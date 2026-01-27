Temas del día de EFE Internacional del 27 de enero de 2026 (13.00 horas)

17 minutos

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EEUU) – La tensión persiste en las calles de Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes migratorios, mientras se espera que el zar fronterizo, Tom Homan, tome el control del operativo en sustitución de Gregory Bovino, comandante general del ICE y una de las figuras más representativas de la represión.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un perfil de Greg Bovino, el duro rostro de las redadas en Minesota y que ha sido sustituido en el operativo)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Tras el hallazgo de los restos del último rehén que quedaba en Gaza, se espera que el Gobierno de Benjamín Netanyhau reabra el cruce de Rafah, un compromiso que recoge el plan de Trump y que Israel había supeditado a la entrega de todos los cautivos por parte de Hamás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue en Rafah, mientras en la zona comienzan a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura peatonal del cruce.

(Texto)

(Se ha enviado información de que un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino)

INDIA UE

Nueva Delhi – La India y la Unión Europea (UE) anunciaron este martes el cierre de las negociaciones de su acuerdo comercial, tras casi veinte años de negociación, en el marco de una cumbre bilateral que reúne en Nueva Delhi a la cúpula comunitaria y al Gobierno indio.

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

– El sector del automóvil, los vinos y el aceite de oliva se perfilan como los grandes beneficiados del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) sellado este martes entre la Unión Europea y la India, y que derribará el muro arancelario con tasas que, en algunos casos, superaban hasta ahora el 150 %.

(Texto)

(Se han enviado reacciones, entre ellas las del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y las del sector del automóvil, uno de los sectores más beneficiados)

– Se han enviado unas claves: ¿Por qué es histórico este pacto?

– La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, con el foco en un acuerdo en defensa.

(Texto) (Foto)

ESPAÑA INMIGRACIÓN

Redacción internacional.- La regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes, se produce un contexto europeo de endurecimiento de las medidas migratorias condicionadas por el alza de las perspectivas de voto de la extrema derecha.

(Texto) (Foto)

– Se enviarán también las reacciones en Europa a la regularización en España y el impactgo que pude tener en el resto de países del Espacio Schengen)

EEUU TORMENTA

Nueva York – El fuerte temporal invernal persistirá este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

HONDURAS INVESTIDURA

Tegucigalpa – El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asume como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de casi un mes en la proclamación de los resultados oficiales.

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le deseó «suerte» al mandatario electo del país)

– El nuevo Gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura debe enfrentar en Honduras una economía golpeada por el desempleo y la inseguridad, en un país además que sigue siendo el más violento de Centroamérica.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia y Ucrania trabajan con EE.UU. para organizar una segunda ronda de las reuniones inéditas trilaterales para buscar una salida negociada a la guerra que comenzaron el pasado viernes en Abu Dabi.

(Texto)

– La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga eslovena, Tanja Fajon.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los candidatos a la Presidencia de Portugal, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, se enfrentan en el único debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral, que se celebra el 8 de febrero.

(Texto)

CHINA DEFENSA

Pekín/Taipéi.- Con la purga del ‘número 2’ del organigrama castrense, el presidente chino, Xi Jinping, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «garantiza un alto grado de lealtad» en una institución de peso y ante un año clave: en 2027 se renovará la cúpula del liderazgo chino y, según el Pentágono, Pekín tendría planes de anexionarse Taiwán . Por Javier Castro Bugarín

(Texto)

(Enviado a las 09.06 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela quiere convertirse en un gigante petrolero, en palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que sigue promoviendo una reforma legal para permitir más inversión privada y extranjera en el país y promete que los recursos ganados con la explotación del crudo serán para el progreso social.

– Después de un historial de intentos fallidos en los 26 años de chavismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a un «verdadero diálogo político» en el país, que, de celebrarse, encontrará a una oposición con varios líderes encarcelados, en el exilio o marginados de los espacios de debate.

(Texto)

– El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas».

(Texto) (Foto) (Video)

PREMIOS BAFTA

Londres – La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

EEUU DUDAMEL

Nueva York.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el Radio City Music Hall, con obras entre otros de Bernstein, Gershwin y Strauss y que, por primera vez, se utilizará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound, un sistema revolucionario de audio que ofrece un sonido uniforme independientemente de la posición del asiento.

(Texto) (Foto) (Video)

MODA PARÍS

París – Chanel, con la primera colección del francés Matthieu Blazy, Giorgio Armani y Ronald Van Der Kemp desvelan sus colecciones para la próxima primavera-verano en la segunda jornada de la semana de la alta costura de la pasarela de París.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- PREMIOS BAFTA.- La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bruselas.- UE SHEIN.- La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo debate con representantes de Shein sobre la venta de productos ilegales o peligrosos en su plataforma.

15:30h.- Madrid.- PREMIO ALFAGUARA.- Un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi falla el XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes que se otorgan a una obra inédita en castellano, dotado con 175.000 dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en la inauguración de un mural conmemorativo sobre el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE. REPER Rue Ducale 89 Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Berlín.- ALEMANIA HOLOCAUSTO.- El comisario del Interior europeo, Magnus Brunner, y el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, rinden homenaje a las víctimas del nacionalsocialismo con ocasión del Día de las Víctimas del Nacionalsocialismo en el monumento a los judíos asesinados en Berlín.

