. para organizar una segunda ronda de las reuniones inéditas trilaterales para buscar una salida negociada a la guerra que comenzaron el pasado viernes en Abu Dabi.

– La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga eslovena, Tanja Fajon.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los candidatos a la Presidencia de Portugal, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, se enfrentan en el único debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral, que se celebra el 8 de febrero.

CHINA DEFENSA

Pekín/Taipéi.- Con la purga del ‘número 2’ del organigrama castrense, el presidente chino, Xi Jinping, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «garantiza un alto grado de lealtad» en una institución de peso y ante un año clave: en 2027 se renovará la cúpula del liderazgo chino y, según el Pentágono, Pekín tendría planes de anexionarse Taiwán . Por Javier Castro Bugarín

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela quiere convertirse en un gigante petrolero, en palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que sigue promoviendo una reforma legal para permitir más inversión privada y extranjera en el país y promete que los recursos ganados con la explotación del crudo serán para el progreso social.

– Después de un historial de intentos fallidos en los 26 años de chavismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a un «verdadero diálogo político» en el país, que, de celebrarse, encontrará a una oposición con varios líderes encarcelados, en el exilio o marginados de los espacios de debate.

– El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas».

PREMIOS BAFTA

Londres – La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero.

EEUU DUDAMEL

Nueva York.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el Radio City Music Hall, con obras entre otros de Bernstein, Gershwin y Strauss y que, por primera vez, se utilizará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound, un sistema revolucionario de audio que ofrece un sonido uniforme independientemente de la posición del asiento.

MODA PARÍS

París – Chanel, con la primera colección del francés Matthieu Blazy, Giorgio Armani y Ronald Van Der Kemp desvelan sus colecciones para la próxima primavera-verano en la segunda jornada de la semana de la alta costura de la pasarela de París.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:30h.- Viena.- AUSTRIA HISTORIA.- El Ministerio de Exteriores de Austria presenta hoy, con motivo del Día Internacional de Holocausto, el proyecto ‘Recuerdo en Diálogo’, que visibiliza las historias de los más de 40.000 descendientes de víctimas del nazismo que recuperaron la nacionalidad austríaca en los últimos años gracias a una ley que entró en vigor en 2019.

09:45h.- Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, inaugura una conferencia energética del diario económico alemán ‘Handelsblatt’, en la que también participan posteriormente el consejero delegado de RWE, Markus Krebber, el presidente de la Agencia Federal de Redes alemana, Klaus Müller, y el consejero delegado de Hitachi Energy, Andreas Schierenbeck, o el máximo responsable de Uniper, Michael Lewis.

10:00h.- París.- TEDH AZERBAIYÁN.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra Azerbaiyán de la periodista Khadija Ismaylova, que acusa a las autoridades de su país de haber lanzado un procedimiento penal en su contra, en el que acabó siendo condenada por fraude fiscal y otros delitos económicos para castigarle e impedirle realizar reportajes de investigación incómodos para el poder.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en una conferencia de la Casa de la Economía Alemana (DIHK) sobre la política de seguridad y defensa como factor de localización, desafíos y oportunidades para la economía y el Estado.

10:00h.- París.- C.EUROPA MOLDAVIA.- Discurso de la presidenta moldava, Maia Sandu, ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

10:00h.- Madrid.- MADRID FUSIÓN.- Segunda jornada de la feria gastronómica Madrid Fusión 2026, en la que, entre otras actividades, se celebra el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos de España y el I Concurso de la Mejor Torrija del Mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Londres.- R.UNIDO ARQUITECTURA.- Exposición de los bocetos ganadores del Premio al diseño arquitectónico, que cada año organiza el Festival Mundial de Arquitectura y el Museo Sir John Soane. Sir John Soane Museum. 13 Lincoln´s Inn Fields. London WC2A3BP (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO DEFENSA.- Presentación del informe militar de 2026 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) a cargo de seis expertos militares. ARUNDEL HOUSE, 6 TEMPLE PLACE. WC2R 2PG

12:00h.- Bruselas.- UE HOLOCAUSTO.- El Parlamento Europeo celebra un pleno solemne por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que participará una superviviente de Auschwitz

13:00h.- Londres.- PREMIOS BAFTA.- La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bruselas.- UE SHEIN.- La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo debate con representantes de Shein sobre la venta de productos ilegales o peligrosos en su plataforma.

