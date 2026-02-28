Temas del día de EFE Internacional del 28 de febrero de 2026 (13.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington.- Israel y EE.UU atacaron este sábado objetivos militares en diferentes partes de Irán en una acción destinada a acabar con las amenazas de seguridad del régimen de Teherán y ante la falta de progresos en las negociaciones nucleares, lo que ha llevado a Donald Trump a afirmar que Irán «nunca» tendrá ese armamento.

(Se están pasando reacciones desde diferentes capitales, así como una cronología sobre el conflicto con Irán)

– Al menos 40 niñas han muerto en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – El Gobierno de Pakistán rechaza cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica, que tiene su origen en la actividad insurgente de los talibanes paquistaníes.

BOLIVIA ACCIDENTE

La Paz.- El accidente de un avión militar que transportaba dinero en Bolivia y que provocó la muerte de al menos 15 personas sigue bajo investigación, al igual que el proceso contra 12 personas que fueron capturadas por la Policía por robar los billetes en el área del siniestro.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- La suspensión momentánea de la expulsión de más de una treintena de ONG que operan en Gaza y Cisjordania, dan un soplo de alivio a los palestinos pero no soluciona las dificultades y penurias que arrastran cada día.

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Continúan los combates en el frente y los ataques aéreos cruzados entre Rusia y Ucrania mientras sus dirigentes preparan una nueva ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. que podría tener lugar a principios de marzo en Abu Dabi.

CUBA EEUU

Washington/La Habana.- Cuba se mantiene a la expectativa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara “una toma de control amistosa” de la isla en medio del bloqueo petrolero y la cooperación que La Habana asegura tener con Washington sobre el operativo contra una lancha rápida que venía de Miami y que dejó cuatro muertos.

La Habana.- El empresario cubanoamericano Hugo Cancio, con importantes negocios y contactos a ambos lados del estrecho de La Florida, anima en entrevista con EFE a La Habana a «aprovechar» la «oportunidad única » de hablar con Washington, pese a lo «difícil» que es negociar bajo presión.

VATICANO ARTE

Ciudad del Vaticano – Un andamio cubre el grandioso fresco del ‘Juicio Final’ en la Capilla Sixtina: en su interior, los restauradores se ponen cada día ante las figuras creadas por la mano genial de Miguel Ángel para limpiar una capa blancuzca que las ha ido opacado desde su última restauración, hace más de treinta años.

PREMIOS BRIT

Manchester (Reino Unido) – Los premios BRIT 2026, los más importantes de la música en el Reino Unido, celebran en Mánchester su 49 edición con una gala en la que actuará la cantante española Rosalía (que también está nominada como Artista Internacional del Año) junto a otras estrellas británicas como Harry Styles, Olivia Dean o Raye.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

21:00h.- Manchester.- PREMIOS BRIT.- Ceremonia de entrega de los Premios Brit Awards 2026, que por primera vez en la historia de los galardones se celebrarán fuera de Londres y tendrán como sede el Co-Op Live de Manchester. Co-Op Live Arena

22:00h.- Barcelona (España).- PREMIOS GOYA.- La Academia del Cine celebra la gala de entrega de la 40 edición de los Premios Goya Auditori del CCIB. Plaza de Willy Brandt, 11-14.

Tirana.- ALBANIA PROTESTAS.- La oposición conservadora de Albania ha convocado para hoy una manifestación contra el gobierno socialdemócrata de Albania. En las últimas semanas hubo varios de estas protestas que acabaron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

América

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- A un año de la llegada de Yamandú Orsi, a la Presidencia de Uruguay, expertos en economía y en relaciones internacionales evalúan, los principales hitos, desafíos y señales de su gestión, marcada por la agenda comercial externa, el vínculo con el Mercosur y el equilibrio macroeconómico en un contexto regional incierto.

Quito.- ECUADOR NARCOTRÁFICO .- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), reclama en una entrevista con EFE que se abra una investigación contra el actual presidente Daniel Noboa, por las acusaciones lanzadas contra él por el capo de la droga Wilmer Chavarría, alias Pipo, que lo señaló, sin aportar pruebas, de haber ordenado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar drogas.

San José del Guaviare (Colombia).- COLOMBIA AMAZONÍA .-La Amazonía colombiana sufre la devastación causada por el conflicto armado, las economías ilegales y la ingobernabilidad, problemas que amenazan su riqueza natural y que expertos recomiendan que deben estar en la agenda política para las elecciones presidenciales de este año.

Miami.- EEUU MÚSICA.- Un homenaje de la brasileña Giulia Be al tema 'Girls just Wanna', un «brindis» por todo tipo de mujeres del mexicano Luis Ángel 'El Flaco', un tema de desamor y aceptación de la también mexicana Majo Aguilar o una canción pop del español Pablo Alborán, encabezaron los nuevos lanzamientos de música latina de esta semana.

Valparaiso.- CHILE MÚSICA.- Chile celebra el 40 aniversario de la llegada del Hip Hop, un estilo de música que ha ido conquistando a generaciones hasta pasar desde la casi clandestinidad al tradicionalista Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que este viernes cerró con una noche «muy urbana». Por Víctor Castelló

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- Con el corazón «adolorido» por la tensa situación de Estados Unidos con México, la cantante mexicano-estadounidense Lila Downs asegura que «ha tenido que alejarse de las noticias para tener un poco de paz» y, en su lugar, escribir canciones como 'Cambias mi mundo', uno de los temas de su próximo disco.

La Paz.- BOLIVIA PATRIMONIO.- La Escuela Taller de Restauración La Paz, con el apoyo de Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), se mantiene como un de los principales bastiones de preservación y promoción del patrimonio de Bolivia tras 16 años seguidos de funcionamiento.

Panajachel.- GUATEMALA CAFÉ.- El café guatemalteco, uno de los productos que más exporta la nación centroamericana, ha encontrado en China un consumidor de su grano, especialmente cosechado aprovechando la altura de sus tierras en el oeste del territorio junto al lago Atitlán.

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Se celebra la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El universo del detective más famoso de la historia se expande hacia sus orígenes con 'Young Sherlock', la nueva serie de Prime Video que se adentra en la Inglaterra victoriana para descubrir a un Sherlock Holmes veinteañero y a un James Moriarty que, lejos de ser un archienemigo, es un aliado.

Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOFTWARE.- La industria del software atraviesa una crisis debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), que ha pasado de ser percibida como una herramienta de eficiencia a ser vista como una amenaza existencial, provocando una volatilidad que pone a prueba la resiliencia de los gigantes del sector. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY TRADICIONES.- Paraguay celebra el Día Nacional del Tereré, un mate frío acompañado de hierbas medicinales originario de la cultura guaraní, que fue declarado por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Oceanía

Sídney.- BAD BUNNY.- El puertorriqueño Bad Bunny ofrece su primer concierto en Australia en medio de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ y tras presentaciones ante multitudes en Argentina y Brasil.

