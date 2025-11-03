Temas del día de EFE Internacional del 3 de noviembre de 2025 (07.30 horas)

17 minutos

ISRAEL PALESTINA

Estambul.- Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes, entre ellos los de Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, se reúnen en Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en Gaza, en vigor desde mediados de octubre y que en su segunda fase, todavía sin aplicar, prevé establecer una fuerza de estabilización para la franja palestina.

(Texto) (Foto)

– El asesinato del primer ministro Isaac Rabin, a manos de un israelí de extrema derecha, estremeció al país y erosionó la idea -extendida en los 90- de que la paz era posible. Treinta años después de su muerte, el Gobierno de Israel está en manos de uno de sus mayores rivales en vida, Benjamín Netanyahu, quien se apoya en ministros ultranacionalistas que defienden los asentamientos y el uso de la fuerza contra cualquier país vecino.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU GOBIERNO

Washington.- La incertidumbre en Estados Unidos por el cierre del gobierno federal continúa en su día 34, con problemas en los aeropuertos y en los subsidios de alimentos, a dos días de que supere el récord de cierre y coinciciendo además con el primer aniversario de la elección de Donald Trump como presidene de EEUU.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Aunque el ejército defensor ha logrado mejorar sus posiciones en parte de Pokrovsk gracias a la llegada de nuevas fuerzas, los drones rusos siguen atacando las vías de suministro y su infantería sigue penetrando en la ciudad asediada, lo que llevado a que se produzcan llamamientos en Ucrania a retirarse del bastión en Donetsk para salvar vidas de soldados. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Las autoridades electorales de Países Bajos tienen previsto anunciar los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado miércoles tras completar el recuento del voto exterior. Los resultados provisionales apuntan a una victoria del partido l liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten.

(Texto)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Kabul- Al menos ocho personas han muerto y alrededor de 200 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 6,3, que sacudió el norte de Afganistán esta madrugada, exponiendo de nuevo la extrema vulnerabilidad del país a los desastres naturales. (foto)

EEUU ELECCIONES

Washington.- Millones de estadounidenses van a las urnas mañana para elegir alcalde en Nueva York y Miami o gobernador en Nueva Jersey y Virgina, además de para decidir una redistribución de las circunscripciones para el Congreso en California, comicios todos ellos marcados por los nueve primeros y convulsos meses del segundo mandato de Donald Trump.

(Texto)

– El progresista Zohran Mamdani parte como favorito en las elecciones de este martes a la alcaldía de Nueva York, en las que compite con el independiente Andew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, y que coinciden con los comicios para elegir al nuevo gobernador de Nueva Jersey.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA SEMICONDUCTORES

Pekín – La disputa entre el grupo chino Wingtech Semiconductor y la dirección neerlandesa de su filial Nexperia se ha intensificado tras la suspensión de los envíos de obleas desde Países Bajos a China, en un conflicto que ha provocado alertas en la industria automotriz mundial y reacciones políticas entre Pekín, La Haya y Bruselas.

HURACANES ATLÁNTICO

Cave Valley (Jamaica) – El lodo todavía cubre hasta la segunda planta de numerosas viviendas en Cave Valley, un pueblo montañoso de Jamaica que quedó inundado por el huracán Melissa. Sus habitantes se afanan por limpiar sus hogares y pertenencias con el fin de salvar algo entre tanta devastación. Por Orlando Barría

(Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO MÚSICA

Ciudad de México – La cantante española Rosalía presenta en México su nuevo disco, Lux, en una conferencia de prensa en la que destaca su «admiración» por las «mujeres santas» y la «mística femenina» frente a un mundo necesitado de «certezas y fe».

(Texto)

ESPECIALES

Con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde, la Agencia EFE enviará una serie desde este lunes 3 con la guía MARCHA VERDE ANIVERSARIO con temas desde Marruecos y desde los Campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Con motivo de la celebración en Belém (Brasil) de la COP 30, la Agencia EFE enviará desde este lunes 3 una serie previa con la guía COP 30 CLIMA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Madrid.- ARGENTINA GOBIERNO.- El ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participa en un coloquio de Nueva Economía Fórum

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, efectúa declaraciones junto al comisario europeo para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en el marco de la conferencia ‘Amigos de la industria’. (Texto)

11:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CONMEMORACIÓN.- El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro en memoria del papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año.

13:00h.- Ginebra.- HOSPITALES CONGRESO.- Responsables del Hospitales Cantonales de Ginebra y de la sanidad de Suiza presentan el programa del 48º Congreso Mundial de Hospitales, que se reaiizará en esta ciudad del 10 al 13 de noviembre. (Texto)

Londres.- R.UNIDO INDUSTRIA.- Empieza la reunión anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés). (Texto)

Copenhague.- UE CULTURA.- Consejo informal de ministros de Cultura de la Unión Europea (UE) en el que se aborda la restauración del patrimonio cultural de Ucrania.

