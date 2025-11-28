Temas del día de EFE Internacional del 28 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La agencia anticorrupción ucraniana ha registrado las oficinas del jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, la mano derecha del presidente Volodímir Zelenski, que encabeza el equipo negociador ucraniano en la actual ronda de contactos con EE.UU. para poner fin a la guerra y quien ha ofrecido su «plena cooperación».

– Se enviará un perfil de Andrí Yermak

– El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó hoy la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania, en una reunión bilateral en la que se habló sobre todo de la cuestión del petróleo ruso para Hungría y de la seguridad energética húngara.

– El Kremlin reveló este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra.

La Comisión Europea señaló este viernes que presentará en los «próximos días» su propuesta para conceder a Ucrania un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados, mientras Bélgica aumenta la presión sobre una medida que ve arriesgada y perjudicial para los planes de paz para Ucrania.

– Una semana después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses al crudo ruso de Lukoil y Rosneft, la India analiza con cautela el impacto de estas medidas en su suministro energético y en su relación con Washington, mientras la industria empieza a responder a las nuevas restricciones en un momento marcado por un delicado equilibrio diplomático.

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisa que empezará «muy pronto» las operaciones contra el narcotráfico en Venezuela “por tierra”, sin especificar en qué consistirán, mientras Caracas endurece su retórica contra Washington y sus aliados en el Caribe.

– Bailando al ritmo de sus frases en inglés convertidas en canción, personificado como un superhéroe de cómics, o convertido en protagonista de una serie documental, el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el eje de la propaganda oficialista en Venezuela.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las víctimas del incendio de un complejo residencial en Hong Kong no paran de aumentar y ya llegan a 128, con unos 200 desaparecidos todavía, mientras las autoridades intensifican la investigación para determinar las responsabilidades sobre una de las peores tragedias de la historia reciente de la excolonia.

Mar Sánchez-Cascado

– Cuando el fuego ascendió por Wang Fuk Court el pasado miércoles, no sólo consumió siete torres de hormigón: en pocas horas devoró también parte del último gran emblema constructivo vivo de Hong Kong, el centenario andamio de bambú, que ahora ha recibido sentencia definitiva. Por Mar Sánchez Casado

(Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras Hamás negocia con parte de los mediadores cómo abordar su desarme, una de las principales cuestiones recogidas para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, la población palestina sobrevive en un enclave palestino arrasado y sin apenas recursos, que Israel sigue impidiendo entrar, para combatir la llegada del invierno.

– Vecinos del pueblo palestino de Sebastia, localizado a unos doce kilómetros de Nablus (norte de Cisjordania), aguardan con incertidumbre un futuro muy próximo: en los próximos días Israel podría arrebatarles no solo un importante yacimiento arqueológico local, sino también gran parte de sus negocios y miles de olivos. Por Patricia Martínez Sastre

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, decenas de arqueólogos trabajan bajo el zumbido constante de drones israelíes en las obras de restauración del Palacio Basha, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos en bombardeos israelíes. Por Ahmad Awad

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco

– En Beirut el secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai.

– Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) debaten en Barcelona la situación en Oriente Medio en el Foro Regional de la organización, con la presencia de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

PAPA TURQUÍA

Estambul – El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo

EEUU TIROTEO

Washington – El ataque contra la Guardia Nacional del miércoles, que ya se ha cobrado la vida de una agente, atiza las políticas contra la migración de la Administración Trump y su defensa del despliegue de este cuerpo de seguridad.

GUINEA-BISÁU GOLPE

Bisáu – El presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, ha huido al vecino Senegal tras ser derrocado este miércoles por los militares en un golpe de Estado, mientras la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ha suspendido al país de todos sus órganos.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Yakarta/Colombo- Varias zonas de Tailandia e Indonesia han sido devastadas por las fuertes lluvias y se buscan este viernes supervivientes por las inundaciones que dejan al menos 174 muertos, mientras 56 personas han fallecido en Sri Lanka por el temporal que afecta al país desde hace casi dos semanas.

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

BLACK FRIDAY EEUU

Nueva York – El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones.

MÉXICO CONSERVACIÓN

Ciudad de México – En el estado mexicano de Michoacán, en Sierra Chincua, a más de 3.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques de México.