15:30h.- Madrid.- PREMIO ALFAGUARA.- Un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi falla el XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes que se otorgan a una obra inédita en castellano, dotado con 175.000 dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en la inauguración de un mural conmemorativo sobre el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE. REPER Rue Ducale 89 Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Berlín.- ALEMANIA HOLOCAUSTO.- El comisario del Interior europeo, Magnus Brunner, y el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, rinden homenaje a las víctimas del nacionalsocialismo con ocasión del Día de las Víctimas del Nacionalsocialismo en el monumento a los judíos asesinados en Berlín.

17:00h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en un diálogo con el director y fundador del Brussels Institute for Geopolitics (BIG), Luuk van Middelaar, sobre España y el actual momento internacional y sus múltiples desafíos. REPER Rue Ducale 89 Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

20:30h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Debate de los dos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura. (Texto)

Kiev/Moscú.- GUERRA.- Rusia y Ucrania preparan con EE.UU. una segunda ronda de las reuniones inéditas trilaterales para buscar una salida negociada a la guerra que comenzaron el pasado viernes en Abu Dabi. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Chanel, con la primera colección del francés Matthieu Blazy, Giorgio Armani y Ronald Van Der Kemp desvelan sus colecciones para la próxima primavera-verano en la segunda jornada de la semana de la alta costura de la pasarela de París. (Texto) (Foto)

Roma.- ITALIA EEUU.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, siempre ha presumido de sintonía con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero las últimas amenazas o acciones de este han acabado por poner en apuros su estrategia de ejercer como interlocutora entre Europa y Washington. (Texto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA NIGERIA.- El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, se reúne con su homólogo, Recep Tayyip Erdogan para conversaciones bilaterales, en el marco de su visita oficial a Turquía, del 26 al 28 de enero, durante la que participará también en una mesa redonda con representantes de la industria de armas turca.

París.- G7 FINANZAS.- Primera reunión de ministros de Finanzas del G7 de la presidencia francesa, por vídeoconferencia. (Texto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Arranca en Silivri (Estambul) el juicio contra 200 acusados, entre ellos 7 alcaldes de la oposición socialdemócrata, por supuesto manipulación de licitaciones municipales.

Astaná.- KAZAJISTÁN ISRAEL.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto)

Riga.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga eslovena, Tanja Fajon.

Belgrado.- SERBIA PROTESTAS.- El movimiento estudiantil de Serbia, que protesta desde noviembre de 2024 contra la corrupción en el Estado y Gobierno del país balcánico, se manifiesta en Belgrado bajo el lema «El saber es poder» (Foto) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CEI.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunirá con los embajadores de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en diciembre pasado (Texto)

Sevilla.- IRÁN PROTESTAS.- La cantante iraní Farnaz Ohadi, afincada en Sevilla desde hace cinco años, asegura a EFE que vive con mucha preocupación las protestas en su país contra el régimen de los ayatolás, y lamenta que muchas personas se han ido de Irán en los últimos años y que, aunque les gustaría, ahora no pueden volver. Fermín Cabanillas (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Lima.- PERÚ INVERSIONES.- La Unión Europea (UE) y Eurocámaras presentan el ‘Estudio de Inversión Extranjera Europea Directa en el Perú’ y el ‘IV Documento de Posición de Eurocámaras’, dos documentos estratégicos para comprender el presente y futuro de la inversión europea en territorio peruano. (Texto)