Dublín.- RYANAIR RESULTADOS.- Resultados económicos del primer semestre de Ryanair

Praga.- REPÚBLICA CHECA GOBIERNO.- Coincidiendo con la constitución del nuevo Parlamento de la República Checa, el magnate populista Andrej Babis, líder del partido ‘ANO’, tiene previsto firmar hoy un acuerdo de coalición con los partidos ultraderechistas y euroescépticos SPD y Motoristé. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA EDUCACIÓN.- La Universidad Complutense de Madrid lleva años agonizando económicamente, pero la falta de financiación amenaza a la que es la mayor universidad pública de España donde los profesores sienten que asumen «la precariedad por vocación». (Texto) (Foto)

Sarajevo.- BOSNIA UE.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita hoy Bosnia-Herzegovina, donde se reunirá con la presidencia del país balcánico y con el ministro de Exteriores bosnio, Elmedin Konakovic, además de visitar la sede de la fuerza europea EUFOR. (Texto) (Foto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS ELECCIONES.- Las autoridades electorales de Países Bajos tienen previsto anunciar los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado miércoles tras completar el recuento del voto exterior. Los resultados provisionales apuntan a una victoria del partido l liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Aunque el ejército defensor ha logrado mejorar sus posiciones en parte de Pokrovsk gracias a la llegada de nuevas fuerzas, los drones rusos siguen atacando las vías de suministro y su infantería sigue penetrando en la ciudad asediada, lo que llevado a que se produzcan llamamientos en Ucrania a retirarse del bastión en Donetsk para salvar vidas de soldados. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Bruselas.- OCDE INMIGRACIÓN.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) presenta su informe perspectivas internacionales sobre inmigración 2025. (Texto)

América

12:00h.- Miami.- COP30 CLIMA.- El cambio radical en la política climática de Estados Unidos, uno de los tres mayores emisores de CO2 del mundo, tras el regreso de Donald Trump al poder, amenaza con debilitar los esfuerzos de la COP30, que se celebrará en Belém (Brasil) del 10 al 21 de noviembre y donde la financiación climática y la transición a energías más limpias serán nuevamente temas clave. (Texto)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- La investigadora Helena Urán Bidegain habla en una entrevista con EFE sobre el holocausto del Palacio de Justicia colombiano, en el que fue asesinado hace 40 años su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación del mes de noviembre de 2025 (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador continúa con la integración de paquetes y material electoral para el referéndum del próximo 16 de noviembre, donde se votará si se instala una Asamblea Constituyente, entre otras reformas como la llegada de bases militares extranjeras al país. Montgar, Pifo (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU CINE.- El Festival de Cine GEMS de Miami presenta este lunes la película argentina «Belén», candidata a Mejor Largometraje Internacional en los Oscar, dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonzi, que narra la historia de una joven injustamente encarcelada tras un aborto espontáneo y acusada de infanticidio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU TIROTEO.- Comienza el juicio del estudiante de la Universidad Estatal de Florida acusado de matar a dos personas y herir a otros seis en un tiroteo masivo en el campus universitario el pasado abril

Nueva York.- EEUU MODA.- El Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA) entrega sus premios anuales a la excelencia en el sector y a figuras emergentes. American Museum Natural History

Río de Janeiro.- COP30 CLIMA.- Foro de Líderes Locales, evento previo a la COP30 que reúne alcaldes y gobernadores de regiones de todo el mundo, para debatir el cambio climático. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, inicia un viaje a Brasil, para participar en la COP30, en la entrega del premio Earthshot (5 noviembre) y otras actividades relacionados al programa United for Wildlife, de la Royal Foundation. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY MÚSICA.- Inicia en Paraguay el X Festival Internacional de Clarinetes con la participación de once intérpretes de Portugal, México, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y del país anfitrión. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY MÓNACO.- El príncipe Alberto II de Mónaco realiza su primera una visita oficial a Paraguay prevista del 3 al 5 noviembre.

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El fisco de Argentina da a conocer los datos de la recaudación tributaria en octubre, después de que en septiembre registrara un aumento del 20,2 % en comparación con igual mes de 2024. (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Gran Convención Nacional Defensores de la Patria, encabezada por el precandidato derechista a la Presidencia colombiana Abelardo de la Espriella. Movistar Arena (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El progresista Zohran Mamdani parte como favorito en las elecciones de mañana martes a la alcaldía de Nueva York, en las que compite con el independiente Andew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, y que coinciden con los comicios para elegir al nuevo gobernador de Nueva Jersey. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El banco de México publica la encuesta mensual de octubre sobre expectativas del sector privado con nuevos pronósticos sobre la inflación y el producto interno bruto (PIB) para 2025. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El director mexicano Guillermo del Toro, junto a los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi presentan en Ciudad de México la película Frankenstein (Foto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ INDEPENDENCIA.- Panamá conmemora con desfiles patrios la separación de Colombia en 1903 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MEDIOAMBIENTE.- La ONG brasileña Observatorio do Clima presenta el balance anual de emisiones de gases contaminantes de Brasil, en vísperas de la COP30.

