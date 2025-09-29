Temas del día de EFE Internacional del 29 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Washington – – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene «mucha confianza» en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó este lunes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a «escuchar su propia conciencia», y confió en que pronto la UE pueda lograr un «entendimiento» para hacer más ante la «masacre» en Gaza.

– Israel mató a al menos 33 personas durante este lunes en la Franja de Gaza, entre los que se encuentran cuatro que acudían a un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah (extremo sur) y otros dos rescatistas de Defensa Civil.

– La Global Sumud Flotilla (GSM), compuesta por más de cuarenta barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia para desafiar el bloqueo israelí de Gaza, retomó este lunes su travesía hacia la franja, tras una breve parada en altamar debido a una fuga detectada en uno de sus barcos.

EEUU GOBIERNO

Washington-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este lunes con el liderazgo demócrata del Congreso para tratar de evitar un inminente cierre del Gobierno Federal a partir del miércoles, después de que el mandatario cancelara un primer diálogo con la oposición por considerar inaceptables sus demandas.

MOLDALVIA ELECCIONES

Moscú.- La amplia victoria del partido gobernante, Acción y Solidaridad (PAS), en los comicios parlamentarios moldavos de este domingo fortalece la inclinación proeuropea del país y supone una dura derrota para la oposición prorrusa, respaldada por Moscú.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este lunes en Madrid acelerar la entrada de Moldavia en la UE tras el resultado proeuropeo de las elecciones en el país, interpretadas como un pulso entre Moscú y Bruselas.

El opositor y prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP) no reconocerá los resultados de las elecciones hasta que se estudien todas las irregularidades, anunció hoy su líder, el prorruso Igor Dodon.

(Se han enviado reacciones, entre ellas la de Rusia, que ha denunciado que cientos de miles de moldavos no pudieron votar, y de la UE, que ha destacado que Moldavia ha elegido el futuro europeo frente a la injerencia rusa)

ONU ASAMBLEA

Naciones Unidas – El 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU concluye formalmente hoy, poniendo así fin a una semana que quedará marcada por el creciente aislamiento de Israel en el mundo y la violenta andanada lanzada por el presidente Donald Trump contra Naciones Unidas desde el mismo estrado de la Asamblea. Por Javier Otazu

EEUU TIROTEO

Washington- Las autoridades continúan la investigación del tiroteo de este domingo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, que deja hasta el momento cinco muertos, incluido el tirador.

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia) – Los ministros de Exteriores de Polonia, Alemania y Francia mostraron este lunes su unión en el apoyo a Kiev frente a Rusia y ante las provocaciones de Moscú en el espacio aéreo de la OTAN, al tiempo que saludaron la victoria del partido gubernamental proeuropeo PAS en las elecciones parlamentarias de Moldavia.

– Tras concluir la Asamblea General de Naciones Unidas sin ninguna señal de avances hacia una resolución diplomática del conflicto, Ucrania reclama a sus aliados que ejerzan más presión sobre Rusia, mientras se prepara para sobrevivir a su cuarto invierno en guerra.

ECUADOR PROTESTAS

Quito.- La portavoz de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, aseveró este lunes que el Gobierno no negociará ni retrocederá en su decisión de eliminar el subsidio al diésel, que provocó manifestaciones que hasta el momento dejaron un manifestante fallecido, doce militares heridos y 17 «secuestrados.

IRÁN NUCLEAR

Teherán – El regreso de las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU contra Irán ha encendido la preocupación y la incertidumbre en una población que siente cada día el impacto directo en sus bolsillos y en su vida diaria de una inflación superior al 45 % y un rial en mínimos históricos. Por Aydin Shayegan

– El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, abogó este lunes por introducir «algo de calma» en la situación de tensión actual con Irán tras reinstaurarse las sanciones internacionales contra Teherán, a fin de tratar de encontrar a continuación una solución diplomática al programa nuclear iraní.

– El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reintroducir una serie de sanciones contra Irán por las actividades de proliferación nuclear del país, unas medidas restrictivas que habían estado suspendidas desde la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2015, el cual limitaba el programa nuclear persa.

R.UNIDO LABORISTAS

Liverpool (Reino Unido) – La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, defendió este lunes su enfoque de «economía segura» (‘securonomics’, en inglés), que combina inversión pública en sectores clave con rigor fiscal, en su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra). Por Judith Mora

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México – Un año después de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum afronta importantes retos, entre ellos los altos niveles de violencia y las presiones crecientes desde Estados Unidos, con una popularidad que, según encuestas, supera el 70 % de aprobación. Por Cristina Sánchez Reyes

FRANCIA MODA

París – La presencia de nuevos diseñadores a la cabeza de grandes nombres de la moda, como Chanel, Dior, Balenciaga o Loewe, centra la atención de la semana de la moda femenina para la primavera-verano de 2026, que comienza este lunes en París.

– El diseñador norteamericano Virgil Abloh (1980-2021) estará simbólicamente presente, por medio de una gran exposición, a partir del martes en la capital francesa, coincidiendo con las presentaciones de las colecciones de prêt-à-porter de mujer para la primavera-verano 2026, que han dado comienzo hoy lunes.

