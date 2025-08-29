Temas del día de EFE Internacional del 29 de agosto de 2025 (07.30 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los bombardeos israelíes continúan golpeando la Franja de Gaza, mientras las tropas bombardean y arrasan barrios junto a la capital del enclave palestino, que Israel está decidido a ocupar, y cientos de civiles gazatíes mueren por los ataques y la hambruna causada por el cerco.

– Nuaman, en la Cisjordania ocupada, es una aldea imposible: atrapada entre las fronteras de Jerusalén y Belén, sus habitantes no son ni israelíes ni palestinos, y ahora, tras décadas luchando para que se reconozcan sus derechos, se enfrentan al mayor desafío de su historia: Israel quiere demoler sus casas. Por Jorge Dastis

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – En medio del duelo por las víctimas del último ataque masivo ruso, Ucrania llama a los líderes mundiales a reconocer que Moscú sigue ignorando todos los esfuerzos de paz y que se necesita más presión y una condena clara para hacerle sentir el impacto de sus acciones, mientras que Kiev continúa trabajando arduamente en las «garantías de seguridad» con sus socios (texto)

UE DEFENSA

Copenhague – Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) discuten en Copenhague sobre el refuerzo del apoyo militar a Ucrania y la cooperación e integración industrial con este país, así como en la implementación del Plan ReArm Europe/Readiness 2030, que propone movilizar más de 800 000 millones de euros en gasto de defensa mediante flexibilidad fiscal nacional.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo impulsa a los venezolanos a inscribirse en una nueva jornada de alistamiento para defender a su país de lo que consideran son las «amenazas» de Estados Unidos, que plantea un despliegue con varios buques e infantes de marina en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

IRÁN NUCLEAR

Teherán.- Las tensiones entre Occidente e Irán se disparan de nuevo después de que los países europeos iniciaran el proceso -de 30 días de duración- para reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa por su programa nuclear y la amenaza iraní responder de manera “apropiada”.

FRANCIA ALEMANIA

Tolón (Francia) – Consejo de ministros franco-alemán presidido por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, centrado en las grandes crisis internacionales, y en particular la guerra en Ucrania y el diseño de garantías de seguridad para Kiev, así como en cuestiones de actualidad de la Unión Europea, como la defensa común y la competitividad.

– Emmanuel Macron y Friedrich Merz ofrecerán una rueda de prensa a las 15.30 horas.

OCS CUMBRE

Tianjin (China) – China acoge a partir de este domingo en Tianjin (noreste) la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que asistirán más de 20 mandatarios del ‘sur global’ y que Pekín prevé como la de mayor envergadura desde su fundación, una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su margen de maniobra ante tensiones con Occidente.

BOLIVIA PEDERASTIA

La Paz – La Justicia de Bolivia reanuda el proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por el presunto encubrimiento en uno de los procesos por pederastia contra el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también español.

TAILANDIA GOBIERNO

Bangkok – El Tribunal Constitucional de Tailandia decide si destituye de forma permanente a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por supuestas críticas al Ejército tailandés en medio de un conflicto fronterizo con Camboya.

URUGUAY EUTANASIA

Montevideo – Diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con el deseo de decidir sobre su futuro, la uruguaya Beatriz Gelós cuenta en una entrevista con EFE su lucha para que el país apruebe la eutanasia, un proyecto que días atrás obtuvo en la Cámara de Representantes los votos necesarios para pasar al Senado y, eventualmente, convertirse en ley.

EEUU CONCIERTOS

Los Ángeles (EEUU) – El exhorbitante coste de entradas a conciertos, que en ocasiones supera los miles de dólares, fuerza a miles de jóvenes en EE.UU. a acumular deudas insostenibles, impulsadas por la reventa a gran escala de empresas semipolio y el frenesí del miedo a perderse algo (FOMO, en inglés). Por Mikaela Viqueira

FESTIVAL VENECIA

Venecia – La actriz Julia Roberts se estrena en el Festival de Venecia con ‘After the hunt’, una película de Luca Guadagnino inspirada por el movimiento del ‘Me Too’, que se estrena fuera de competición en la Mostra, mientras que el surcoreano Park compite por el León de Oro con ‘No other chance’.

– El realizador español Gabriel Azorín debuta en las Jornada de los Autores, sección paralela e independiente del Festival de Venecia, con ‘Anoche conquisté Tebas’, una obra cargada de misterio ambientada en unas termas romanas capaces de cambiar el ánimo de sus visitantes. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

La Agencia EFE publicará este viernes 29 la segunda parte de una serie informativa con motivo de las elecciones en Guyana que se celebrarán el lunes día 1 de septiembre, con un perfil de los principales candidatos: El presidente Irfaan Ali, el opositor Aubrey Norton y el empresario sancionado por EE. UU. Azruddin Mohamed.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los resultados detallados del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre.

08:45h.- Copenhague.- UE DEFENSA.- Consejo informal de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE). Las discusiones se centrarán en cómo reforzar el apoyo militar a Ucrania y la cooperación e integración industrial con este país, así como en la implementación del Plan ReArm Europe/Readiness 2030. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras provisionales de la inflación en agosto.

09:00h.- Lisboa.- ALGA ASTIÁTICA.- El alga asiática invasora ‘Rugulopteryx okamurae’ se hace notar cada vez más en aguas portuguesas, una presencia que pone en riesgo a la fauna y flora local y que ha llevado al Ejecutivo a anunciar una estrategia nacional para combatirla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta de expectativas del consumidor de julio de 2025.

