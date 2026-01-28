Temas del día de EFE Internacional del 28 de enero de 2026 (19.00 horas)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Los agentes federales que participaron en el tiroteo mortal del sábado contra un ciudadano estadounidense en Mineápolis han sido puestos en licencia administrativa, según informó este miércoles la cadena FOX citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

– Sacerdotes jesuitas y activistas realizan en Florida (EE. UU.) una procesión hacia un tribunal de inmigración en Miami mientras los líderes religiosos, en particular los católicos, alzan cada vez más la voz en Estados Unidos para denunciar abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

EEUU VENEZUELA

Washington – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, «puede formar parte» de la transición en Venezuela y aseguró que no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en este país, aunque no descarta ninguna opción si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

– El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez avanza en las excarcelaciones de presos políticos y en el impulso a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá la inversión privada en el petróleo venezolano, mientras mantiene que gobierna sin tutela de Estados Unidos pese a las amenazas de Washington de usar la fuerza si no coopera con la Casa Blanca.

IRÁN EEUU

Teherán/Redacción Internacional – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para «cumplir su misión con rapidez y violencia», como en Venezuela, al tiempo que desde Teherán el Gobierno considera más probable la guerra que la negociación.

– Irán aseguró este miércoles que está «dispuesta al diálogo» con Estados Unidos, pero advirtió de que si se ve acorralado «se defenderá y responderá como nunca antes», según un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU.

ISRAEL PALESTINA

Meitar (Israel) – Cientos de personas llenaron este miércoles el estadio del Centro Deportivo de Meitar, en el sur de Israel, para despedir a Ran Gvili, cuyo cuerpo fue el último de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023 en regresar al país, tras dos años y tres meses de cautiverio.

– El cruce de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, reabrirá el próximo domingo para peatones y en sentido de entrada y salida del territorio palestino, indicó este miércoles a EFE en El Cairo una fuente de la Autoridad Palestina, dado que aún siguen los «trámites logísticos» para la reapertura.

– El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, exigió este miércoles en el Consejo de Seguridad el desarme total de Hamás para avanzar en la segunda fase del plan de paz en Gaza.

GROENLANDIA CRISIS

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que la situación en la que se encuentra Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca con el que ansía hacerse el presidente estadounidense, Donald Trump, «es una llamada de atención al despertar estratégico para toda Europa».

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Pese a que no se conocen resultados concretos de las negociaciones directas mediadas por EE.UU. entre Ucrania y Rusia, todas las partes implicadas destacan el tono constructivo de unas conversaciones que transcurren con más cordialidad y apertura entre los dos bandos enfrentados que en anteriores contactos. Por Marcel Gascón

– El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú.

– Un ataque con drones perpetrado por Rusia contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov mató a cinco personas e hirió a otras dos, en el que es el bombardeo ruso más letal en la campaña que las fuerzas del Kremlin llevan a cabo desde hace meses contra los ferrocarriles de Ucrania. Rostyslav Averchuk

– El secretario de Estado para Europa del Reino Unido, Stephen Doughty, se reúne en Riga con la ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, y visita un centro de producción de drones junto al ministro de Defensa del país báltico, Andris Spruds, con quien aborda la coalición internacional de drones para Ucrania. (Texto)

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA

Ciudad de Panamá – El Foro Económico Internacional, bautizado como el Davos latinoamericano, reúne en Panamá a ocho presidentes de la región, entre ellos el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Gustavo Petro y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para debatir el futuro de América Latina y el Caribe.

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó en este foro la división del mundo en «zonas de influencia», lo que a su juicio es un «retroceso histórico» revestido de «neocolonialismo».

EEUU ECONOMÍA

Washington – La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluye su primera reunión del año, tras la que se espera que anuncie el mantenimiento de los tipos de interés, a pesar de las incesantes presiones del presidente Donald Trump para que se reduzcan.

EEUU GEOPOLÍTICA

París – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó este miércoles al triple «rearme» militar, económico y político de la Unión Europea frente al envite de la extrema derecha global, ya que la UE se perfila como la última capaz de «izar la bandera» de la democracia y el Derecho internacional.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura iniciaron este miércoles la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, prevista para el 8 de febrero, tras un debate anoche en el que chocaron especialmente en la gestión migratoria.

CUBA CRISIS

La Habana – El fin de la llegada de petróleo desde Venezuela ha azuzado la ya grave situación de la basura en La Habana por la falta de combustible para los camiones recolectores. «Todos los días está peor», se queja a EFE un vecino.

INGENIERÍA GENÉTICA

Redacción Ciencia – Identificar las variaciones en el ADN que pueden hacer a una persona más o menos propensa a padecer miles de enfermedades o a desarrollar un tipo determinado de cáncer está hoy más cerca, gracias a la herramienta de lectura e interpretación genética basada en inteligencia artificial más precisa hasta la fecha: AlphaGenome.

PARIS HILTON

Los Ángeles (EEUU) – La década de los 2000 vio nacer a Paris Hilton, un icono del estilo de vida extravagante y una fachada alimentada por la prensa rosa que ocultaba una realidad de acoso mediático:. «durante gran parte de mi vida y mi carrera, mi historia ha sido contada por otros que desconocían la verdadera historia», indica en una entrevista con EFE. Por Mikaela Viqueira

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, se envía desde este miércoles una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES que incluye unas claves, una pieza sobre los partidos politicos y otra sobre el mandatario Rodrigo Chaves, que se ha convertido en una pieza central del proceso electoral.

