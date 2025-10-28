Temas del día de EFE Internacional del 28 de octubre de 2025 (19.00 horas)

HURACANES ATLÁNTICO

Santiago de Cuba/San Juan/Santo Domingo – El potente huracán Melissa, con categoría 5, El potente huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

-El ministro dominicano de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, cifró este martes en 1.500 millones de pesos (23,36 millones de dólares) los daños provocados por el huracán Melissa a su paso por el país.

– La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció este martes que desconectará de forma «controlada» dos de sus siete centrales térmoeléctricas y una de fuel, ante la previsión de que sean impactadas por el huracán de gran intensidad Melissa.

– La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara su respuesta humanitaria para hacer frente a la «destrucción generalizada» y la ola de desplazamientos que se esperan tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, informó la entidad en un comunicado.

– La India se prepara para la llegada del ciclón Montha a su costa oriental, que tocará tierra este martes por la noche en el estado de Andhra Pradesh, lo que ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas y provocado suspensiones en el sistema de trenes y en el tráfico aéreo.

JAPÓN EEUU

Tokio – – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este martes una visita oficial a Japón llena de halagos mutuos con la recién nombrada primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pero sin grandes avances en sus negociaciones comerciales.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Tras el triunfo electoral del pasado domingo en los comicios legislativos argentinos, el presidente Javier Milei mantiene su plan económico de ajuste y comienza a delinear las profundas reformas que prometió tras fortalecer su representación en el Congreso.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que los restos entregados anoche por Hamás no pertenecen a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen en Gaza, sino a los de un cautivo que el Ejército encontró en diciembre de 2023 en la Franja y que ya fue enterrado.

– El Ejército israelí comenzó a bombardear Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de lanzar «ataques contundentes» contra el enclave en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo de tregua, informaron medios palestinos presentes en la Franja.

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que «Hamás pagará un alto precio por atacar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza» y por «violar el acuerdo para la repatriación de los rehenes muertos», tras los ataques lanzados por el Ejército israelí en la Franja palestina.

– Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a las 20.00 hora local (17.00 GMT), debido a las «violaciones» israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

PORTUGAL INMIGRACIÓN

Lisboa — El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), y el partido de ultraderecha Chega llegaron a un entendimiento en las últimas horas para aprobar este martes cambios en la Ley de Nacionalidad para hacer más complicado lograr el pasaporte portugués.

UCRANIA GUERRA

Coplenhague – La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, calificó este martes de «provocación» las incursiones en el espacio aéreo lituano de globos procedentes de Bielorrusia, que han obligado a cerrar el aeropuerto internacional de Vilna tres noches consecutivas.

– España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregaron este martes a Ucrania parte de los 12 vehículos blindados medicalizados que han comprado para dar atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente. Por Marcel Gascón

CUBA EEUU

Naciones Unidas – La Asamblea General de la ONU comenzó hoy un debate de dos días para votar de nuevo una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.

– Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos protagonizaron este martes un tenso encuentro en la Asamblea General de la ONU, donde el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, de mentir y expresarse «de manera grosera».

– El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció este martes en la ONU el «bloqueo criminal» de Estados Unidos contra Cuba y exigió su retirada de la lista de países que promueven el terrorismo.

BRASIL DROGAS

Río de Janeiro Una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro dejó 60 personas muertas y 81 detenidas.

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre de la Administración federal en Estados Unidos alcanza este martes un hito importante: los controladores aéreos no van a recibir su nómina, lo que ha hecho crecer la inquietud en todo el país por la continuidad del transporte aéreo.

– Un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandó este martes a la Administración del presidente Donald Trump para que mantenga la financiación en noviembre de la ayuda alimentaria, que reciben alrededor de 42 millones de personas, y que será suspendida debido al cierre del gobierno federal.

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Países Bajos celebra este miércoles unas elecciones nacionales sin una mayoría clara a la vista y en uno de los panoramas políticos más fragmentados en décadas. La campaña, dominada por la crisis de vivienda, el debate sobre el asilo y el discurso de la derecha radical, anticipa duras negociaciones para formar gobierno y un nuevo periodo de inestabilidad. Por Imane Rachidi

ESPECIALES

Con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de esta semana en Gyeongju (Corea del Sur), la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la guía APEC CUMBRE.

es e internacionales. (Texto)