11:00h.- Tolón.- FRANCIA ALEMANIA.- Consejo de ministros franco-alemán presidido por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- UE FINLANDIA.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, visita Finlandia, donde se reunirá con el primer ministro, Petteri Orpo, y con el presidente, Alexander Stubb. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La oficina de estadística Destatis publica el dato adelantado de la inflacíón de agosto. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La actriz Julia Roberts se estrena en el Festival de Venecia con ‘After the hunt’, una película de Luca Guadagnino inspirada por el movimiento del ‘Me Too’, que se estrena fuera de competición (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO SUCESOS.- Un hombre de 76 años -Jon Ruben- comparece ante un tribunal de Leicester (Inglaterra) acusado de crueldad infantil en un campamento de verano. (Texto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU PRECIOS.- La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) de Estados Unidos publica el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés) correspondiente al mes de julio.

15:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en julio. (Texto)

16:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL ESCLAVITUD.- El relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, da una rueda de prensa a la conclusión de su visita de 11 días a Brasil. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- CRISIS MIGRATORIA.- Las defensorías del pueblo de Colombia, Costa Rica y Panamá presentan un informe tripartito sobre los riesgos transfronterizos. (Texto) (Foto)

16:30h.- Quito.- ECUADOR NARCOTRÁFICO.- La Fiscalía de Ecuador incluye al narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, junto a otras diez personas de su círculo familiar en una investigación por el presunto lavado de al menos 24 millones de dólares que el capo de Los Choneros, la banda delictiva más antigua del país, habría blanqueado a través de empresas y parientes entre 2016 y 2024. (Texto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los resultados del mercado laboral colombiano de julio. (Texto)

23:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra un mes de agosto marcado por las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Reserva Federal, entre expectativas de que baje los tipos de interés en septiembre, y resultados trimestrales clave como los de la tecnológica Nvidia. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PROTESTAS.- Mientras se incrementan las protestas contra el Gobierno de Javier Milei en las calles de Argentina, una red ciudadana se encarga de identificar actos de violencia policial y reconstruir hechos para aportar pruebas a la Justicia. Uno de esos casos fue el disparo que recibió en la cabeza el reportero Pablo Grillo en marzo pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – COLOMBIA MÚSICA – El cantante colombiano Silvestre Dangond y el acordionista Juancho de la Espriella se presentan en Bogotá como parte de su gira ‘El último baile tour’. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica este viernes su «Informe trimestral, abril-junio 2025» (Texto)

La Paz.- BOLIVIA PEDERASTIA.- La Justicia de Bolivia continúa el proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por el presunto encubrimiento en uno de los procesos por pederastia contra el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también español. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ VIZCARRA.- Un tribunal de apelaciones de Perú evalúa la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) contra el orden de prisión preventiva dictada contra él por cinco meses, a la espera de que culmine el juicio donde está acusado de presuntos sobornos durante su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). (Texto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PALEONTOLOGÍA.- Una expedición integrada por especialistas de distintas disciplinas se adentró en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana para recolectar y estudiar rocas y fósiles de las riberas del Amazonas para así conocer más sobre el ecosistema que precedió al amazónico hace más de 13 millones de años. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Durante más de tres décadas como periodista, Vicky Dávila desafió al poder en Colombia. Hoy es ella quien ocupa los titulares al declararse en misión de «rescatar» a su país del proyecto político de Gustavo Petro, que califica de «destructivo». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CUMBRE EDUCACIÓN.- La UNESCO organiza en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ARTE.- Comienza en Buenos Aires la edición 2025 de la feria de arte arteba, que contará con 67 galerías donde se exhibirán obras de más de 400 artistas locales e internacionales (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU LABUBUS.- La fiebre de los Labubus, los muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo, se abre paso en Estados Unidos, uniéndose a una tendencia que conquistó Corea del Sur y que ahora llega a las calles de Hollywood, con celebridades como Lady Gaga adoptado su Labubu personalizado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Katmandú.- NEPAL MONTAÑISMO.- El veterano alpinista español Carlos Soria, de 86 años, llega a Nepal para iniciar su expedición al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, con la que conmemora el 50 aniversario de la primera ascensión española a un ochomil y busca acercarse a su sueño de completar los 14 picos de más de 8.000 metros.

Tianjin.- OCS CUMBRE.- China acoge desde este domingo en Tianjin (noreste) la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que asistirán más de 20 mandatarios del ‘sur global’ y que Pekín prevé como la de mayor envergadura desde su fundación, una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su margen de maniobra ante tensiones con Occidente. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita de cinco días a Japón durante los que se reunirá con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y será recibido por los príncipes herederos del país asiático.

Tokio.- JAPÓN INDIA.- El primer ministro indio, Narendra Modi, realiza una visita de dos días a Japón durante la que se reunirá con su homólogo nipón, Shigeru Ishiba, y visitará la prefectura de Miyagi, en el noreste del archipiélago. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publica el dato de la producción industrial correspondiente al mes de julio. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA GOBIERNO.- El Tribunal Constitucional de Tailandia decide si destituye de forma permanente a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por supuestas críticas al Ejército tailandés en medio de un conflicto fronterizo con Camboya. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Gobierno de Japón publica los datos de desempleo correspondientes al mes precedente. (Texto)

Pekín.- ICBC RESULTADOS.- La junta directiva del mayor banco de China, el estatal ICBC, se reúne para aprobar las cuentas de resultados del primer semestre. (Texto)

Hong Kong.- ALIBABA RESULTADOS.- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba divulga la cuenta de resultados de su primer trimestre fiscal (abril-junio). (Texto)

Apia.- SAMOA ELECCIONES.- Samoa celebra elecciones generales adelantadas, luego de que el Gobierno colapsara al no poder aprobar el presupuesto en el Parlamento en mayo.

