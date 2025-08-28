Temas del día de EFE Internacional del 28 de agosto de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Leópolis (Ucrania).- Ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev: al menos diez personas han muerto, entre ellos un niño, al caer uno de los proyectiles en un edificio de viviendas, según ha denunciado el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

– La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada «deliberadamente» durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves «horrorizado» ante esta nueva noche de ataques.

– Aunque la entrada de las fuerzas rusas en la región de Dnipropetrovsk proporciona a Moscú otra herramienta para presionar a Kiev para que ceda su territorio y señala su continua capacidad de avanzar gradualmente en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas impiden por ahora un gran avance y limitan la presencia del enemigo a varias pequeñas aldeas.

– El presidente polaco, Karol Nawrocki, recibe a los jefes de Estado o de Gobierno de Lituania, Estonia, Letonia y Dinamarca.

COREA DEL NORTE CHINA

Seúl/Pekin.- Una reunión inédita: el líder norcoreano, Kim Jong-un, asistirá junto a los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un desfile que el gobierno chino aprovechará para enseñar su músculo militar junto a dos aliados clave frente a Estados Unidos.

– Se enviará una cronología de los contadísimos viajes de Kim al extranjero

– Se enviará un resumen centrado en la importancia de una foto: Kim, Putin y Xi.

(El viaje de Kim se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su de deseo de reunirse con el líder norcoreano, algo a lo que éste no ha respondido aún)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Un centenar de palestinos continúa muriendo a diario en la ofensiva del Ejército israelí, que ha matado ya a casi 63.000 gazatíes, al tiempo que espera que más soldados se sumen a sus filas antes de septiembre, de cara al plan de invadir la ciudad de Gaza.

– El secretario general de la ONU, António Guterres, da unas declaraciones sobre la situación en Gaza tras la declaración de la hambruna en el norte del territorio.

EEUU TIROTEO

Washington.- La policía estadounidense investiga aún los motivos por los que Robert Westman, de 23 años, disparó ayer jueves contra niños y profesores que asistían a una misa en la escuela católica de la Anunciación de Minneapolis, con el resultado de dos niños asesinados y 17 heridos, pese a que el director del FBI, Kash Patel, dijera que se trató d eun «crimen de odio» contra los católicos.

UE DEFENSA

Copenhague – Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en un momento en el que está sobre la mesa tanto un aumento de los fondos destinados a defensa, como la búsqueda de garantías para Ucrania, en el caso de un hipotético acuerdo entre Kiev y Moscú.

HONG KONG JUICIO

Pekín.- El juicio al magnate mediático hongkonés Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia, después de que el tribunal anunciara este jueves que ha completado todos los procedimientos legales. El fundador del desaparecido rotativo Apple Daily está acusados de sedición y de connivencia con fuerzas extranjeras bajo la Ley de Seguridad Nacional, cargos que podrían acarrearle cadena perpetua.

HAITÍ CRISIS

Naciones Unidas – Debate en el Consejo de Seguridad dedicado a la situación en Haití, país caribeño sumido en una ola de violencia y pendiente de que la comunidad internacional decida el envío de una misión de paz.

CUMBRE EDUCACIÓN

Santiago – La UNESCO organiza en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – George Clooney y Emma Stone se disputan la atención en el Festival de Venecia, donde este presentan, respectivamente, ‘Jay Kelly’, una comedia sobre la fama dirigida por Noah Baumbach, y ‘Bugonia’, una historia sobre conspiranoia de Yorgos Lanthimos, ambas en la competición por el León de Oro.

