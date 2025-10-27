Temas del día de EFE Internacional del 27 de octubre de 2025 (13.00 horas)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – La política económica del presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte espaldarazo con la contundente victoria de La Libertad Avanza, con lo que además se fortalece la capacidad del gobierno para avanzar proyectos de ley que no logró sacar adelante en sus dos primeros años.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– Los mercados argentinos reaccionan este lunes a los resultados de los comicios legislativos nacionales del domingo tras varias semanas de alta volatilidad, que estuvieron y que fueron salpicados además por la ayuda anunciada por Estados Unidos de 40.000 millones de dólares.

(Texto)

JAPÓN EEUU

Tokio – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Japón en el marco de una visita oficial de tres días, donde ha sido recibido por el emperador Naruhito y donde se reunirá con la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrado en el comercio y la defensa.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes que quedan en Gaza continúan en las zonas bajo control militar israelí a lo largo de la Franja, mientras Israel acusa a Hamás de incumplir su parte del alto el fuego por los retrasos en su entrega y los islamistas denuncian los habituales tiroteos de las tropas contra la población que trata de volver a sus hogares.

(Texto) (Foto)

– La película ‘El mar’ (2025) se hizo con el máximo galardón de cine israelí, el premio Ofir, pero su trama, la de un niño palestino que sueña con ver el mar, se ganó el rechazo del Gobierno de Israel. EFE conversa con su director, Shai Carmeli-Pollak, y repasa cómo algo universal, como el anhelo del pequeño Jaled, puede verse truncado por una realidad concreta: la ocupación de Israel en Cisjordania.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviada a las 09.18 horas)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La situación se deteriora para Ucrania en Pokrovsk, epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk, ya que las fuerzas defensivas intentan repeler los intentos de rodear esa ciudad, pero se enfrentan a dificultades cada vez mayores para contrarrestar a los cientos de soldados rusos que ya se encuentran dentro de la urbe, según el ejército ucraniano. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

– Sigue la polémica en torno a la prueba rusa de un misil de propulsión nuclear y largo alcance ( Burevéstnik): Trump ha dicho que el ensayo no es apropiado y ha pedido a Rusia poner fin a la guerra, mientras que el Kemlin ha asegurado que el ensayo buscaba garantizar su seguridad ante «el militarismo europeo».

(Texto)

HURACANES ATLÁNTICO

San Juan/Santo Domingo – El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA MACRON

París – Diez personas, entre ellas una médium y dos personajes asociados a las teorías conspiranoicas en internet, comparecen en un tribunal francés por el acoso en línea a Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia a la que acusan de ser un hombre.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL EEUU

Kuala Lumpur – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que cree que «muy pronto no habrá más problemas entre Estados Unidos y Brasil», tras reunirse la víspera con su par de EE.UU., Donald Trump, en medio de disputas comerciales, e insistió en ofrecerse como interlocutor en la crisis entre Washington y Caracas.

(Texto) (foto) (vídeo)

CAMERÚN ELECCIONES

Nairobi – El presidente de Camerún y candidato a la reelección, Paul Biya, de 92 años, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre, según los resultados oficiales anunciados este lunes por el Consejo Constitucional.

(Texto)

(Se ha enviado un perfil de Paul Biya, el presidente eterno de Camerún)

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra su segunda jornada de reuniones en Kuala Lumpur, ya sin la participación del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien emprendió rumbo a Japón para la segunda parada de su gira asiática.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA D.HUMANOS

Bogotá – Apertura del 42 Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE envía una serie previa con tres temas bajo la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- París.- FRANCIA MACRON.- El Tribunal Correccional de París juzga a diez internautas por el acoso en línea a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés. 29-45 Avenue de la Porte de Clichy, 75017 (Texto) (Foto)(Vídeo)

14:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Mohamed El-Kurd, una de las voces jóvenes palestinas más influyentes, valora el papel que han tenido durante la guerra de Gaza las redes sociales y los periodistas e ‘influencers’ palestinos. (Texto) (Foto)

15:30h.- Roma.- ITALIA HUNGRÍA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con su homólogo húngaro, Viktor Orbán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bruselas.- UE FONDOS.- El Tribunal de Cuentas publica un informe sobre el impacto de las reformas financiadas con los fondos de recuperación poscovid.

Lisboa.- PORTUGAL PRESUPUESTOS.- El Parlamento de Portugal debate y vota en una primera fase los Presupuestos para el año 2026 presentados por el Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro.

Londres.- R.UNIDO INDÍGENAS.- Rueda de prensa de la organización Survival International con la participación de Richard Gere junto a líderes indígenas de Brasil y Perú y al equipo de investigación de Survival para abordar el aislamiento de algunas comunidades indígenas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Minsk.- BIELORRUSIA RUSIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, efectúa una visita de trabajo a Bielorrusia

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-Hui, efectúa una visita a Rusia. (Texto) (Foto)

Vilna.- LITUANIA BIELORRUSIA.- La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, se reúne con el Comité de Seguridad Nacional para discutir un plan de acción con el que enfrentarse a la situación creada por la repetida presencia de globos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo del país báltico.

