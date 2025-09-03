Temas del día de EFE Internacional del 3 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

16 minutos

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión se aviva en el Caribe luego de la destrucción por parte de EE.UU. de una embarcación presuntamente con drogas en aguas cercanas a Venezuela, en la que según Washington murieron once personas que, según su versión, eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua, un hecho desmentido por el Gobierno de Venezuela, que dijo que las imágenes fueron creadas con Inteligencia Artificial.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un resumen a las 02.21 titulado: «Estados Unidos usa fuerza militar en el Caribe para «ataque letal» contra el Tren de Aragua)

CHINA DESFILE

Pekín- China blindó su capital este lunes para sacar músculo armamentístico en un desfile militar en el que el presidente chino, Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un, sentenció que «el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable»

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

(China ha exhibido drones con IA y misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación. E Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos)

(El presidente chino, Xi Jinping, ha destacado la contribución de China a la paz al inaugurar el desfile militar)

Se ha enviado una crónica: «Fervor patriótico, gotas de ironía y un catalejo en el desfile militar de Pekín». Por Álvaro Alfaro y Jesús Centeno.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Otro protagonista: Kim Jong-un recibe un respaldo de lujo en su debut multilateral junto a Xi y Putin, y saluda a un representante de Seúl pese a las tensiones).

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel se prepara para intensificar sus ataques contra la ciudad de Gaza mientras las tropas comienzan su temida incursión en la capital gazatí, después de llamar a filas a miles de soldados reservistas.

(Texto) (Foto)

– El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad presenta en Ginebra las conclusiones de su examen de la situación en la Franja de Gaza, donde la guerra ha dejado decenas de miles de heridos y discapacitados. (Texto)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – Las labores de rescate prosiguen por tercer día en Afganistán tras el terremoto que sacudió el este del país el pasado domingo, con un balance de al menos 1.411 muertos y más de 3.100 heridos, mientras varias réplicas -la más fuerte, de magnitud 5,2 registrada la tarde del martes cerca de Jalalabad- han seguido golpeando la zona y complican aún más la llegada de asistencia por las carreteras de montaña bloqueadas.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

Se ha enviado una crónica desde Asadabad: En un cementerio de la provincia de Kunar, un anciano observa seis tumbas recién cavadas para su familia, engullida por el terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán, mientras a su alrededor otros siguen buscando a los suyos bajo los escombros de una región devastada, donde las rocas sobre la tierra hacen de epitafios mudos en medio del calor y el polvo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO ESPAÑA

Londres – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne en Londres con el primer ministro Keir Starmer, con quien firmará un acuerdo bilateral sobre cooperación estratégia entre España y el Reino Unido, en su primera visita a un colega británico desde que dirige el Ejecutivo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

-El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario ‘The Guardian’, y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de «fracaso».

UCRANIA GUERRA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para una cena de trabajo preparatoria de la reunión el jueves, en formato físico y virtual, de la Coalición de Voluntarios, con los aliados de Kiev que preparan garantías de seguridad para el caso de un alto el fuego o un acuerdo de paz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite. Putin además negó una conspiración contra Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ofensiva de verano rusa no ha logrado alcanzar ninguno de sus objetivos clave, aseguran analistas y cargos ucranianos, pero aún así el ejército invasor conserva la iniciativa en la mayor parte del frente y prosigue con la captura progresiva de nuevas áreas. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúnen en Ciudad de México para firmar un acuerdo bilateral de seguridad que ha estado negociándose en los últimos meses, en medio de la guerra comercial que ha desatado el Gobierno del presidente Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UE COMERCIO

Bruselas.- La Comisión Europea presenta el texto legal del acuerdo de asociación y libre comercio entre la UE y Mercosur con vistas a su futura ratificación, pese a que aún cuenta con la oposición de países como Francia y en un contexto de tensiones arancelarias con Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, acude a la comisión de Comercio del Parlamento Europeo para debatir las relaciones comerciales con Estados Unidos.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El juicio en el Supremo contra el expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto intento de golpe de Estado continúa este miércoles con la fase final del proceso, después de que el fiscal general, Paulo Gonet, pidiera que él y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El presidente argentino, Javier Milei, cierra este miércoles la campaña de La Libertad Avanza para las legislativas de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Moreno, bastión peronista, una semana después de que en otro acto electoral fuera evacuado tras ser atacado con piedras y otros objetos.