– El director español Jaume Claret Muxart estrena su ópera prima ‘Estrany Riu’, en la que se zambulle en sus recuerdos de adolescencia para competir en la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

La Agencia EFE publicará este jueves 28 y este viernes 29 una serie informativa con motivo de las elecciones en Guyana que se celebrarán el lunes día 1 de septiembre, sobre la situación económica del país, el protagonismo electoral de la disputa por la región del Esequibo, que Venezuela reclama, y el perfil de los dos principales candidatos El presidente Irfaan Ali, el opositor Aubrey Norton y el empresario sancionado por EE. UU. Azruddin Mohamed.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:30h.- París.- FRANCIA PERÚ.- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, recibe a su homólogo peruano, Elmer Schialer.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA BULGARIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Bulgaria, Rumen Radev.

11:10h.- Tallin.- ALEMANIA ESTONIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reúne en Estonia con su homólogo estonio Margus Tsahkna.

11:30h.- Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homóloga española Margarita Robles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:20h.- Berlín.- ALEMANIA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en una conferencia de los grupos parlamentarios de conservadores y socialdemócratas en Würzburg.

13:30h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de finales de julio.

14:30h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El primer ministro francés, François Bayrou pronuncia un discurso durante unas jornadas de la patronal Medef en las que también participan, en otro debate, responsables de los grandes partidos del Gobierno y de la oposición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Weimar.- ALEMANIA CULTURA.- El promotor cultural turco Osman Kavala, la germanista china Li Yuan y el historiador y arqueólogo belga David Van Raybrouck reciben la Medalla Goethe por sus aportes a la difusión de la lengua y la cultura alemana en el extranjero. (Foto)

16:00h.- Ginebra.- SALUD GLOBAL.- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyessus, ofrece una rueda de prensa sobre los problemas de sanidad más importantes. (Texto)

Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El presidente polaco, Karol Nawrocki, recibe a los jefes de Estado o de Gobierno de Lituania, Estonia, Letonia y Dinamarca.

Copenhague.- DINAMARCA ALEMANIA.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, es recibido en Copenhague por su homólogo danés Lars Lokke Rasmussen.

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a una delegación de alcaldes europeos de la Red Eurocities, celebran un acto de solidaridad con el alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, encarcelado desde marzo por motivos políticos.

Rostock.- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la fragata Bayern en compañía del inspector de la Marina, el vicealmirante Jan Christian Kaack. (Foto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El director español Jaume Claret Muxart estrena su ópera prima ‘Estrany Riu’, en la que se zambulle en sus recuerdos de adolescencia para competir en la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias. (Texto) (Foto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El húngaro Lazlo Nemes estrena en la competición de la Mostra de Venecia ‘Orphan’, drama familiar en la convulsa Budapest de 1957. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- George Clooney y Emma Stone se disputan la atención en el Festival de Venecia, donde este presentan, respectivamente, ‘Jay Kelly’, una comedia sobre la fama dirigida por Noah Baumbach, y ‘Bugonia’, una historia sobre conspiranoia de Yorgos Lanthimos, ambas en la competición por el León de Oro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- THE BEATLES.- Inauguración de la exposición ‘Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París’, con una selección de fotografías tomadas por el cantante británico Paul McCartney entre finales de 1963 y principios de 1964, que muestran «un relato íntimo» de The Beatles en sus primeros años de trayectoria musical y que estará disponible en la galería Gagosian de Londres hasta el 4 de octubre. (Texto)(Foto)

Copenhague.- UE DEFENSA.- Consejo informal de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en julio pasado (Texto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica su primera revisión del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- HAITÍ CRISIS.- Debate en el Consejo de Seguridad dedicado a la situación en Haití, país caribeño sumido en una ola de violencia y pendiente de que la comunidad internacional decida el envío de una misión de paz. (Texto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo de los primeros siete meses del 2025 (Texto)