Ginebra.- UCRANIA GUERRA.- La Comisión Investigadora de la ONU sobre los crímenes que se están cometiendo en la guerra de Ucrania presenta su último informe. (Texto)

América

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA D.HUMANOS.- Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Teatro Colón (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- La toma del Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, estaba condenada al fracaso por fallas en la planificación y la desmedida repuesta militar para recuperar el edificio, afirma en una entrevista con EFE el escritor David Marín García, autor del libro ‘Perdida en el fuego’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- BIODIVERSIDAD INDÍGENAS.- Comienza en Panamá el encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el marco de la Convención de Biodiversidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- La Administración del Canal de Panamá informa este lunes sobre los avances en el proceso de desarrollo de terminales portuarias a ambos lados de la vía interoceánica, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de septiembre, tras el déficit comercial de 1.943,9 millones de dólares en agosto (Texto)

17:00h.- Miami.- EEUU HURACANES.- El huracán Melissa, de categoría 4, se mantiene como una amenaza extrema para Jamaica y Cuba, donde se prevén inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, y podría tocar tierra en Jamaica el lunes antes de avanzar hacia Cuba. (Texto) (Foto)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA GOBIERNO.- Ciudad de Guatemala – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, arrecia su batalla en contra del Ministerio Público (Fiscalía), al que ha acusado, en la persona de la fiscal general, Consuelo Porras de «querer enterrar la posibilidad de unas elecciones libres».. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- La política argentina reacciona al contundente triunfo del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos nacionales en los que se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA MERCADOS.- Tras varias semanas de alta volatilidad, los mercados argentinos reaccionan este lunes a la victoria del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos nacionales de este domingo. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este lunes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de septiembre , después de que en agosto la cifra de visitantes extranjeros cayera un 18 % en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Con el 100 % de actas electorales computadas el Tribunal Electoral de Bolivia oficializará los resultados de la segunda vuelta presidencial ganada por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira que tomará la Presidencia del país el 8 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Rueda de prensa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE), que preside el eurodiputado Francisco Assis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- La Federación Hispana se reúne para abordar los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas en Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- PEMEX RESULTADOS.- Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del tercer trimestre de 2025 (Texto)

Montevideo.- URUGUAY PRESUPUESTO.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores de Uruguay comienza a tratar el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal, que ya fue aprobado en Diputados. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU TELEVISIÓN.- EEUU TELEVISIÓN – Los Ángeles – El actor argentino Julián Gil y la periodista mexicana Valeria Marín rechazaron tener una luna de miel tradicional para embarcarse en su tercer proyecto juntos como presentadores de ‘El Conquistador’, el nuevo reality de supervivencia de TelevisaUnivision. Por Mónica Rubalcava. (Texto) (Foto)

Lima.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) inaugura su sexagésima tercera sesión, que se celebra en Lima del 27 al 30 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Riad.- FORO FORTUNE.- Segunda y última jornada del Foro Mundial Fortune en Riad, que reúne a diferentes directores ejecutivos de grandes empresas a nivel global para debatir el panorama empresaria mundial, con los avances trascendentales en inteligencia artificial y el creciente proteccionismo económico como temas principales.

Riad.- A.SAUDÍ FORO.- Abre en Arabia Saudí la novena edición del foro económico «Futuro de las Inversiones» (FII, en sus siglas en inglés), conocido informalmente como el «Davos del Desierto», bajo el lema «La clave de la prosperidad: abrir nuevas fronteras de crecimiento». (Texto)

Asia

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra su segunda jornada de reuniones en Kuala Lumpur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rangún.- BIRMANIA CENSO.- Birmania publica los resultados del censo nacional realizado a finales de 2024, un día antes de que comience la campaña para las elecciones del 28 de diciembre convocadas por la junta militar que detenta el poder en el país desde el golpe de 2021 y señaladas de fraudulentas por la oposición democrática.

Tokio.- JAPÓN CINE.- Arranca el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), escenario del estreno asiático de ‘El cautivo’ del director y guionista español Alejandro Amenábar, y donde se proyectarán también el largometraje chileno ‘La ola’ y la película de animación ‘Soy Frankelda’, el primer filme hecho en ‘stop motion’ de México.

Nueva Delhi.- INDIA ENERGÍA.- La Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) celebra la octava sesión de su asamblea en Nueva Delhi.

Nueva Delhi.- INDIA UE.- Una delegación del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo viaja a la India, donde se prevé que mantenga encuentros con partes interesadas en las negociaciones comerciales en marcha entre Nueva Delhi y Bruselas.

