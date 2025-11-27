Temas del día de EFE Internacional del 27 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 75 fallecidos, 76 heridos, entre ellos once bomberos, y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

– En un clima de angustia sostenida, familias y residentes de la urbanización hongkonesa Wang Fuk Court aguardaban este jueves novedades sobre sus vecinos y allegados atrapados en los bloques que ardieron la víspera, un incendio que deja más de 50 muertos y cerca de 300 desaparecidos, en la peor tragedia por fuego registrada en la ciudad en décadas. Por Mar Sánchez-Cascado

– El papa León XIV expresó su pesar y cercanía tras el incendio que afectó a varios edificios de un complejo residencial en Hong Kong y que ha dejado al menos 65 fallecidos, 70 heridos hospitalizados y más de 270 personas desaparecidas.

PAPA VIAJE

Ankara – El papa León XIV pidió este jueves que se favorezca la contribución de las mujeres en la vida social, en su discurso en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial de Turquía, primera escala del primer viaje internacional de su pontificado.

EEUU TIROTEO

Washington – Sigue la investigación sobre el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, que están heridos, y que ha provocado un endurecimiento de las medidas migratorias en EEUU, así como un nuevo debate sobre el despliegue militar contra la violencia callejera ordenado por el presidente Donald Trump.

– Los agentes de la Guardia Nacional heridos ayer en un tiroteo en Washington D.C. son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, informaron este jueves las autoridades.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Los equipos negociadores de Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense que la ucraniana ya revisó el pasado domingo en los contactos que ambas mantuvieron en Suiza, según declaró este jueves el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este jueves en su primera visita a Islandia el papel «crucial» que tiene para la OTAN, para la que ejerce de «ojos y oídos» debido a las funciones de vigilancia estacionadas en la isla, e instó a los aliados a incrementar el gasto en defensa.

– El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, coincidieron este jueves en la necesidad de reforzar la unidad para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad europea, así como a los extremismos.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este jueves pronunciarse sobre una posible participación de Alemania en una futura fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania, al afirmar que «en este momento es demasiado pronto» para hablar de cualquier otra medida de seguridad más allá de la de garantizar un ejército ucraniano bien equipado.

– Los soldados ucranianos anhelan la paz, pero advierten de que las concesiones propuestas en plan de paz de EE.UU. no harán más que fortalecer a Rusia e incentivarla para que continúe su agresión. Por Rostyslav Averchuk

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington — El Gobierno de Nicolás Maduro revocó este miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de «sumarse a las acciones de terrorismo» de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos «unilateralmente» hacia y desde Venezuela, según una publicación del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

– Las autoridades dominicanas queman casi dos toneladas de drogas ocupadas este mes en las costas del país en dos acciones en apoyo a la operación militar Lanza del Sur, promovida por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, que coincide con la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

GUINEA BISAU GOLPE

Bisau -El grupo militar que tomó el poder el miércoles en Guinea-Bisáu anunció este jueves que el general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor del presidente Umaro Sissoco Embaló, será el nuevo líder del Gobierno de transición, con lo que se consolida así la asonada pese a las firmes condenas de organizaciones internacionales y países africanos.

– La Comisión Europea (CE) expresó este jueves su inquietud por el golpe en Guinea-Bisáu, e instó a una vuelta al orden constitucional y a la reanudación del proceso electoral, después de que el general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor del presidente Umaro Sissoco Embaló, fuera anunciado como nuevo líder del Gobierno de transición.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza está cada vez más cerca del final después de que el grupo islamista entregara uno de los tres cuerpos de rehenes que quedaban en la Franja palestina, mientras representantes de Hamás negocian en Egipto los próximos pasos.

– El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) difundió este jueves un video en el que se muestra supuestamente a miembros de las fuerzas israelíes ejecutando a dos jóvenes palestinos en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y denunció un asesinato «a sangre fría».

– El Ejército israelí sigue este jueves con su incursión en la gobernación de Tubas en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, en la que se han producido por el momento 25 heridos y un centenar de palestinos han sido detenidos, informó el Gobierno palestino.

LÍBANO ISRAEL

Beirut – Se cumple un año de la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel, que puso fin al conflicto iniciado en 2023 con el grupo chií Hizbulá y que mató a unas 4.000 personas en territorio libanés.

– El Ejército de Israel bombardeó presuntas infraestructuras del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano este jueves, cuando el alto el fuego cumple un año, confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado.

PAÍSES BAJOS EMPLEO

La Haya -El Parlamento neerlandés debatió este jueves la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, lo que afecta a cientos de españoles, y el polémico sistema que permite descontar hasta un 25 % de su salario mínimo para cobrarles la vivienda, en un debate que mezcló acusaciones de “esclavitud moderna” y alertas sobre los abusos a estos empleados. Por Imane Rachidi

FRANCIA DEFENSA

París – declaraciones de Macron)

París, 27 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.

PERÚ CASTILLO

Lima – El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) escucha este jueves en audiencia pública la lectura de la sentencia que emite el tribunal que condujo el juicio por el fallido intento de golpe de Estado del 2022, que lo enfrenta a un pedido de cárcel por parte de la Fiscalía de hasta 34 años de cárcel por rebelión y conspiración.

EEUU ACCIÓN DE GRACIAS

Nueva York- Estados Unidos celebra el día de Acción de Gracias, el principal festivo del año, ante las dudas sobre si el consumo sigue siendo sólido en un contexto de dudas sobre los precios y sobre la marcha de la economía en el primer año de mandato de Trump.

– Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters.