18:00h.- Quito.- PERÚ ARQUEOLOGÍA.- Los últimos hallazgos arqueológicos en Vichama, uno de los centros de Caral, la primera civilización de América, revelan un culto o veneración al sapo en una zona ahora desértica al norte de Lima, capital de Perú. Ministerio de Cultura (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Quito.- ECUADOR MEDIOAMBIENTE.- Repartido entre dos mundos geográficos al estar entre dos cadenas montañosas de los Andes, el Parque Nacional Podocarpus, en el sur de Ecuador, es un paraíso verde que alberga una riqueza endémica que florece entre la niebla, los ríos, las cascadas y las montañas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL PANAMÁ.- El presidente panameño, José Raúl Mulino, realiza una visita oficial a Brasil junto a una misión empresarial para presentar «ante ese gran mercado» oportunidades de inversión en su país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Araçuaí.- BRASIL MINERÍA.- La creciente demanda mundial por litio, el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos, convirtió en un «El Dorado» al Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, pero dueña de las séptimas mayores reservas mundiales del mineral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO BRASIL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inicia una serie de reuniones en Ciudad de México con ministros y empresarios brasileños (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe sobre empleo y desempleo en el país sudamericano, correspondiente a julio de 2025. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, encabeza el encuentro ‘Del compromiso de Sevilla a la acción’, donde se analizarán las oportunidades para el Sistema Nacional de Cooperación Internacional del país sudamericano. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY VIOLENCIA.- UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay presentan los resultados de las últimas mediciones sobre uso de disciplina violenta y exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia contra la mujer. (Texto)

Managua.- BALONCESTO AMERICUP.- Cuartos de final del FIBA AmeriCup 2025 de baloncesto, que reúne a las doce mejores selecciones del continente en Nicaragua. (Texto) (Foto)

Brasilia.- BRASIL INCENDIOS.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con los gobernadores de los estados de la Amazonía y de las regiones del Pantanal y del centro del país para coordinar medidas para la temporada de incendios. (Texto)

Santiago.- CUMBRE EDUCACIÓN.- La UNESCO organiza en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montería.- COLOMBIA URBANISMO.- La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, participa en la ciudad de Montería en el Rivercity Global Forum, un espacio que reúne a alcaldes de distintas ciudades del mundo y a líderes de organizaciones internacionales para conversar sobre cómo impulsar un desarrollo urbano sostenible en las ciudades que viven de cara a sus ríos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ARTE.- Previa de la inauguración de la edición 2025 de la feria de arte arteba en Buenos Aires, que contará con 67 galerías donde se exhibirán obras de más de 400 artistas locales e internacionales (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ARQUEOLOGÍA.- Custodios de tradiciones milenarias de la cultura faraónica, los coptos han estado en un segundo plano en la promoción de las excavaciones arqueológicas en Egipto. Pero con los recientes descubrimientos, este interés va floreciendo y reforzando las conexiones entre el antiguo Egipto y el cristianismo primitivo. Por Shady Roshdy (Texto) (Foto)

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El Comité Monetario del Banco Central egipcio se reúne para decidir sobre los tipos de interés en un momento en el que el Gobierno egipcio asegura que el país norteafricano ha superado sus problemas financieros. (Texto)

África

15:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), ofrece su rueda de prensa semanal telemática sobre la epidemia de mpox que azota al continente y otras emergencias sanitarias como el cólera. (Texto)

Dar es Salam.- TANZANIA ELECCIONES.- Empieza la campaña electoral para los comicios generales de Tanzania del próximo 29 de octubre.

Asia

JAPÓN ECUADOR.- Tokio.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en el marco de su visita al país asiático. (02:45 GMT)(foto) (vídeo)

HONG KONG JUICIO.- Hong Kong.- La magistratura hongkones continúa evaluando los cargos contra el empresario mediático Jimmy Lai y escucha sus alegatos finales en un juicio que se ha convertido en un termómetro del retroceso de libertades en el territorio y en un punto de fricción entre China y Estados Unidos. (foto) (vídeo)

INDONESIA PROTESTAS.- Yakarta.- Gremios y estudiantes de Indonesia convocan nuevas protestas en Yakarta y otras ciudades contra el aumento salarial aprobado para los diputados, un asunto que desató violentas manifestaciones el lunes que dejaron cientos de detenidos (Texto) (foto) (Vídeo)

