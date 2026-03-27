Temas del día de EFE Internacional del 27 de marzo de 2026 (19.00 horas)

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IRÁN GUERRA

Washington/Teherán/Jerusalén – Continúan las declaraciones cruzadas sobre las negociaciones para poner fin a la guerra, que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, considera que acabará en semanas, mientras siguen los ataques de Israel, que este viernes bombardeó instalaciones nucleares de la República Islámica.

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– El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este viernes que sus ataques contra Irán «se intensificarán y expandirán», mientras que la Guardia Revolucionaria iraní reiteró que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese esta ruta vitar «se enfrentará a graves consecuencias».

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– El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la «intención clara de cometer genocidio» con sus ataques a infraestructuras civiles, y aseguró que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad.

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– El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes aumentó este viernes a 1.142 y el de heridos a 3.315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

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– La guerra en Oriente Medio podría poner «en grave peligro» el suministro de agua en los países del Golfo si las desaladoras o sus alrededores se convierten en «objetivos estratégicos» del conflicto, afirma Ginger Matchett, directora adjunta en el Centro para la Estrategia y la Seguridad de Atlantic Council.

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(Último resumen transmitido a las 18.58 horas «Irán sigue poniendo los muertos y 370.000 niños desplazados en Líbano: Día 28»)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Madres de presos políticos en Venezuela convocan una «procesión silenciosa» hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.

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– Los abogados venezolanos Theresly Malavé, Carlos Aponte y Yajaira Forero ofrecen en Caracas una rueda de prensa por el fallo de un tribunal que negó la solicitud de amnistía a los policías detenidos hace casi 24 años y acusados de 8 de los 19 asesinatos registrados en abril de 2002, durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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G7 EXTERIORES

Cernay la Ville (Francia) – Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron este viernes en una declaración conjunta el fin de los ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Medio.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha convertido en el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Washington en la zona, con una visita a Arabia Saudí, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo.

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– Tras un mes de bombardeos en Irán, el mundo parece haberse olvidado de la guerra en Ucrania, donde las negociaciones de paz están estancadas y el ejército ruso aprovecha la situación para lanzar su ofensiva primaveral.

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(Enviado a las 12.19 horas)

EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

San Salvador – El régimen de excepción, una medida impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas en El Salvador en una llamada «guerra» contra estas bandas, cumple este viernes cuatro años de vigencia entre el respaldo por la reducción «histórica» de homicidios en el país, denuncias de violaciones de los derechos humanos y muertes en las cárceles.

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BRASIL BOLSONARO

Brasília – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por tramar un golpe de Estado, recibió este viernes el alta tras dos semanas ingresado por una neumonía aguda y comenzó a cumplir 90 días de prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema.

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NEPAL ELECCIONES

Katmandú – El nuevo primer ministro de Nepal, el ingeniero y rapero Balendra ‘Balen’ Shah, ha acompañado su llegada al poder este viernes con la publicación de un rap que ya acumula más de tres millones de visualizaciones y se ha convertido en símbolo viral del cambio político.

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– Enviado perfil de ‘Balen’ a las 13.30 horas

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– La llegada del rapero Balendra Shah como nuevo primer ministro de Nepal pone en el punto de mira a un joven de rima incisiva, pero no pionero. Le preceden en esa radical transformación profesional otros como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, e incluso el de EE.UU., Donald Trump. Por Marta Garde

MISIÓN ARTEMIS

Miami – Los cuatro astronautas de la misión Artemis II llegan este viernes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, de cara a su lanzamiento previsto para el próximo miércoles, en una misión que orbitará la Luna y que marcará el regreso del ser humano a este satélite en más de medio siglo.

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R.UNIDO ARTE

Londres – La National Gallery de Londres junto con Global Street Art transforman alguna de sus pinturas más importantes en arte callejero e inaguran su primer mural ‘¡Sorprendido! Tigre en una tormenta tropical’ de Henri Rousseau en el barrio de Camden.

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PUERTO RICO MÚSICA

San Juan – Sintiendo la vibración de los barriles y con ayuda de intérpretes de señas, la comunidad sorda de Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de involucrarse más en su cultura y aprender a bailar al compás de la bomba, un género musical autóctono en auge que Bad Bunny y Rauw Alejandro incorporaron en sus últimos álbumes. Por Esther Alaejos

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ESPECIALES

Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE continuará el envío de una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

Redacción EFE Internacional

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