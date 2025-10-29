Temas del día de EFE Internacional del 29 de octubre de 2025 (07.30 horas)

HURACANES ATLÁNTICO

La Habana/San Juan – El huracán Melissa impacta en el extremo oriental de Cuba a primera hora del miércoles con la previsión de graves consecuencias para el país, ya en una profunda crisis económica y social, por los fuertes vientos y las intensas lluvias asociadas, para luego continuar su trayectoria hacia las Bahamas.

– La India comienza la evaluación de daños tras el paso del ciclón severo Montha, una tormenta que forzó la evacuación de decenas de miles de residentes de la costa oriental y golpeó la región con vientos de 100 km/h. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

BRASIL DROGAS

Río de Janeiro – Río de Janeiro intenta recuperar la normalidad tras la operación policial más letal de su historia, que ha dejado al menos 64 muertos y decenas de detenidos en dos conjuntos de favelas de la ciudad brasileña, controlados supuestamente por el crimen organizado.

COREA DEL SUR EEUU

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Gyeongju (Corea del Sur), donde se celebra esta semana la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), para reunirse con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung. EFE(foto)(vídeo)(informe a cámara)

– Trump descartó este miércoles que la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, vaya a ser inminente.

– El dirigente de EE.UU. afirmó que habrá «pronto» un acuerdo comercial con Seúl.

– Gyeongju, uno de los enclaves más emblemáticos e históricos de Corea del Sur.

EEUU CHINA

Gyeongju/Pekín – El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que espera «bajar» aranceles a China porque cree que puede ayudar a Washington con el fentanilo e insinuó que no abordará Taiwán cuando se reúna el jueves con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, con quien confió llegar a acuerdos.

– El Gobierno chino dijo este miércoles que «nunca» renunciará al uso de la fuerza para la «reunificación» con Taiwán.

– Taiwán detecta un repunte de la actividad militar de China en vísperas de la reunión Trump-Xi

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Los colegios electorales en Países Bajos han abierto ya sus puertas este miércoles para recibir el voto de unos 13,4 millones de neerlandeses llamados a las urnas para elegir la composición del Parlamento nacional, del que saldrá la futura coalición de gobierno, en los terceros comicios que celebra el país en menos de cinco años.

CUBA EEUU

Naciones Unidas – La Asamblea General de la ONU aborda por segundo día y somete a votación una resolución sin efectos vinculantes contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde hace 63 años y con fuerte impacto en la economía de la isla, en medio de las presiones de los presidentes Donald Trump y Javier Milei para reducir el habitual apoyo internacional y latinoamericano a La Habana.

SÁHARA OCCIDENTAL

Nueva York – El conflicto del Sáhara Occidental vuelve mañana al Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión en la que se deberá renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que en 2024 reafirmó el apoyo a los esfuerzos de paz en la región y destacó la necesidad de reanudar las negociaciones para buscar una solución política.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)- Los civiles siguen sufriendo bajo los bombardeos rusos y los ataques dirigidos en las zonas del frente, incluidas ciudades como Pokrovsk y Kúpiansk, si bien miles de personas se aferran a sus hogares y a sus vidas ante un futuro incierto, a pesar de los llamamientos a la evacuación. Por Rostyslav Averchuk

– Tras despojarle de su nacionalidad ucraniana por tener pasaporte ruso, la administración del presidente Volodímir Zelenski actúa ahora contra el exalcalde de Odesa, Genadi Trujánov, por supuesta negligencia en la gestión de las inundaciones que vivió en septiembre la urbe ribereña del mar Negro que gobernaba. Por Marcel Gascón

FORO PARÍS PAZ

París – Representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y empresas forman parte de los más de 300 ponentes que intervienen en la octava edición del Foro de París por la Paz, centrada en los conflictos bélicos de Gaza, Ucrania y de la región de los Grandes Lagos, así como en la emergencia climática, el rápido auge de la inteligencia artificial y la reducción de los presupuestos de ayuda humanitaria.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, inaugura el Foro a partir de las 17.30 horas.

TANZANIA ELECCIONES

Dar es Salam – La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, que llegó al poder en 2021 tras la súbita muerte de su antecesor, John Magufuli, afronta su primera cita con las urnas en las elecciones generales, marcadas por la represión de la disidencia y la condena de organizaciones pro derechos humanos.

IRÁN COMBUSTIBLE

Teherán – Irán cuenta con unos de los precios más bajos del mundo de gasolina y se enfrenta al dilema de mantener unos millonarios subsidios que hacen que el combustible sea más barato que el agua en una país con una debilitada economía o subir su coste y arriesgarse a protestas como ha ocurrido en el pasado.