(texto)(foto)(video)

EEUU POLONIA

Washington – El presidente estadounidense Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con su homólogo polaco, el recientemente elegido Karol Nawrocki. Se trata del primer viaje oficial al exterior del nuevo presidente de Polonia, que esgrimió su vínculo con Trump como gran caballo de batalla para ganas las elecciones.

(Texto)

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – La directora tunecina Kaouther Ben Hania lleva la tragedia en Gaza al Festival de Venecia con ‘The voice of Hind Rajab’, mientras que Julian Schnabel estrena fuera de competición su película sobre el padre de la Divina Comedia, ‘In the hand of Dante’, con un reparto de excepción encabezado por Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, Jason Momoa, John Malkovich y hasta Martin Scorsese.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se somete a la sesión de control en la Cámara de los Comunes, la primera tras el receso de verano. (Texto)

14:30h.- Bruselas.- UE COMERCIO.- La directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, acude a la comisión de Comercio del Parlamento Europeo para debatir las relaciones comerciales con Estados Unidos. Antes, el presidente de la comisión de Comercio, Bernd Lange, da una rueda de prensa sobre el papel del Parlamento en la tramitación del acuerdo para evitar la guerra comercial

18:30h.- Bruselas.- UE POLICÍA.- Cumbre de alto nivel de la policía europea en la que participarán eurodiputados del PPE y expertos para debatir la estrategia europea de seguridad interior, la cooperación contra la delincuencia transfronteriza y la protección de las profesiones de alto riesgo.

Linz.- ARTE FESTIVAL.- Empieza el festival internacional de tecnología, arte y sociedad Ars Electrónica (hasta el 7 de septiembre).

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La directora tunecina Kaouther Ben Hania lleva la tragedia en Gaza al Festival de Venecia con ‘The voice of Hind Rajab’, mientras que Julian Schnabel estrena fuera de competición su película sobre el padre de la Divina Comedia, ‘In the hand of Dante’, con un reparto de excepción encabezado por Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, Jason Momoa, John Malkovich y hasta Martin Scorsese. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El director italiano Pietro Marcello presenta en la competición de Venecia ‘Duse’, sobre la mítica actriz Eleonora Duse, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi. (Texto) (Foto)

Bruselas.- UE COMERCIO.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, presentan en una rueda de prensa la aprobación de los textos del acuerdo de asociación con el Mercosur y de la modernización del acuerdo global con México.

Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street 10, Downing Street (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE JUSTICIA.- La Comisión Europea presenta una serie de piezas legislativas que completan su propuesta para el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, cuyas cifras ya desveló en julio, entre ellas el programa de Justicia.

Lisboa.- PORTUGAL AEROPUERTOS.- Los sindicatos de los trabajadores de los servicios en tierra de los aeropuertos de Portugal inician una huelga intermitente de 76 días, que durará hasta diciembre.

Bruselas.- ILLA PUIGDEMONT.- El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado para este miércoles a la permanente de JxCat, el órgano de dirección más restringido del partido, a una reunión en Waterloo (Bélgica), un día después de su encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en julio. (Texto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- Segunda sesión de la fase final del jucio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:40h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra los investigados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023 pocos días antes de la primera vuelta electoral. Complejo Judicial Norte (Texto)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- Copa Cargo incorpora su segunda aeronave de carga, en un acto oficial en el aeropuerto internacional de Tocumen, un nodo regional de conexiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU AGRICULTURA.- Devastado en las últimas décadas por una crisis de producción de naranjas, Florida ha triplicado sus importaciones de este cítrico desde Brasil y México para paliar su escasez, que responde a una mezcla de desastres naturales, plagas y la expansión urbana. (Texto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica su Libro Beige, publicación en la que se analizan las condiciones económicas actuales de los 12 distritos en los que la Fed divide el país.

