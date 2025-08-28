Temas del día de EFE Internacional del 28 de agosto de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Leópolis (Ucrania) – Ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev: al menos 18 personas han muerto, entre ellos tres menores, por los bombardeos nocturnos, que han provocado al menos 50 heridos y que han dejado dañada, entre otros edificios, la delegación de la Unión Europea (UE) en la capital ucraniana.

– El ministro británico de Exteriores, David Lammy, informó este jueves de que ha convocado al embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, por los ataques en Kiev, en los que varios civiles murieron y el edificio del British Council resultó dañado.

– Las fuerzas rusas buscan avanzar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde han capturado pequeñas áreas mientras Moscú presiona a Kiev para que haga concesiones territoriales pero enfrenta una fuerte resistencia de los defensores ucranianos, que continúan impidiendo un avance mayor. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Un centenar de palestinos continúa muriendo a diario en la ofensiva del Ejército israelí, que ha matado ya a casi 63.000 gazatíes, al tiempo que espera que más soldados se sumen a sus filas antes de septiembre, de cara al plan de invadir la ciudad de Gaza.

– El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este jueves que la guerra en Gaza y sus terribles consecuencias humanitarias «son resultado de decisiones deliberadas que desafían la humanidad más básica» porque «Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones claras».

UE DEFENSA

Copenhague – Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en un momento en el que está sobre la mesa tanto un aumento de los fondos destinados a defensa, como la búsqueda de garantías para Ucrania, en el caso de un hipotético acuerdo entre Kiev y Moscú.

– España está destinando al gasto militar el 2 % de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN, por lo que cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Organización acordaron en 2014 para la década posterior.

IRÁN NUCLEAR

Londres/Teherán – El Reino Unido, Francia y Alemania activaron este jueves el proceso para volver a imponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas a Irán por su programa nuclear, una decisión a la que Teherán dijo que responderá por considerarla «ilegal».

COREA DEL NORTE CHINA

Seúl/Pekín – Una reunión inédita: el líder norcoreano, Kim Jong-un, asistirá junto a los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un desfile que el gobierno chino aprovechará para enseñar su músculo militar junto a dos aliados clave frente a Estados Unidos.

– Se ha enviado una cronología de los contados viajes de Kim al extranjero, en total hasta ahora diez, la mayor parte a China.

– Se ha enviado un resumen centrado en la importancia de una foto: Kim, Putin y Xi.

EEUU TIROTEO

Washington.- La policía estadounidense investiga aún los motivos por los que Robert Westman, de 23 años, disparó ayer jueves contra niños y profesores que asistían a una misa en la escuela católica de la Anunciación de Minneapolis, con dos niños asesinados y 17 heridos, pese a que el director del FBI, Kash Patel, dijo que se trató de un «crimen de odio» contra los católicos.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Las autoridades venezolanas preparan nuevas fases del alistamiento de milicianos comenzado el pasado fin de semana para «defender la patria» de «amenazas» y «agresiones» de Washington, según denuncia Caracas, que acusa a EE.UU. de desplegar un «submarino nuclear» en sus aguas cercanas.

HAITÍ CRISIS

Naciones Unidas – El secretario general de la ONU, António Guterres, reprendió este jueves a la comunidad internacional por financiar, hasta el momento, solo el 10 % de los 908 millones anuales que Naciones Unidas tenía presupuestados como respuesta humanitaria para Haití en 2025.

CUMBRE EDUCACIÓN

Santiago de Chile – La Unesco denunció este jueves en Chile, en la Cumbre Mundial sobre Docentes, que esta profesión sufre una «crisis sin precedentes» en todo el mundo e hizo un llamamiento a «revalorizarla» y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones.

BRASIL MINERÍA

Araçuaí (Brasil) – La creciente demanda mundial por litio, el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos, convirtió en un «El Dorado» al Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, pero dueña de las séptimas mayores reservas mundiales del mineral.

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – El actor estadounidense George Clooney se ausentó este jueves en la presentación en el Festival de Venecia de su última película, ‘Jay Kelly’ debido a una «sinusitis», mientras la actriz Emma Stone brilló con la brutal ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos, que también compite por el León de Oro y que juega con la idea de si existen los extraterrestres.

– El director español Jaume Claret Muxart estrena su ópera prima ‘Estrany Riu’, en la que se zambulle en sus recuerdos de adolescencia para competir en la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

La Agencia EFE publicará este jueves 28 y este viernes 29 una serie informativa con motivo de las elecciones en Guyana que se celebrarán el lunes día 1 de septiembre, sobre la situación económica del país, el protagonismo electoral de la disputa por la región del Esequibo, que Venezuela reclama, y el perfil de los dos principales candidatos El presidente Irfaan Ali, el opositor Aubrey Norton y el empresario sancionado por EE. UU. Azruddin Mohamed.

