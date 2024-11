Temas del día de EFE Internacional del 29 de noviembre de 2024 (07.30 horas)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén/Beirut – Cientos de miles de libaneses tratan de retornar a sus hogares tras más de dos meses de bombardeos pendientes de la aplicación de la tregua acordada entre el Gobierno de Israel y el grupo chií Hizbulá, mientras continúan los bombardeos en Gaza, que han provocado esta madrugada al menos cuatro muertos.

– Se enviará una crónica sobre cómo están viviendo la tregua en la localidad israelí de Nahariya, a 10 kilómetros de la frontera con el Líbano.

– Se enviará también crónica desde la zona de Nabatiye, en Líbano, una de las mas golpeadas por los bombardeos de Israel.

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Rusia lanzó este jueves un nuevo “ataque masivo” contra el sistema energético del país y anunció que la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, ha dispuesto cortes de electricidad de emergencia para reducir daños.

– Los líderes de los países que forman parte de la alianza militar postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) celebran una cumbre en Astaná.

– El tribunal militar de Vladímir juzga en Moscú al opositor Alexéi Górinov por «justificación del terrorismo».

EEUU MÉXICO

Ciudad de México/Washington.- El encontronazo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por la versión que él dio de una conversación mantenida por ambos este miércoles acerca de la situación en la frontera evidencia que la inmigración seguirá siendo un punto caliente en la relación entre los dos países vecinos cuando el republicano asuma el próximo enero.

IRLANDA ELECCIONES

Dublín – Casi 3,5 millones de personas están llamados este viernes a las urnas en Irlanda para votar en unas elecciones generales en las que los tres grandes partidos tienen opciones de victoria, tras una campaña centrada en torno a la crisis de la vivienda, la inmigración y el coste de la vida.

– Se enviarán unas claves sobre los comicios, en los que los tres grandes partidos -el democristiano Fine Gael, el centrista Fianna Fáil y el izquierdista Sinn Féin- llegan muy igualados en las encuestas.

– Se enviarán perfiles del primer ministro y líder del Fine Gael, Simon Harris; del viceprimer ministro y líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald.

AUSTRALIA REDES SOCIALES

Sídney (Australia) – El Parlamento de Australia vota este jueves una ley pionera para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y contempla multas de hasta 32,5 millones de dólares (30,7 millones de euros) para las plataformas como Facebook, Instagram, o TikTok que la infrinjan.

CHINA POBLACIÓN

Pekín – Subsidios, tratamientos de fertilidad gratuitos y hasta llamadas de teléfono para animar a las jóvenes a tener hijos son algunas de las estrategias que China ha desplegado, hasta ahora con poco éxito, para aumentar las cifras de natalidad de un país preocupado por una población en declive que pone en jaque su crecimiento económico.

SALARIOS INFORME

Ginebra – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta su informe sobre la evolución de los salarios en el mundo, en el que analiza cómo se han profundizado las brechas de ingresos en los últimos años.

EEUU ACCIÓN DE GRACIAS

Nueva York – El desfile de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s de Nueva York cumple un siglo, convertido en una cita obligada en la Gran Manzana al inicio de la temporada de mayor consumo del año, en la que solo de este jueves al domingo, Black Friday incluido, 183,4 millones de estadounidenses comprarán en tiendas o en línea, según el sector de venta al por menor.

CULTURA

ITALIA PUCCINI

Roma – Italia recuerda el centenario de la muerte de Giacomo Puccini, uno de los compositores líricos más influyentes de todos los tiempos, autor de óperas como ‘Madama Butterfly’ o ‘Tosca’. Por Gonzalo Sánchez

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania publica el dato adelantado de la tasa de inflación en noviembre. (Texto)

9:30h.- Madrid.- PREMIOS CINE EUROPEO.- Entrevista con Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, nominada a mejor actriz en los Premios de Cine Europeo. Hotel Only You. c/ Barquillo, 21. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- Entrevista con el director de cine mexicano Alonso Ruiz Palacios (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE COHESIÓN.- Los ministros responsables de la política de cohesión en la UE mantendrán un debate sobre el fortalecimiento de los activos clave de la política de cohesión y sobre cómo mejorar la gestión compartida de los fondos de cohesión de acuerdo con el principio de subsidiariedad en el futuro. (Texto)