CINE ESPAÑA

Berlín – La cineasta española Eva Libertad, que presenta este miércoles en Berlín su primer largometraje, «Sorda», concede una entrevista a EFE en la capital alemana, donde su película fue distinguida en febrero pasado con dos premios en el marco del Festival de Cine Berlinale.

ESPECIALES

Con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de esta semana en Gyeongju (Corea del Sur), la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía APEC CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- La Haya.- PAÍSES BAJOS ELECCIONES.- Más de 13 millones de neerlandeses están llamados este miércoles a las urnas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- París.- FORO PARÍS PAZ.- El Foro de París por la Paz celebra este miércoles y jueves su octava edición centrada en los conflictos bélicos de Gaza, Ucrania y de la región de los Grandes Lagos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Lisboa.- PORTUGAL BANCA.- Firma del los acuerdos de adhesión por parte del Estado portugués y del Fondo de Resolución del contrato de venta de Novo Banco a la entidad francesa BPCE. (Texto)

13:00h.- Lisboa.- PORTUGAL PREMIO.- Entrega del Premio Norte-Sur del Consejo de Europa al subsecretario general de la ONU y alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos. (Texto)

15:30h.- Berlín.- CINE ESPAÑA.- La cineasta española Eva Libertad, que presenta este miércoles en Berlín su primer largometraje, «Sorda», concede una entrevista a EFE en la capital alemana, donde su película fue distinguida en febrero pasado con dos premios en el marco del Festival de Cine Berlinale. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- París.- FRANCIA ETA.- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París examina una demanda española para juzgar a la etarra Iratxe Sorzábal por el asesinato en 1996 del ertzaina Montxo Doral. (Texto)

20:00h.- Lisboa.- PORTUGAL TRIBECA.- El festival Tribeca Lisboa abre sus puertas en su segunda edición que contará a lo largo de los próximos días con la presencia de estrellas como las actrices Kim Cattrall y de Meg Ryan. (Foto)(Vídeo)

París.- FORO PARÍS PAZ.- Se celebra el Foro de París por la paz, un evento anual creado en 2018 a instancias del presidente francés, Emmanuel Macron, para promover el multilateralismo.

Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia ‘Agenda de Alta Tecnología de Alemania’ en el campus EUREF de Berlín. (Foto)(Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- En Alemania, que tras la invasión de Rusia contra Ucrania se desconectó del gas ruso, sus habitantes han pasado a pagar en los últimos cuatro años un 82 % más por calentarse, según un estudio reciente, y la calefacción es uno de los factores que explican el encarecimiento de la vivienda. Por Salvador Martínez Mas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- BIELORRUSIA SEGURIDAD.- Minsk acoge la III Conferencia Internacional sobre Seguridad Eurasiática. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA COUSTEAU.- Exposición sobre la vida y obra del oceanógrafo francés Jacques Cousteau.

Riga.- LETONIA DINAMARCA.- Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, se encuentran de visita oficial en Letonia, donde visitan en su segunda jornada del viaje la escuela secundaria de Ādaži y la base militar de Ādaži para reunirse con los soldados del contingente danés del grupo de combate de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Letonia. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA PROTESTA.- Las principales confederaciones sindicales de Rumanía celebran hoy una protesta frente a la sede del Gobierno en contra de las medidas de austeridad y para exigir un sueldo mínimo decente, el respeto de los derechos legales y salvar la economía rumana mediante el acceso a una energía asequible y competitiva.

Astaná.- KAZAJISTÁN FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexandr Stubb, realiza una visita oficial a Kazajistán. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Miami.- EEUU BIENES RAÍCES.- Polémica por un estudio que sitúa a Miami como la ciudad global con mayor riesgo de una burbuja inmobiliaria (Texto)

15:00h.- San Juan.- PUERTO RICO SALUD.- La farmacéutica Eli Lilly and Company da un anuncio especial de desarrollo económico en Puerto Rico relacionado con su misión de transformar la ciencia en sanación para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Centro de Convenciones de San Juan

15:00h.- Bogotá.- ONU HAMBRE.- Entrevista con el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, sobre la crisis global del hambre, los recortes de fondos humanitarios y su visita a Colombia para conocer programas de alimentación en comunidades indígenas de La Guajira. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- CUBA EEUU.- La Asamblea General de la ONU aborda de nuevo la votación de la resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Sao Paulo.- COP30 BRASIL.- El multimillonario Michael Bloomberg y los alcaldes de Río de Janeiro y Londres dan una rueda de prensa sobre la COP30 y el papel de los gobiernos locales en la agenda climática.

