Temas del día de EFE Internacional del 28 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La agencia anticorrupción ucraniana ha registrado las oficinas del jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, la mano derecha del presidente Volodímir Zelenski, que encabeza el equipo negociador ucraniano en la actual ronda de contactos con EE.UU. para poner fin a la guerra y quien ha ofrecido su «plena cooperación».

– Horas después de que la agencia anticorrupción del país registrara el viernes la vivienda del su jefe de gabinete, Andrí Yermak, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la dimisión de esta figura clave de su administración para no comprometer la posición de Ucrania en las negociaciones decisivas que Kiev mantiene con EE.UU. sobre el plan de paz que propone la Casa Blanca.

– El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, se reunió este viernes con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, para negociar el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas sancionadas por EE.UU., a cambio del apoyo de Budapest a Moscú en Ucrania.

– El Kremlin reveló este viernes que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra.

La Comisión Europea señaló este viernes que presentará en los «próximos días» su propuesta para conceder a Ucrania un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados, mientras Bélgica aumenta la presión sobre una medida que ve arriesgada y perjudicial para los planes de paz para Ucrania.

– Una semana después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses al crudo ruso de Lukoil y Rosneft, la India analiza con cautela el impacto de estas medidas en su suministro energético y en su relación con Washington, mientras la industria empieza a responder a las nuevas restricciones en un momento marcado por un delicado equilibrio diplomático.

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisa que empezará «muy pronto» las operaciones contra el narcotráfico en Venezuela “por tierra”, sin especificar en qué consistirán, mientras Caracas endurece su retórica contra Washington y sus aliados en el Caribe.

-La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha confirmado que el Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en el país, próximo a la costa de Venezuela.

– Bailando al ritmo de sus frases en inglés convertidas en canción, personificado como un superhéroe de cómics, o convertido en protagonista de una serie documental, el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el eje de la propaganda oficialista en Venezuela.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las víctimas del incendio de un complejo residencial en Hong Kong no paran de aumentar y ya llegan a 128, con unos 200 desaparecidos todavía, mientras las autoridades intensifican la investigación para determinar las responsabilidades sobre una de las peores tragedias de la historia reciente de la excolonia. Por Mar Sánchez Cascado

– La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, el organismo anticorrupción oficial de la excolonia británica, arrestó este viernes a seis personas más en relación con el incendio de unas torres residenciales que dejó por ahora 128 víctimas mortales.

– Cuando el fuego ascendió por Wang Fuk Court el pasado miércoles, no sólo consumió siete torres de hormigón: en pocas horas devoró también parte del último gran emblema constructivo vivo de Hong Kong, el centenario andamio de bambú, que ahora ha recibido sentencia definitiva. Por Mar Sánchez Casado

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras Hamás negocia con parte de los mediadores cómo abordar su desarme, una de las principales cuestiones recogidas para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, la población palestina sobrevive en un enclave palestino arrasado y sin apenas recursos, que Israel sigue impidiendo entrar, para combatir la llegada del invierno.

– Vecinos del pueblo palestino de Sebastia, localizado a unos doce kilómetros de Nablus (norte de Cisjordania), aguardan con incertidumbre un futuro muy próximo: en los próximos días Israel podría arrebatarles no solo un importante yacimiento arqueológico local, sino también gran parte de sus negocios y miles de olivos. Por Patricia Martínez Sastre

– En el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, decenas de arqueólogos trabajan bajo el zumbido constante de drones israelíes en las obras de restauración del Palacio Basha, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos en bombardeos israelíes. Por Ahmad Awad

– El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó este viernes que el Estado de Palestina «no es solo un concepto», sino también una «realidad» que se encarna en representantes políticos como su ministra de Exteriores, Varsen Aghabekian.

– Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco

– En Beirut el secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai.

– Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) debaten en Barcelona la situación en Oriente Medio en el Foro Regional de la organización, con la presencia de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

PAPA TURQUÍA

Estambul – El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo

– El papa León XIV viajó este viernes a Iznik para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, desde donde pidió la reconciliación de los cristianos «en una época dramática en muchos aspectos», durante su primer viaje internacional a Turquía.

– Mehmet Ali Agça, el hombre que en 1981 disparó contra el papa Juan Pablo II en el Vaticano, hiriéndole de gravedad, llegó a Nicea con la intención de entrevistarse con León XIV, de visita hoy en esta ciudad turca, pero no logró su objetivo, informa este viernes la prensa turca.

EEUU TIROTEO

Washington – El ataque contra la Guardia Nacional del miércoles, que ya se ha cobrado la vida de una agente, atiza las políticas contra la migración de la Administración Trump y su defensa del despliegue de este cuerpo de seguridad.

– El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, entre ellos una agente que ha fallecido, será acusado de asesinato en primer grado, adelantó este viernes la fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que interrumpirá de forma permanente la migración procedente «de todos los países del tercer mundo», unos días después del tiroteo registrado en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional por un ciudadano afgano.

GUINEA-BISÁU GOLPE

Bisáu – El presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, ha huido al vecino Senegal tras ser derrocado este miércoles por los militares en un golpe de Estado, mientras la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ha suspendido al país de todos sus órganos.

– El líder golpista y presidente de transición de Guinea-Bisáu, general Horta N’ta, nombró este viernes al exministro Ilídio Vieira Té nuevo primer ministro, tras el golpe de Estado que dieron los militares el pasado miércoles.

– La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció al menos 18 detenciones arbitrarias y un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza tras el golpe de Estado del 26 de noviembre en Guinea-Bisáu, según indicó este viernes en un comunicado.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Yakarta/Colombo- Varias zonas de Tailandia e Indonesia han sido devastadas por las fuertes lluvias y se buscan este viernes supervivientes por las inundaciones que dejan al menos 174 muertos, mientras 56 personas han fallecido en Sri Lanka por el temporal que afecta al país desde hace casi dos semanas.

CPI FILIPINAS

La Haya – – La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

BLACK FRIDAY EEUU

Nueva York – El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones.

MÉXICO CONSERVACIÓN

Ciudad de México – En el estado mexicano de Michoacán en Sierra Chincua, a más de 3.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros que separa Canadá de los bosques de México en donde hibernan, sin que se sepa cómo lo hacen.

ROSALÍA DISCO

Londres – Cuando los músicos vieron trabajar a Rosalía en Londres durante la grabación de «Lux», todos sintieron «una especie de éxtasis» por tener que llevar a buen puerto «la misión» que ella se había marcado, cuenta un violinista español de la Orquesta Sinfónica londinense en una entrevista con EFE. Por Raúl Bobé