17:00h.- Bruselas.- UE ESPAÑA.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en un diálogo con el director y fundador del Brussels Institute for Geopolitics (BIG), Luuk van Middelaar, sobre España y el actual momento internacional y sus múltiples desafíos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

20:30h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Debate de los dos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura. (Texto)

Kiev/Moscú.- GUERRA.- Rusia y Ucrania preparan con EE.UU. una segunda ronda de las reuniones inéditas trilaterales para buscar una salida negociada a la guerra que comenzaron el pasado viernes en Abu Dabi. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Chanel, con la primera colección del francés Matthieu Blazy, Giorgio Armani y Ronald Van Der Kemp desvelan sus colecciones para la próxima primavera-verano en la segunda jornada de la semana de la alta costura de la pasarela de París. (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA NIGERIA.- El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, se reúne con su homólogo, Recep Tayyip Erdogan para conversaciones bilaterales, en el marco de su visita oficial a Turquía, del 26 al 28 de enero, durante la que participará también en una mesa redonda con representantes de la industria de armas turca.

París.- G7 FINANZAS.- Primera reunión de ministros de Finanzas del G7 de la presidencia francesa, por vídeoconferencia. (Texto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Arranca en Silivri (Estambul) el juicio contra 200 acusados, entre ellos 7 alcaldes de la oposición socialdemócrata, por supuesto manipulación de licitaciones municipales.

Astaná.- KAZAJISTÁN ISRAEL.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto)

Riga.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga eslovena, Tanja Fajon.

Belgrado.- SERBIA PROTESTAS.- El movimiento estudiantil de Serbia, que protesta desde noviembre de 2024 contra la corrupción en el Estado y Gobierno del país balcánico, se manifiesta en Belgrado bajo el lema «El saber es poder» (Foto) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CEI.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunirá con los embajadores de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en diciembre pasado (Texto)

América

14:00h.- Lima.- PERÚ INVERSIONES.- La Unión Europea (UE) y Eurocámaras presentan el ‘Estudio de Inversión Extranjera Europea Directa en el Perú’ y el ‘IV Documento de Posición de Eurocámaras. (Texto)

15:00h.- Washington.- GM RESULTADOS.- El fabricante estadounidense General Motors (GM) da a conocer los resultados financieros de 2025. (Texto)

15:00h.- Caracas.- EEUU VENEZUELA.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta en rueda de prensa el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos (UCV) (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de diciembre tras el superávit de 663 millones de dólares en noviembre. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El cineasta colombiano Simón Mesa Soto charla con EFE con motivo del estreno de su segunda película ‘A Poet’, que narra en tono cómico la historia de un escritor de mediana edad desempleado que ha renunciado a la vida.

23:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- Se celebra en la capital panameña el Foro ICEX Panamá 2026, un espacio de encuentro diseñado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre España y Panamá en sectores estratégicos para el desarrollo del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS INVESTIDURA.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes como presidente de Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para diciembre de 2025. (Texto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

Ciudad de Panamá.- BRASIL CHILE.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, se reúne en un encuentro bilateral con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos en Panamá para el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por el CAF. (Texto) (Foto)

Bogotá – COLOMBIA ECUADOR – La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y otros ministros del Gobierno, dan una rueda de prensa sobre la guerra arancelaria con Ecuador, iniciada por ese país alegando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL UE.- El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, y el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, presiden una ceremonia en la que se anunciará el reconocimiento mutuo entre Brasil y la Unión Europea de la equivalencia de los elevados y fiables estándares adoptados por sus sistemas de protección de datos personales y de la privacidad. (Texto)

Caracas – VENEZUELA PARLAMENTO – Parlamento de Venezuela convoca una sesión ordinaria para discutir una reforma al estatuto de la policía de investigación y la designación de los grupos de amistad parlamentaria. (Texto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR GOBIERNO.- La jesuita Universidad Centroamérica presenta este martes los resultados de una encuesta sobre la percepción de los salvadoreños sobre la seguridad y economía en 2025. (Texto) (Foto) (Video)

La Habana.- CUBA HISTORIA.- Tradicional marcha de las antorchas por el aniversario del natalicio de José Martí, prócer de la patria en Cuba. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central chileno toma una decisión sobre el tipo de interés referencial, que actualmente se encuentra en el 5 %. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, regresa a Panamá 15 años después de su última visita al país centroamericano, trayendo en su agenda un acuerdo para impulsar el comercio bilateral y teniendo como telón de fondo su respaldo a la soberanía del Canal interoceánico, así como el esperado juicio panameño por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht.

O.Medio y África

08:30h.- El Cairo.- OMS O.MEDIO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, que comprende 22 países desde Marruecos hasta Afganistán, realiza una rueda de prensa sobre emergencias sanitarias que tendrá lugar en El Cairo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- A.SAUDÍ TRABAJO.- Más de 40 ministros y 200 ponentes se dan cita en la Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral que se celebra en Riad para abordar el diálogo internacional sobre la transformación del mercado laboral y el futuro del trabajo.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Jerusalén.- ISRAEL ANTISEMITISMO.- Segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- IRAK ELECCIONES.- El Parlamento de Irak celebrará este martes una sesión para elegir al presidente de la República de Irak tras dos meses y medio de las elecciones del pasado 11 de noviembre. (Texto)

Amán.- JORDANIA SOLAR.- Jordania, que lleva años inmersa en una transición hacia la energía solar, se está tropezando ahora con la piedra de que instalar paneles ha dejado de resultar rentable para muchos particulares (Texto) (Foto)