10:00h.- Ginebra.- SALARIOS INFORME.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta la última edición de su informe global anual sobre salarios. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Los ministros de Industria de la UE aprueban hoy conclusiones sobre el futuro de la competitividad europea y debaten sobre la mejora de la regulación en la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Roma.- ITALIA PUCCINI.- Italia recuerda el centenario de la muerte de Giacomo Puccini, uno de los compositores líricos más influyentes de todos los tiempos, autor de óperas como ‘Madama Butterfly’ o ‘Tosca’. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA VIOLENCIA MACHISTA.- Violencia y racismo institucional, trabas en la ley de Extranjería, marañas burocráticas, falta de credibilidad y ausencia de perspectiva de género en el proceso judicial es el denominador común de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular cuando tratan de salir de la violencia de género en España. (Texto) (Foto)

15:30h.- Madrid.- ESPAÑA IRAK.- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, participa en un foro en la Cámara de Comercio de España. (Texto)

15:30h.- París.- OCDE IA.- La OCDE presenta un informe sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la creación de empleo en los mercados laborales locales y en las disparidades regionales.

16:00h.- Madrid.- IBEROAMERICA PERIODISMO.- Bajo el lema ‘Raíces y destinos; narrativas migrantes en Iberoamérica», la Casa de América de Madrid acoge un Encuentro de Periodismo Iberoamericano organizado por eldiario.es con la participación, entre otros, de John Lee Anderson, Luciana Peker, Catalina Ruiz Navarro y Macarena Baena, responsable de Efeminista, la web de igualdad de la Agencia EFE. (Texto)

16:00h.- Ginebra.- SALUD OMS.- Rueda de prensa semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar las principales cuestiones sanitarias de la actualidad global. (Texto)

17:00h.- Bruselas.- UE FISCALIDAD.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe especial sobre las medidas de la UE para combatir los regímenes fiscales nocivas y la elusión del impuesto de sociedades. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRAK.- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, participa en una mesa redonda en la Casa Árabe. C/ Alcalá, 62 (Texto)

– El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, visita Praga para abordar con su homólogo checo, Jan Lipavsky, la guerra de Gaza y una agenda bilateral, donde la República Checa figura como uno de los principales aliados de Tel-Aviv.

Astaná.- OTSC CUMBRE.- Los líderes de los países que forman parte de la alianza militar postsoviética Oganización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) celebran una cumbre en la capital kazaja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA NIGERIA.- El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, realiza una visita a Francia y se reúne con Emmanuel Macron en el Elíseo. (Texto) (Foto)

Bruselas.- ISRAEL PALESTINA.- El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, junto con la ministra belga de Exteriores, Hadja Lahbib, inaugura la segunda reunión de seguimiento de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de Dos Estados, organizada conjuntamente por la UE y Bélgica. (Texto) (Foto)

Berlín.- ALEMANIA N.ZELANDA.- La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, recibe a su homólogo neozelandés, Winston Peters. (Texto)

Tiflis.- GEORGIA CRISIS.- El Parlamento de Georgia, cuyas labores boicotea la oposición, vota la composición del Gobierno. (Texto)

Paphos.- MEDIOAMBIENTE CONFERENCIA.- 12ª Conferencia internacional sobre la gestión sostenible de residuos sólidos.

AMÉRICA

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY EXPRESIDENTES.- Un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos los bolivianos Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Carlos Mesa, así como el ecuatoriano Jamil Mahuad, dialogan en Asunción sobre democracia, criminalidad y otros temas de la agenda regional. Hotel Sheraton (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga una nueva proyección para la cosecha brasileña de caña de azúcar para el período 2024-2025. (Texto)

14:30h.- Quito.- ECUADOR IGUALDAD.- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y OWIT Ecuador, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentan un ‘Estudio sobre Equidad de Género en Empresas Exportadoras’. Hotel Wyndham Airport (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ACCIÓN DE GRACIAS.- El desfile de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s de Nueva York cumple hoy un siglo, convertido en una cita obligada en la Gran Manzana que atrae a cientos de miles de personas en el inicio de la temporada navideña de mayor consumo en el año. Harold Square. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Guayaquil.- ECUADOR PRENSA.- Fundamedios y Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Ecuador presenta una propuesta de ‘Código de ética para periodistas en Ecuador’, un proyecto que incluye una guía sobre normas de conducta, mecanismos de autorregulación, resolución de dilemas éticos y un correcto manejo de fuentes, entre otros. Hotel Wyndgam Guayaquil, Salón Las Peñas (Texto)

Quito.- ECUADOR ARTE.- La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), a través de su Facultad de Psicología y el Centro Cultural, presenta la tercera edición de la exposición Entretejidos, una muestra artística que reúne una selección de obras realizadas por pacientes del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón durante su internamiento. Centro Cultural de la PUCE (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- Los festivales de cine de San Sebastián y Málaga presentan en Buenos Aires un ciclo de seis películas de producción española (Texto) (Foto) (Vídeo)

CARACAS.- VENEZUELA CRISIS.- El chavismo celebra, con cantatas en los 335 municipios de Venezuela, los cuatro meses de la controvertida reelección de Nicolás Maduro como presidente para el período 2025-2031. Plazas Bolívar de Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Vancouver.- CANADÁ TPP.- Reunión de la Comisión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) en Vancouver (Canadá) en la que ministros y altos funcionarios tratarán el progreso del grupo y la mejora de la cooperación en la región del Pacífico.

