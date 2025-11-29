Temas del día de EFE Internacional del 29 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión entre Venezuela y Estados Unidos no amaina pese a las informaciones no confirmadas oficialmente sobre una llamada entre los dos presidentes, Nicolás Maduro y Donald Trump respectivamente, y con un último mensaje de éste advirtiendo de que se considere el espacio aéreo de Venezuela «cerrado en su totalidad».

– Las comunas en Venezuela han respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro de prepararse para una posible confrontación armada con EE.UU. Por Saraí Coscojuela

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado los 70.100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

– Israel continúa realizando ataques, pese al alto el fuego, en la Franja de Gaza, donde hoy murieron tres gazatíes al tiempo que realiza incursiones militares en Cisjordania ocupada, la última de ellas en una aldea palestina cerca de la ciudad de Belen, donde al menos diez personas resultaron heridas este sábado en un ataque de colonos, entre ellas una mujer que recibió un disparo en la pierna.

– Rodeado de escombros a los pies de un edificio bombardeado por Israel, un tanque israelí abandonado en el barrio de Tel al Hawa, en la norteña ciudad de Gaza, sirve desde hace semanas de estación de carga para teléfonos móviles, al que acuden numerosos palestinos aún sin acceso a la electricidad.

UCRANIA GUERRA

Berlín.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

– Zelenski informó este sábado de que el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, lidera la delegación ucraniana que se dirige actualmente a EE.UU. para abordar cómo llegar a la paz con Rusia y anunció un viaje el lunes a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron.

– La dimisión de Andrí Yermak, la mano derecha de Zelenski, tras semanas de crecientes críticas por parte de la oposición y de grupos de la sociedad civil, se ve como una oportunidad para reforzar la posición del país en medio de la investigación en curso por corrupción y las negociaciones en torno al plan de paz promovido por EEUU.

PAPA TURQUÍA

Estambul – El papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo para orar, como sí hicieron sus predecesores, durante el tercer día de visita a Turquía.

– El papa León XIV denunció este sábado que «vivimos en un mundo en el que, con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades», durante la misa que celebró en Estambul ante 4.000 persona de la pequeña comunidad católica del país.

– Además se envió un tema sobre la comunidad maronita y el resto de confesiones religiosa en Líbano.

AIRBUS AVIACIÓN

París/Redacción internacional.- El tráfico aéreo sufrió un impacto limitado este sábado por la alerta lanzada por el fabricante aeronáutico Airbus sobre los aviones de su familia A320, la más vendida del mundo, cuyos sistemas de vuelo podían verse afectados por una exposición a las radiaciones solares.

– La actualización de un programa informático de vuelo del avión Airbus A320 con el que el papa León XIV viajó aTurquía concluyó este sábado en Estambul, donde se encuentra de visita apostólica, confirmó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las autoridades hongkonesas investigan la causa del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se extendió rápidamente por siete edificios y que ya deja más de 120 fallecidos y al menos dos centenares de desaparecidos, en uno de los peores desastres en la excolonia británica en las últimas décadas.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/ Yakarta/Colombo – Las inundaciones y deslizamientos causados por las intensas lluvias en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron al menos 597 muertos y centenares de desaparecidos esta semana, en uno de los temporales más destructivos que ha vivido el Sur y Sudeste Asiático en los últimos años.

ALEMANIA ULTRADERECHA

Berlín – El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) refundó este sábado su organización juvenil, bautizada como ‘Generación Alemania’, tras la disolución de su predecesora, la ‘Joven Alternativa’ (JA), el pasado mes de marzo, en una jornada de manifestaciones de protesta con miles de asistentes.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con la presión añadida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico, a través de un mensaje en su red social en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional.

MÉXICO LITERATURA

Guadalajara (México) – La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y con la presencia de destacados autores como Amin Maalouf, Martín Caparrós, Guillermo Arriaga y Cristina Rivera Garza, entre otros.

Medellín.- J BALVIN.- El cantante colombiano J Balvin presenta su show ‘Made in Medellín, ciudad primavera’. Estadio Atanasio Girardot (Texto) (Foto)

Guadalajara.- MÉXICO LITERATURA.- La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y que se prolongará hasta el 7 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

