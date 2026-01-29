Temas del día de Efe Internacional del 29 de enero de 2026 (19.00 horas)

UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen para analizar los últimos desarrollos sobre la crisis de Groenlandia tras la distensión entre Bruselas y Washington, así como las negociaciones para la paz en Ucrania, entre otros asuntos.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) dieron luz verde a nuevas sanciones contra rusos en relación con la guerra en Ucrania e iraníes por la represión que llevan a cabo las autoridades contra la población.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este jueves el servicio de los soldados alemanes prestado en Afganistán en el marco de la misión de la OTAN, ante el menosprecio del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente minimizó el papel de los aliados, durante una declaración de Gobierno sobre política exterior.

– Vietnam y la Unión Europea (UE) acordaron este jueves elevar las relaciones bilaterales al máximo nivel y reforzar la cooperación en áreas como el 5G o las tierras raras, así como en defensa, durante la visita a Hanói del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

IRÁN EEUU

Teherán – El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, debe decidir si bebe el “cáliz envenenado” y acepta las demandas del presidente estadounidense Donald Trump o si hace frente a una eventual intervención militar, en el que es, quizás, uno de los momentos más difíciles de la República Islámica.

– El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó este jueves a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE).

– Irán ha incorporado 1.000 drones a su arsenal en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar al país persa si no accede a negociar.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este jueves en la Franja de Gaza los cadáveres de 15 palestinos hasta ahora retenidos por Israel, que fueron devueltos como canje tras el hallazgo del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja.

– Con cajas de plástico, varas de metal, un barril y restos de una bicicleta, el gazatí Hossam Qassem, de 24 años, desplazado en la zona costera de Mawasi (sur de la Franja), ha logrado construir una batería, un instrumento que le apasiona y que le sirve de terapia en medio de la desolación que persiste en el enclave palestino.

– Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermín Muguruza, Amaia o Yerai Cortés, entre otros artistas, junto a voces palestinas como Zeyne o Lina Makoul, participan en Barcelona en el concierto solidario con el pueblo palestino cuyos beneficios se destinarán a apoyar diferentes espacios culturales en este territorio.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

– Ucrania y Rusia se preparan para una nueva reunión trilateral con EE.UU. que podría producirse el domingo entre especulaciones sobre un posible acuerdo que pasaría por la renuncia de Kiev al Donbás a cambio de garantías de seguridad de Washington.

– Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, de los que 84 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas.

CHINA R.UNIDO

Pekín – El primer ministro británico, Keir Starmer, apostó este jueves en Pekín por abrir una nueva etapa de deshielo con China tras casi dos décadas de fricción, al reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, con quien se comprometió a relanzar la relación bilateral y a construir una «alianza estratégica consistente y a largo plazo».

– Xi Jinping, avanzó este jueves en una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, que Pekín va a estudiar la posibilidad de eximir de visado -probablemente en la categoría de turismo- a los ciudadanos británicos.

CUBA EEUU

La Habana – Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de las amenazas de Washington a la isla después de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por Juan Palop

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Mineápolis sigue convulsionada por protestas y vigilias tras la muerte del residente Alex Pretti, abatido por agentes federales de inmigración, mientras la Administración Trump ha respondido con capturas de ciudadanos, a los que acusa de interferir el trabajo de los agentes federales.

– El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes», al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

EEUU VENEZUELA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país andino, que el proceso comience hoy mismo.

– Venezuela aguarda la aprobación de una reforma de la ley de hidrocarburos en un nuevo momento de su relación con Estados Unidos, centrado en el interés de la Casa Blanca por el petróleo del país suramericano, que ahora espera que sea estable y donde se celebren «elecciones libres y justas».

SIRIA TRANSICIÓN

Beirut – El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cumple un año en el poder, habiendo dedicado sus primeros doce meses a restablecer las relaciones rotas bajo el anterior régimen y a borrar las huellas de su pasado como líder islamista.

-Además se han enviado unas claves sobre la paulatina pérdida de poder de los kurdosirios, a los que ya apenas les quedan territorios en el norte y noreste del país, y la consolidación territorial de Damasco.

HAITÍ CRISIS

Nueva York – El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), cuya actual prórroga expira a finales de enero, y en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad y las instituciones en el país caribeño.

COSTA RICA ELECCIONES

San José – Los costarricenses entran este jueves en la etapa de reflexión del voto para las elecciones del próximo 1 de febrero, tras el fin de la publicación de encuestas y de la difusión de propaganda en medios de comunicación por parte de los partidos políticos.

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA

Ciudad de Panamá – Continúan las reuniones bilaterales entre mandatarios en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional, organizado por CAF y el Gobierno panameño y que concluye este jueves, en un encuentro al que acudieron los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia y Guatemala, además del presidente electo chileno, y del que se retiró el ecuatoriano Daniel Noboa.

HAY FESTIVAL

Cartagena (Colombia) – Comienza el XXI Hay Festival de Cartagena de Indias con una charla del actor y director mexicano Diego Luna, activista de causas sociales y de proyectos como el festival de documentales Ambulante.

MARTIN PARR

París – Transcurridos menos de dos meses desde su fallecimiento, el humor feroz y la siempre original mirada del fotógrafo británico Martin Parr servirá para arrojar luz sobre la crisis climática y los grandes desequilibrios planetarios en París, en una nueva exposición de la galería nacional Jeu de Paume. Por Nerea González

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, se enviará hasta el viernes una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES.