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MUJERES.- Presentación del informe ‘Ruidosa’, en colaboración con Believe y TuneCore, que revela que solo 1 de cada 5 artistas en los principales escenarios de festivales en América Latina son mujeres — y menos del 1 % son headliners (cabezas de cartel) (Texto) (Foto)

17:00h.- Miami.- EEUU CINE.- El Miami Film Festival GEMS reúne a las películas que destacarán en la temporada de premios (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Un tribunal de El Salvador celebra este miércoles una audiencia para revisar las medidas cautelares contra el activista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, detenidos desde mayo tras participar en una protesta pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele evitar el desalojo de su comunidad. Ambos enfrentan cargos por resistencia y desórdenes públicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA D.HUMANOS.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 42 Congreso Mundial, que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entregará las credenciales a los legisladores ganadores en las elecciones generales, y en el próximo quinquenio el Partido Demócrata Cristiano del presidente electo Rodrigo Paz Pereira tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa y la alianza Libre del expresidente Jorge Quiroga será la segunda fuerza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU INMIGRACION.- Una serie de graves accidentes mortales protagonizados por camioneros inmigrantes están siendo aprovechados por grupos de extrema derecha en Estados Unidos y Canadá para lanzar campañas antimigratorias y consolidar el respaldo de los camioneros que votaron por Donald Trump o apoyan sus políticas. (Texto)

La Habana y Santiago de Cuba.- HURACANES ATLÁNTICO CUBA.- Toca tierra en Cuba Melissa como huracán mayor por el extremo oriental de la isla, según los pronósticos meteorológicos. Además de fuertes vientos, se prevén marejadas ciclónicas e intensas lluvias que provocarán inundaciones y corrimientos de tierras, especialmente en zonas de montaña de la región. Se prevé que cruce de sur a norte el extremo oriental del país a lo largo de 12 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Las Fuerzas Armadas de Honduras pasan a disposición temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un mes de anticipación de las elecciones generales del 30 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PRENSA.- Las amenazas, los ataques y las críticas constantes a la prensa por parte del poder se han multiplicado en Perú en el último año. Las agresiones por parte del Ejecutivo, del Legislativo, alcaldes, la Policía Nacional y también el crimen organizado hacia los periodistas retratan el momento más oscuro para el gremio en el siglo XXI. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- SÁHARA OCCIDENTAL.- El conflicto del Sáhara Occidental vuelve mañana al Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión en la que se deberá renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que en 2024 reafirmó el apoyo a los esfuerzos de paz en la región y destacó la necesidad de reanudar las negociaciones para buscar una solución política.

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, da a conocer este miércoles sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de títulos de deuda, la primera tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre (Texto)

Santiago.- CHILE EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el dato de empleo nacional de septiembre. (Texto)

Nueva York.- META RESULTADOS.- El gigante estadounidense de las redes sociales Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- divulga sus resultados del tercer trimestre tras reportar un beneficio de 18.337 millones de dólares el trimestre anterior y reafirmar su apuesta por seguir invirtiendo en sofisticados sistemas de inteligencia artificial (IA).

Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- Alphabet, matriz de Google, publica sus resultados del tercer trimestre después de incrementar sus ganancias en un 32,7 % durante los primeros nueve meses del año, gracias al impulso de su negocio en la nube y el desarrollo de inteligencia artificial.

Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- La tecnológica Microsoft publica sus resultados del primer trimestre (no sigue el calendario natural) tras cerrar su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 101.832 millones de dólares, unas ganancias impulsadas en gran parte por su servicio de la nube inteligente.

Oriente Medio

08:30h.- Rabat.- MARRUECOS PARAGUAY.- Rueda de prensa del ministro de Exteriores marroquí con su homólogo de Paragua, Ruben Ramirez Lezcano. (Texto)

África

09:00h.- Nairobi.- CRISIS CLIMÁTICA.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publica su «Informe sobre la Brecha de Adaptación» de 2025 acerca de los avances mundiales para la adaptación a los efectos del cambio climático. (Texto)

Asia

Gyeongju -COREA DEL SUR EEUU – El presidente estadounidense estadounidense, Donald Trump, se reúne con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, en la ciudad de Gyeongju (Corea del Sur), con la mirada puesta en seguridad y las estancadas negociaciones comerciales., antes de la cumbre de líderes de APEC. (foto)(vídeo)

Tokio – JAPÓN TIPOS – El Banco de Japón (BoJ) inicia este miércoles su reunión mensual de dos días sobre política monetaria.

Nueva Delhi – INDIA UE – Una delegación del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo viaja a la India, donde se prevé que mantenga encuentros con partes interesadas en las negociaciones comerciales en marcha entre Nueva Delhi y Bruselas.

Kakinada – INDIA CICLÓN – La India comienza la evaluación de daños tras el paso del ciclón severo Montha, una tormenta que forzó la evacuación de decenas de miles de residentes de la costa oriental y golpeó la región con vientos de 100 km/h.