ROSALÍA DISCO

Londres – Cuando los músicos vieron trabajar a Rosalía en Londres durante la grabación de «Lux», todos sintieron «una especie de éxtasis» por tener que llevar a buen puerto «la misión» que ella se había marcado, cuenta un violinista español de la Orquesta Sinfónica londinense en una entrevista con EFE. Por Raúl Bobé

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del índice de la inflación en noviembre. (Texto)

15:30h.- Iznik.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV participa en el encuentro ecuménico de oración con motivo de la celebración de los 1.700 años del Concilio de Nicea, el motivo por el que viajó a Turquía (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- París.- FRANCIA SUBASTA – El 1 de diciembre, Artcurial y Pierre Hermé Paris celebrarán una subasta benéfica «inédita» de Alta Pastelería que reunirá creaciones de los mejores chefs del mundo. La recaudación se donará íntegramente a la asociación BAB Charity, dedicada a apoyar el bienestar de niños con leucemia hospitalizados en el hospital Armand Trousseau de París. (texto) (foto) (vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con los participantes en el V Congreso de Jóvenes Científicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Zagreb.- CROACIA GITANOS.- Conferencia internacional sobre la situación de las mujeres gitanas, con la participación de alrededor de 50 representantes de gitanas de 19 países de Europa y por organización de la asociación gitano-croata Kali Sara y la Comisión Europea. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA NAVIDAD.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el tradicional árbol de Navidad en la Cancillería. (Foto)

París.- FRANCIA INDITEX.- Trabajadores de Inditex protestan en un establecimiento de Zara en París para reclamar que una parte de los beneficios de la empresa se reparta entre los trabajadores, en una iniciativa conjunta en varias ciudades de Europa. (texto) (foto) (vídeo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en octubre. (Texto)

13:30h.- Asunción.- PARAGUAY PRENSA.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta en la sede del Congreso Nacional el informe “Rompiendo el Silencio: Crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay (1989–2024)”. Congreso Nacional, avenida Repùblica. (Texto) (Foto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en octubre. (Texto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY VIOLENCIA MACHISTA.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay presenta un observatorio sobre la violencia política contra las mujeres, como parte de las actividades de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) (Texto) (Foto)

23:00h.- La Paz.- BOLIVIA JAGUAR.- Se inaugura en Bolivia la exposición colectiva de arte ‘Pintando al pintau’, en el marco de la celebración del Día Internacional del Jaguar, especie que está en peligro en el país andino por la destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera y el tráfico ilegal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra la semana al alza, marcada por la festividad del Día de Acción de Gracias, una fecha tradicionalmente favorable para los mercados, y a la espera de un posible nuevo recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal

Ciudad de México.- MÉXICO CONSERVACIÓN.- En el estado mexicano de Michoacán, en Sierra Chincua, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros desde Canadá (Texto) (Foto)

Nueva York.- BLACK FRIDAY EEUU.- El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno publica la producción industrial y de cobre de octubre. (Texto)

Santiago.- CHILE INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno publica el desempleo nacional de octubre. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El partido de derechas colombiano Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anuncia su candidato a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia se reúne para revisar la tasa básica de interés, que desde abril está en el 9,25 %. (Texto)

Guadalajara.- MÉXICO LITERATURA.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial del mundo en español se prepara su edición 2025, que se prolongará del 29 de diciembre al 7 de noviembre, con Barcelona como invitada de honor y con nombres destacados como Amin Maalouf y Cristina Rivera Garza (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guadalajara (México).-FERIA LIBRO Un día antes de la inauguración de la Feria del libro de Guadalajara Barcelona desembarca en la capital de Jalisco con cuatro exposiciones en el Museo Cabañas y en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES CANDIDATOS.- Rixi Moncada (oficialista), Salvador Nasralla (opositor) y Nasry Asfura (opositor) figuran como los principales contendientes para suceder a la presidenta Xiomara Castro. Un análisis de los perfiles de los candidatos con mayores opciones en las elecciones generales de Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai. (Texto)

África

17:30h.- Rabat.- MARRUECOS PRENSA.- Un colectivo autodenominado «Manifiesto por la disolución del Consejo Nacional de Prensa» organizad una protesta silenciosa para reivindicar la disolución del actual Consejo Nacional de Prensa -que gestiona el sector- y la retirada del proyecto de ley 25.26 de prensa, actualmente en el Parlamento.

19:00h.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA LIBROS.- Una exposición sobre la escritora española Ana María Matute inaugura la primera Feria del Libro en español en Rabat, que contará con la participación, entre otros, de Álex Grijelmo y Jorge Volpi. (Texto) (Foto)

Marrakech.- MARRUECOS CINE.- Arranca la 22 edición del Festival Internacional del Filme de Marrakech. El evento termina el 6 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

