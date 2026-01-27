Temas del día de EFE Internacional del 27 de enero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Habitantes de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) mantienen este martes vigilias para honrar a Alex Pretti, abatido a tiros el sábado por agentes federales de inmigración, y demandar justicia después de que se anunciara que el polémico comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, dejará de liderar el despliegue en la ciudad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado un perfil de Greg Bovino).

– El juez federal principal para el distrito de Minesota, Patrick Schiltz, ha citado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que va a supervisar una «gran investigación» sobre la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes federales de inmigración, que ha despertado indignación en el país y ha llevado a la Casa Blanca a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias en la ciudad.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo – Responsables de seguridad de Egipto, Catar y Estados Unidos comenzaron este martes «conversaciones urgentes» con Israel con el objetivo de agilizar la reapertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue en Rafah, mientras en la zona comienzan a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura peatonal del cruce.

(Texto)

(Se ha enviado información de que un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino)

INDIA UE

Nueva Delhi – La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

– El sector del automóvil, los vinos y el aceite de oliva se perfilan como los grandes beneficiados del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) sellado este martes entre la Unión Europea y la India, y que derribará el muro arancelario con tasas que, en algunos casos, superaban hasta ahora el 150 %.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado reacciones, entre ellas las del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y las del sector del automóvil, uno de los sectores más beneficiados)

– Se han enviado unas claves: ¿Por qué es histórico este pacto?

– La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, con el foco en un acuerdo en defensa.

(Texto) (Foto)

ESPAÑA INMIGRACIÓN

Redacción internacional – La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes iniciada este martes en España contrasta con la tendencia mayoritaria en Europa, donde la mano dura con la migración irregular está al orden del día, impulsada por el auge en las perspectivas de voto de la extrema derecha.

(Texto) (Foto)

EEUU TORMENTA

Nueva York – El fuerte temporal invernal persistirá este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

HONDURAS INVESTIDURA

Tegucigalpa – El nuevo presidente de Honduras, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, tomó posesión como presidente en el pequeño Parlamento, sin apenas protocolo ni jefes de Estado pero arropado por sus simpatizantes, y prometió a sus compatriotas que no les fallará, en un discurso en el que delineó temas prioritarios de su Administración como la salud y el empleo, además de la reducción del tamaño del Estado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le deseó «suerte» al mandatario electo del país)

– El nuevo Gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura, que comienza este martes, debe enfrentar una economía golpeada por el desempleo y la inseguridad del país, que sigue siendo el más violento de Centroamérica pese a una bajada de los homicidios en el cuestionado estado de excepción de la administración saliente de Xiomara Castro. Por Germán Reyes y Ana de León

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia y Ucrania trabajan con EE.UU. para organizar una segunda ronda de las reuniones inéditas trilaterales, ante la que el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aclaró que, además de la cuestión del territorio, sigue pendiente en las negociaciones el futuro y control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas.

(Texto)

– Los ingenieros ucranianos se enfrentan a las temperaturas bajo cero para restablecer el suministro eléctrico de los millones de hogares que sufren prolongados apagones debido a los ataques aéreos rusos contra el sistema energético. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los candidatos a la Presidencia de Portugal, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, se enfrentan en el único debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral, que se celebra el 8 de febrero.

(Texto)

CHINA DEFENSA

Pekín/Taipéi.- Con la purga del ‘número 2’ del organigrama castrense, el presidente chino, Xi Jinping, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «garantiza un alto grado de lealtad» en una institución de peso y ante un año clave: en 2027 se renovará la cúpula del liderazgo chino y, según el Pentágono, Pekín tendría planes de anexionarse Taiwán . Por Javier Castro Bugarín

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela quiere convertirse en un gigante petrolero, en palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que sigue promoviendo una reforma legal para permitir más inversión privada y extranjera en el país y promete que los recursos ganados con la explotación del crudo serán para el progreso social.

(Texto)

– Las familias de dos hombres trinitenses fallecidos en uno de los múltiples ataques de EE.UU. contra botes supuestamente vinculados al narcotráfico en aguas del Caribe demandaron este martes a la Administración del presidente Donald Trump, a la que acusan de causar la muerte por negligencia de las dos víctimas y de ejecución extrajudicial.

(Texto)

– El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas».

(Texto) (Foto) (Video)

PREMIOS BAFTA

Londres – La película ‘Una batalla tras otra, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se posicionó este martes con 14 nominaciones como la favorita de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, donde la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, también logró una nominación.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EEUU DUDAMEL

Nueva York.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el Radio City Music Hall, con obras entre otros de Bernstein, Gershwin y Strauss y que, por primera vez, se utilizará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound, un sistema revolucionario de audio que ofrece un sonido uniforme independientemente de la posición del asiento.

(Texto) (Foto) (Video)

MODA PARÍS

París – El mundo natural y en concreto las setas de diferentes tamaños y colores han inspirado la colección que Matthieu Blazy ha preparado para Chanel, y que desveló este martes en la segunda jornada de la semana de la alta costura de París, con vestidos y conjuntos dos piezas muy presentes en un desfile, en el que la española Laura Ponte figuró entre las modelos. Por Abraham de Amézaga

(Texto) (Foto)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245