21:15h.- Lima.- PERÚ TOLEDO.- El juicio del caso Ecoteva llega a su fin en Perú con la lectura de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), para el que la Fiscalía pide 16 años y 8 meses de cárcel tras acusarlo de lavar el dinero de los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Santiago.- CHILE DEMOCRACIA.- El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) celebra sus 30 años con el conversatorio «Democracia e inclusión en América Latina: Respuestas a una problemática estructural y prioritaria», con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU POLONIA.- El presidente estadounidense Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con su homólogo polaco, el recientemente elegido Karol Nawrocki. Se trata del primer viaje oficial al exterior del nuevo presidente de Polonia, que esgrimió su vínculo con Trump como gran caballo de batalla para ganas las elecciones.

Luisiana – EEUU INMIGRACIÓN – La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la Fiscal General, Pam Bondi, anunciarán la apertura del CAMP 47, un nuevo centro de detención para migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza que será instalado en Luisiana. (texto)(foto)(video)

Brasilia – LATINOAMÉRICA DESARROLLO – Sexta Reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región, para debatir sobre cuestiones como desigualdad, pensiones, salud, protección social, inclusión laboral, malnutrición y políticas de cuidado. (texto)(foto)(video)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebra en la localidad de Moreno un acto de cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR EEUU.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Ecuador, la segunda y última parada de su viaje de esta semana por Latinoamérica que ya lo llevó inicialmente a México. Aeropuerto Mariscal Sucre (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena.- COLOMBIA TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, interviene en la apertura del Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom, el más importante del sector en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúnen en Ciudad de México (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- CRISIS MIGRATORIA HONDURAS.- Expertos se reunirán en Honduras para participar en el foro internacional ‘Migración: Desafíos y Oportunidades. Rutas y Respuestas’, un encuentro que busca analizar y proponer soluciones frente a los desafíos del fenómeno migratorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a agosto de 2025. (Texto)

San Juan.- JAMAICA ELECCIONES.- Jamaica celebrará unas elecciones generales en las que el Partido Laborista de Jamaica, del primer ministro Andrew Holness, busca un tercer mandato consecutivo. (Texto) (Foto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÙSICA.- El artista venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ presenta en la capital dominicana su espectáculo ‘Atrévete Sinfónico’, un concierto aplazado en abril tras la tragedia en una discoteca de Santo Domingo con 232 muertos. (Texto)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA CRISIS MIGRATORIA.- Los dominicanos se siguen aventurando en viajes irregulares a Puerto Rico en busca de oportunidades, a pesar de los naufragios y pese a la nueva política migratoria de los Estados Unidos. (Por Pau Monpó) (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ ARQUEOLOGÍA.- Las obras de ampliación de la red de gas natural en Lima han propiciado el descubrimiento de nuevos entierros de las culturas prehispánicas que habitaron el Antiguo Perú. Golf Los Incas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riohacha (Colombia) – FORO MIGRACIÓN – Se celebra la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en la que representantes de más de cuarenta países dialogarán sobre la contribución de los migrantes al desarrollo económico y social. (texto)(foto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS JUICIO.- Se celebra la tercera sesión del caso de la activista feminista Ibtissam Lachgar «Betty» acusada de blasfemia tras postear una foto en la que aparece vistiendo una camiseta en la que está escrito: «Alá es lesbiana». Tribunal de Primera Instancia de Rabat

El Cairo.- EGIPTO G20.- Egipto termina hoy una reunión del G20 centrada en el desafío de la seguridad alimentaria mundial, la primera vez que se celebra fuera de los estados miembros del grupo desde su creación en 1999.

