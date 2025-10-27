Temas del día de EFE Internacional del 27 de octubre de 2025 (19.00 horas)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – La política económica del presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte espaldarazo con la contundente victoria de La Libertad Avanza, con lo que además se fortalece la capacidad del gobierno para avanzar proyectos de ley que no logró sacar adelante en sus dos primeros años.

– El presidente argentino, Javier Milei, anunció este lunes que retrasará la remodelación de su Gobierno hasta que asuman sus escaños los nuevos legisladores, el 10 de diciembre, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones nacionales.

– La Bolsa de Buenos Aires abrió este lunes con un alza del 17 % y el peso argentino se aprecia con fuerza ante la victoria del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en los comicios legislativos celebrados el domingo en el país sudamericano.

JAPÓN EEUU

Tokio – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Japón en el marco de una visita oficial de tres días, donde ha sido recibido por el emperador Naruhito y donde se reunirá con la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrado en el comercio y la defensa.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes que quedan en Gaza continúan en las zonas bajo control militar israelí a lo largo de la Franja, mientras Israel acusa a Hamás de incumplir su parte del alto el fuego por los retrasos en su entrega y los islamistas denuncian los habituales tiroteos de las tropas contra la población que trata de volver a sus hogares.

– El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este lunes que se enterraron 41 cuerpos entregados por Israel como parte del acuerdo del alto el fuego sin que pudieran ser identificados por sus familias, «por las mutilaciones y desfiguraciones que sufrieron durante el cautiverio israelí».

– La organización islamista Hamás anunció en un comunicado que entregará a Israel a las 21.00 horas local (18 GMT) de este lunes el cuerpo de un rehén fallecido, como parte del acuerdo de alto el fuego.

– La película ‘El mar’ (2025) se hizo con el máximo galardón de cine israelí, el premio Ofir, pero su trama, la de un niño palestino que sueña con ver el mar, se ganó el rechazo del Gobierno de Israel. EFE conversa con su director, Shai Carmeli-Pollak, y repasa cómo algo universal, como el anhelo del pequeño Jaled, puede verse truncado por una realidad concreta: la ocupación de Israel en Cisjordania.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) -La situación se está deteriorando para Ucrania en Pokrovsk, epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas defensoras resisten los intentos rusos de rodear la ciudad pero enfrentan crecientes dificultades para hacer retroceder a los cientos de soldados enemigos que ya se encuentran allí. Por Rostyslav

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a un área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga.

– Sigue la polémica en torno a la prueba rusa de un misil de propulsión nuclear y largo alcance ( Burevéstnik): Trump dijo que el ensayo no es apropiado y pidió a Rusia poner fin a la guerra, mientras que el Kemlin aseguró que el ensayo buscaba garantizar su seguridad ante «el militarismo europeo».

HURACANES ATLÁNTICO

Miami – El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

FRANCIA MACRON

París – El juicio a diez personas acusadas de haber propagado en línea infundios de que Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, había nacido hombre, comenzó este lunes en París con maniobras de la defensa, que no tuvieron éxito, para intentar aplazar el proceso.

BRASIL EEUU

Kuala Lumpur – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que cree que «muy pronto no habrá más problemas entre Estados Unidos y Brasil», tras reunirse la víspera con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en medio de disputas comerciales, e insistió en ofrecerse como interlocutor en la crisis entre Washington y Caracas.

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este lunes en «mantener la paz en Sudamérica» durante una rueda de prensa desde Kuala Lumpur, tras ofrecerse como interlocutor entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región.

CAMERÚN ELECCIONES

Nairobi – El presidente de Camerún y candidato a la reelección, Paul Biya, de 92 años, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre, según los resultados oficiales anunciados este lunes por el Consejo Constitucional.

– El exministro y candidato opositor en las elecciones presidenciales de Camerún, Issa Tchiroma Bakary, denunció que se estaban produciendo disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio, que causaron dos muertos, poco después de que el Consejo Constitucional proclamara este lunes ganador de los comicios al presidente, Paul Biya, de 92 años.

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur- La marcha de Malasia del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya gira por Asia sigue en Japón, y llamamientos a la paz en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, en Birmania (Myanmar) y en Gaza marcaron el segundo día de cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados en Kuala Lumpur. Por María Carcaboso Abrié

COLOMBIA D.HUMANOS

Bogotá – El Foro de Derechos Humanos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) comenzó este lunes en Bogotá con un llamamiento a recordar que «el colonialismo aún no ha muerto» y poniendo el caso palestino como ejemplo de ello.

ESPECIALES

Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE envía una serie previa con tres temas bajo la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