Sao Paulo.- COP30 CLIMA.- Brasil ha presentado la cumbre climática de la ONU que arranca la próxima semana en Belém como la “COP de la implementación”, con un énfasis en la puesta en práctica de los compromisos adquiridos desde la firma del Acuerdo de París diez años atrás. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY IGLESIA.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) inicia su 246 Asamblea General Ordinaria, del 3 al 7 de noviembre, con la participación del nuncio apostólico, Vincenzo Turturro, y otras autoridades eclesiásticas. Casa Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) (Texto) (Foto)

Belém.- COP30 CLIMA.- La elección como sede de la COP30 de Belém, una ciudad amazónica con profundas carencias en infraestructura y en hotelería, va a causar un bajo quorum que puede complicar las negociaciones climáticas en la conferencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA EMPLEO.- El Gobierno del ultraliberal Javier Milei impulsará en Argentina el debate de una reforma laboral que ya despierta el rechazo sindical, en momentos de elevada informalidad y destrucción de puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el público. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comienza este lunes una visita de cuatro días a Buenos Aires, donde tiene previsto reunirse con el alcalde, Jorge Macri, y asistir a una serie de eventos empresariales e institucionales, entre ellos la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. (Texto)

Los Ángeles.- CALIFORNIA ELECCIONES.- El exsecretario de Salud de EE.UU. y candidato a gobernador de California, Xavier Becerra, asegura en una entrevista EFE que la Proposición 50 que votará California para cambiar el mapa electoral del estado, un bastión demócrata, busca contrarrestar el poder del presidente Donald Trump de las instituciones e impedir «que se porte como un rey» (Texto) (Foto)

Lima.- SUSANA BACA.- Aunque supera las ocho décadas de vida, a la cantante peruana Susana Baca le sobra el entusiasmo por todos los proyectos que tiene en el horizonte, desde ir a recoger su cuarto premio Grammy en Las Vegas a volver a encerrarse al estudio para grabar su próximo disco. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

08:30h.- Jerusalén.- ISRAEL ULTRAORTODOXOS.- Reunión de la comisión parlamentaria para tratar la revisión de un proyecto de ley para obligar a los israelíes ultraortodoxos a que hagan el servicio militar como el resto de ciudadanos del país. Knéset (Texto)

14:30h.- El Cairo.- SUDÁN CONFLICTO.- Supervivientes de las masacres cometidas por las Fuerzas de Acción Rápida tras la caída de la ciudad de Al Fasher en Darfur ofrecen una conferencia de prensa virtual dede el campo de refugiados Tawila. (Texto)

Estambul.- ISRAEL PALESTINA.- El viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, llega a Estambul para participar en la reunión de coordinación de ministros árabe-islámicos sobre Gaza, donde pedirá aplicar el alto el fuego y reforzar la ayuda humanitaria.

Estambul.- ISRAEL PALESTINA.- Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes, entre ellos los de Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, se reúnen hoy en Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en Gaza, en vigor desde mediados de octubre y que en su segunda fase, todavía sin aplicar, prevé establecer una fuerza de estabilización para la franja palestina. (Texto) (Foto)

África

14:00h.- Rabat.- MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL.- Sesión especial convocada por la Cámara de Representantes del Parlamento marroquí para abordar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respaldó el plan de autonomía marroquí.

Accra.- ALEMANIA GHANA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de viaje oficial en Ghana, donde se reúne con el presidente, John Dramani Mahama, antes de trasladarse al día siguiente a Kumasi. (hasta el día 4)

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- El Foro Africano de Administraciones Tributarias (ATAF-2025) celebra en Argel su ciclo de reuniones anuales, que se extenderán cinco días. Centro Internacional de Conferencias

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Los bancos de Túnez se unen a la huelga del sector financiero, convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), para protestar contra el estancamiento de las negociaciones destinadas a abordar la disminución del poder adquisitivo de los empleados bancarios. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS INDUSTRIA.- Tercera edición de las Jornadas Nacionales de Industria organizado por el Ministerio marroquí de Industria y la patronal CGEM. Hotel Sofitel

Asia

Pekín.- CHINA RUSIA.- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visita China a invitación de su homólogo chino, Li Qiang, para participar en el 30º encuentro regular entre los jefes de Gobierno de ambos países, que han reforzado sus lazos en los últimos años. (Texto)

Seúl.- COREA CONFLICTO.- El el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitará este lunes la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, un día antes de las conversaciones anuales sobre seguridad con Seúl, donde se discutirán asuntos de la coordinación de políticas sobre Corea del Norte.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245