Temas del día de EFE Internacional del 3 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Estambul.- Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes, entre ellos los de Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, se reúnen en Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en Gaza, en vigor desde mediados de octubre y que en su segunda fase, todavía sin aplicar, prevé establecer una fuerza de estabilización para la franja palestina.



– La exjefa jurídica del Ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi, quien reconoció haber filtrado un vídeo en el que presuntamente soldados abusan de un detenido palestino en Sde Teiman, permanecerá en prisión hasta el miércoles después de que fuera detenida esta madrugada por la Policía israelí, según confirmó una fuente jurídica a EFE.



– Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.



(Se ha enviado información de que un proyecto de pena de muerte para condenados palestinos ha avanzado en el parlamento israelí, proyecto condenado por Hamas. Adenás se ha enviado información sobre la identidad de los tres rehenes entregados anoche por Hamás y de que soldados israelies matan a un menor y colonos asesinan a un palestino en Cisjordania)

REPÚBLICA CHECA GOBIERNO

Praga.- – El partido del populista de derechas y magnate checo Andrej Babis, vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre, firmó este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones euroescépticas, incluido un programa de gobierno que incluye el compromiso de no permitir la introducción del euro en el país.



EEUU GOBIERNO

Washington.- La incertidumbre en Estados Unidos por el cierre del gobierno federal continúa en su día 34, con problemas en los aeropuertos y en los subsidios de alimentos, a dos días de que supere el récord de cierre y coincidiendo además con el primer aniversario de la elección de Donald Trump como presidene de EEUU.



– Los atrasos y desvíos de vuelos relacionados con la falta de controladores aéreos persisten este lunes en Estados Unidos, tras el peor fin de semana registrado en aeropuertos del país desde el inicio del cierre del Gobierno federal, que cumple hoy 34 días sin acuerdo en el Congreso.



UCRANIA GUERRA

Leópolis – Mientras el Ejército de Ucrania aún resiste en Pokrovsk a las tropas de Rusia, que quedó en evidencia al afirmar prematuramente la captura de esa ciudad, los drones rusos golpean las líneas de suministro vitales para los defensores y la infantería invasora se acumula en la urbe, cuya situación ha generado llamamientos ucranianos para abandonarla. Por Rostyslav Averchuk.



– Las fuerzas rusas capturaron nuevos barrios en las ciudades ucranianas cercadas de Pokrovsk y Kúpiansk pese a los intentos de sus defensores de desbloquearlas y continúan avanzando en Zaporiyia y Dnipropetrovsk, con el fin de rodear el bastión de Huliapole, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.



PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Las autoridades electorales de Países Bajos tienen previsto anunciar los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado miércoles tras completar el recuento del voto exterior. Los resultados provisionales apuntan a una victoria del partido l liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten.



AFGANISTÁN TERREMOTO

Kabul- Al menos 20 personas han muerto y más de 530 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 6,3, que sacudió el norte de Afganistán esta madrugada, exponiendo de nuevo la extrema vulnerabilidad del país a los desastres naturales.



– Un mes después del devastador terremoto de septiembre que dejó más de 2.200 muertos, Afganistán vuelve a temblar. En el norte del país, con el invierno asomando, las familias intentan levantarse entre los escombros tras un nuevo seísmo de magnitud 6,3 que causó este lunes más de una veintena de muertos y más de 500 heridos, en una población exhausta que intenta sobrevivir entre la pobreza y el aislamiento.



EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington.- Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen aumentando de tensión, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtiera esta madrugada al venezolano, Nicolas Maduro, que «tiene los días contados», pero sin concretar si existen o no planes para un ataque)



– El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, puede estar planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, reveló este lunes la cadena NBC.



(En una entrevista con la CBS, Trump afirmó también que no creía que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, declaraciones realizadas en un contexto de ataques extrajudiciales contra lanchas que, según Estados Unidos pero sin aportar prueba alguna, transportan droga, y de entrenamientos en suelo puertorriqueño de unidades del Cuerpo de Marines ).

EEUU ELECCIONES

Washington.- Millones de estadounidenses van a las urnas mañana para elegir alcalde en Nueva York y Miami o gobernador en Nueva Jersey y Virgina, además de para decidir una redistribución de las circunscripciones para el Congreso en California, comicios todos ellos marcados por los nueve primeros y convulsos meses del segundo mandato de Donald Trump.



– – El demócrata Zohran Mamdani, el candidato favorito para ganar las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, cruzó este lunes el puente de Brooklyn acompañado de decenas de sus votantes, ultimando su campaña electoral un día antes de los comicios.



HURACANES ATLÁNTICO

Cave Valley (Jamaica) – El lodo todavía cubre hasta la segunda planta de numerosas viviendas en Cave Valley, un pueblo montañoso de Jamaica que quedó inundado por el huracán Melissa. Sus habitantes se afanan por limpiar sus hogares y pertenencias con el fin de salvar algo entre tanta devastación. Por Orlando Barría



– La Unión Europea (UE) anunció este lunes la asignación de otros 21,5 millones de euros ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela y Haití tras el paso del huracán Melissa por el Caribe.

ROSALÍA DISCO

Ciudad de México -Rosalía reveló su «admiración» por las «mujeres santas» y la «mística femenina» frente a un mundo necesitado de «una fe, una certeza», durante la presentación en México de su nuevo disco, ‘Lux’, que se publica este viernes, 7 de noviembre.



– Rosalía, que el próximo viernes lanza su trabajo ‘Lux’, no solo destaca por su talento musical, sino también por su estilo y un sentido de la moda que ha evolucionado desde la estética flamenca hasta el «ratchet» (estilo relacionado con el trap), pasando por una etapa motera y urbana hasta llegar al actual minimalismo místico. Por Carmen Martín