Lima.- PERÚ TOLEDO.- El expresidente peruano Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por colusión y lavado de activos, es interrogado por la sala que lo juzga por el caso Ecoteva y por el que enfrenta un pedido de 16 años de prisión. (Texto) (Vídeo)

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

08:00h.- Salé.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal de Primera Instancia de Salé convoca una nueva sesión para iniciar el juicio, pospuesto varias veces, contra 13 activistas marroquíes por organizar una protesta no autorizada frente a un hipermercado Carrefour llamando a boicotearlo en solidaridad con Palestina. Tribunal de Primera Instancia

13:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), celebran su rueda de prensa semanal sobre emergencias sanitarias en el continente, en la que abordarán la epidemia de mpox en la región y el brote de Marburgo en Ruanda. (Texto)

ASIA

08:00h.- Pekín.- CHINA EXTERIORES.- El Ministerio chino de Exteriores aborda en rueda de prensa las cuestiones de actualidad internacional de la jornada.

Islamabad – PAKISTÁN OPOSICIÓN – Pakistán vive una nueva jornada marcada por las violenta respuesta de las fuerzas de seguridad contra als protestas en Islamabad del partido opositor del ex primer ministro paquistaní Imran Khan.

Manila.- BAD PRESIDENCIA.- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) desvela el resultado de la elección presidencial para sustituir al actual dirigente, Masatsugu Akawa. Únicamente hay un candidato, el japonés Masato Kanda.

Tokio.- JAPÓN PRESUPUESTOS.- El Parlamento de Japón celebra una sesión extraordinaria para aprobar presupuestos suplementarios para el ejercicio en curso, dirigidos principalmente a mitigar el impacto de la inflación en los hogares. (Texto)

Pekín.- CHINA POBLACIÓN.- Subsidios, tratamientos de fertilidad gratuitos y hasta llamadas de teléfono para animar a las jóvenes a tener hijos son algunas de las estrategias que China ha desplegado, hasta ahora con poco éxito, para aumentar las cifras de natalidad de un país preocupado por una población en declive que pone en jaque su crecimiento económico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL AMAZONÍA.- El Gobierno brasileño ha afilado en el último año la precisión de la vigilancia satelital, clave para combatir la deforestación en la Amazonía, si bien los científicos encargados del programa afirman que aún necesitan más del doble de los recursos de que disponen para poder enfrentar el desafío. (Texto)

Pekín.- CHINA GUERRA COREA.- China recibe el undécimo envío de restos de soldados que perecieron en la Guerra de Corea. (Texto) (Vídeo)

16:00h.- San José.- NICARAGUA COOPERACIÓN.- La Asamblea Nacional de Nicaragua discute una iniciativa de Ley para regular la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- Los ministros del área económica del Gobierno de Brasil conceden este jueves una rueda de prensa para explicar el paquete de recortes con el que pretenden ahorrar cerca de 12.000 millones de dólares en los próximos dos años. (Texto) (Vídeo)

16:00h.- San José.- NICARAGUA CRISIS.- La Asamblea Nacional de Nicaragua discute para su aprobación una iniciativa de reforma a la Ley General de Migración y Extranjería, que establece denegar el ingreso al país de personas, incluyendo ciudadanos nicaragüenses, «que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social». (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ciudad Juárez.- MÉXICO EEUU.- La frontera de México alerta del impacto por las deportaciones masivas y restricciones migratorias en la agricultura de EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Bogotá.- COLOMBIA NAVIDAD.- Presentación del show de luces Brilla Entretenimiento, uno de los eventos que marca el inicio de la temporada de la Navidad en Colombia. Carrera 24 # 57-93. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Washington.- EEUU ACCIÓN DE GRACIAS.- Celebración del día de Acción de Gracias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ PATRIMONIO.- Las autoridades peruanas presentan 47 bienes culturales repatriados por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde Argentina, Estados Unidos, Italia y Países Bajos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