15:00h.- Washington.- GM RESULTADOS.- El fabricante estadounidense General Motors (GM) da a conocer los resultados financieros de 2025, periodo en el que sus ventas aumentaron un 5,5 %, hasta 2,8 millones de vehículos, y tras obtener unos beneficios netos de 6.040 millones de dólares en los nueve primeros meses del año. (Texto)

15:00h.- Caracas.- EEUU VENEZUELA.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta en rueda de prensa el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas». Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de diciembre tras el superávit de 663 millones de dólares en noviembre. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El cineasta colombiano Simón Mesa Soto charla con EFE con motivo del estreno de su segunda película ‘A Poet’, que narra en tono cómico la historia de un escritor de mediana edad desempleado que ha renunciado a la vida.

23:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- Se celebra en la capital panameña el Foro ICEX Panamá 2026, un espacio de encuentro diseñado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre España y Panamá en sectores estratégicos para el desarrollo del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS INVESTIDURA.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de casi un mes en la proclamación de los resultados oficiales, rechazados por el Gobierno saliente de Xiomara Castro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para diciembre de 2025. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY SEQUÍA.- Montevideo (Entrevista) – El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, explica durante una entrevista con EFE que las autoridades uruguayas se reúnen períodicamente para analizar la situación hidríca del país, mientras proyectan un ambicioso plan de inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable en ese país. (Foto) (Video)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

O.Medio y África

08:30h.- El Cairo.- OMS O.MEDIO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, que comprende 22 países desde Marruecos hasta Afganistán, realiza una rueda de prensa sobre emergencias sanitarias que tendrá lugar en El Cairo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- CONFERENCIA TRABAJO.- Última jornada de la tercera edición de la Conferencia Global del Mercado Laboral (GLMC, en inglés) organizada por Arabia Saudí en Riad bajo el lema «Futuro en Progreso», que reunirá a responsables políticos, líderes empresariales, expertos en el mercado laboral y representantes de organizaciones internacionales para definir el futuro del trabajo.

Riad.- A.SAUDÍ TRABAJO.- Más de 40 ministros y 200 ponentes se dan cita en la Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral que se celebra en Riad para abordar el diálogo internacional sobre la transformación del mercado laboral y el futuro del trabajo.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Jerusalén.- ISRAEL ANTISEMITISMO.- Segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reúne a dirigentes y exdirigentes políticos mayoritariamente vinculados a la derecha y al conservadurismo internacional, entre los que se prevé la participación del ministro argentino de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- IRAK ELECCIONES.- El Parlamento de Irak celebrará este martes una sesión para elegir al presidente de la República de Irak tras dos meses y medio de las elecciones del pasado 11 de noviembre. (Texto)

Amán.- JORDANIA SOLAR.- Jordania, que lleva años inmersa en una transición hacia la energía solar, se está tropezando ahora con la piedra de que instalar paneles ha dejado de resultar rentable para muchos particulares después de que cambios legislativos para fomentar el uso de energía durante el día les dejaran pagando mucho más por su consumo en horario nocturno. Por Hayat al Dbeas (Texto) (Foto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA REFERÉNDUM.- Tailandia celebra un referéndum para preguntar a sus ciudadanos si creen conveniente cambiar la Constitución, con la actual promulgada tras el golpe militar de 2014, una iniciativa del reformista Partido Popular que ha suscitado gran interés entre la población. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA FINLANDIA.- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, continúa su visita oficial a China, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- Arranca oficialmente la campaña de las elecciones anticipadas en Japón, que se celebrarán el 8 de febrero y en las que la primera ministra, Sanae Takaichi, busca traducir sus altos índices de popularidad en escaños. (Texto) (Foto)

Tokio.- JAPÓN PANDAS.- Los osos panda gigantes Xiao Xiao y Lei Lei regresan de Japón a China en un contexto de tensión bilateral a causa de Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en la decimosexta cumbre UE-India en Nueva Delhi y se reúnen con el primer ministro indio, Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA UE.- La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh.

