Temas del día de EFE Internacional del 29 de agosto de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza. Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

– El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

– El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente «zona de combate peligrosa», en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad. (Texto)

– Nuaman, en la Cisjordania ocupada, es una aldea imposible: atrapada entre las fronteras de Jerusalén y Belén, sus habitantes no son ni israelíes ni palestinos, y ahora, tras décadas luchando para que se reconozcan sus derechos, se enfrentan al mayor desafío de su historia: Israel quiere demoler sus casas. Por Jorge Dastis

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – De luto por las víctimas del reciente ataque masivo ruso, Ucrania pide al mundo que admita que Rusia está ignorando los esfuerzos de paz y que hacen falta más presión y una condena clara para que Moscú sienta el impacto de sus acciones, mientras continúa la difícil búsqueda de un consenso sobre garantías de seguridad.

– El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, destacó este viernes, en una reunión con la plana mayor del Ejército, el creciente avance de las fuerzas rusas en Ucrania que prácticamente han duplicado la velocidad de su ofensiva.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, van a pedir este fin de semana a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si Vladímir Putin no acepta sentarse a negociar con Volodímir Zelenski, como se había comprometido ante el presidente estadounidense.

– Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) dieron este viernes en Copenhagueun apoyo «amplio» a extender la misión de entrenamiento militar a soldados ucranianos en territorio de ese país, tras una hipotética tregua con Rusia, como parte de las garantías de seguridad para Kiev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN NUCLEAR

Teherán.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que su país está listo para reanudar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear, después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas y Teherán amenazase con una respuesta apropiada.

– Parlamentarios iraníes preparan un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), prohibir las negociaciones con Occidente y suspender la cooperación con la agencia atómica de la ONU, después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas.(Texto) (Audio)

– El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a Reino Unido, Alemania y Francia que continúen negociando para encontrar una solución diplomática, ante el ultimátum de 30 días anunciado hoy por esos tres países europeos para reimponer sanciones contra Irán por su programa nuclear.

TAILANDIA GOBIERNO

Bangkok – El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este viernes la destitución de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, al ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un mando militar en un audio filtrado.

– Se han enviado unas claves de esta crisis judicial y política, así como un perfil de Shinawatra)

FRANCIA ALEMANIA

Tolón (Francia) – El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmaron haber aparcado las diferencias sobre las políticas energéticas, sobre todo a cuenta de la nuclear, para acelerar la «agenda de competividad» de la Unión Europea y evitar el descuelgue respecto a Estados Unidos y China, durante el Consejo de ministros franco-alemán celebrado en Tolón (Francia).

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió de que su país y Alemania están «determinados a defender la soberanía digital» de la UE, en alusión a las recientes amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que no eliminen sus tasas digitales.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU., que ha planteado maniobras militares en el Caribe para combatir el narcotráfico, cese sus «acciones hostiles» contra Venezuela, según una carta difundida este jueves.

BOLIVIA PEDERASTIA

La Paz – La Justicia de Bolivia reanuda el proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por el presunto encubrimiento en uno de los procesos por pederastia contra el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también español.

URUGUAY EUTANASIA

Montevideo – Diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con el deseo de decidir sobre su futuro, la uruguaya Beatriz Gelós cuenta en una entrevista con EFE su lucha para que el país apruebe la eutanasia, un proyecto que días atrás obtuvo en la Cámara de Representantes los votos necesarios para pasar al Senado y, eventualmente, convertirse en ley.

EEUU CONCIERTOS

Los Ángeles (EEUU) – El exorbitante coste de entradas a conciertos, que en ocasiones supera los miles de dólares, fuerza a miles de jóvenes en EE.UU. a acumular deudas insostenibles, impulsadas por la reventa a gran escala de empresas semipolio y el frenesí del miedo a perderse algo (FOMO, en inglés). Por Mikaela Viqueira

FESTIVAL VENECIA

Venecia – La actriz Julia Roberts deslumbró en el Festival de Venecia con ‘After the hunt’, una película de Luca Guadagnino inspirada por el movimiento del ‘Me Too’, que se estrenó fuera de competición en la Mostra, mientras que el surcoreano Park Chan Wook compite por el León de Oro con ‘No other chance’.

– El realizador español Gabriel Azorín debuta en las Jornada de los Autores, sección paralela e independiente del Festival de Venecia, con ‘Anoche conquisté Tebas’, una obra cargada de misterio ambientada en unas termas romanas capaces de cambiar el ánimo de sus visitantes. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

La Agencia EFE publicará este viernes 29 la segunda parte de una serie informativa con motivo de las elecciones en Guyana que se celebrarán el lunes día 1 de septiembre, con un perfil de los principales candidatos: El presidente Irfaan Ali, el opositor Aubrey Norton y el empresario sancionado por EE. UU. Azruddin Mohamed.

