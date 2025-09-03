Temas del día de EFE Internacional del 3 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

8 minutos

EEUU VENEZUELA

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela creó a Estados Unidos un «tremendo problema» en relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: «no vamos a consentirlo más», y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer «no lo van a volver a hacer».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– EEUU dice que ataque en el Caribe marca inicio de una misión contra carteles venezolanos.

CHINA DESFILE

Pekín – China blindó su capital este lunes para sacar músculo armamentístico en un desfile militar en el que el presidente chino, Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un, sentenció que «el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(China ha exhibido drones con IA y misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación. E Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos)

(El presidente chino, Xi Jinping, ha destacado la contribución de China a la paz al inaugurar el desfile militar)

– Se ha enviado una crónica: «Fervor patriótico, gotas de ironía y un catalejo en el desfile militar de Pekín». Por Álvaro Alfaro y Jesús Centeno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Otro protagonista: Kim Jong-un recibe un respaldo de lujo en su debut multilateral junto a Xi y Putin, y saluda a un representante de Seúl pese a las tensiones). (Texto)

– Putin sobre una conspiración contra EE.UU: «Trump tiene sentido del humor».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel se prepara para intensificar sus ataques contra la ciudad de Gaza mientras las tropas comienzan su temida incursión en la capital gazatí, después de llamar a filas a miles de soldados reservistas.

(Texto) (Foto)

– El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad presenta en Ginebra las conclusiones de su examen de la situación en la Franja de Gaza, donde la guerra ha dejado decenas de miles de heridos y discapacitados. (Texto)

– Un ministro israelí pide la anexión de Cisjordania y una «mayoría judía» en el territorio.

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – Las labores de rescate prosiguen por tercer día en Afganistán tras el terremoto que sacudió el este del país el pasado domingo, con un balance de al menos 1.457 muertos y más de 3.390 heridos, mientras varias réplicas -la más fuerte, de magnitud 5,2 registrada la tarde del martes cerca de Jalalabad- han seguido golpeando la zona y complican aún más la llegada de asistencia por las carreteras de montaña bloqueadas.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– Se ha enviado una crónica desde Asadabad: En un cementerio de la provincia de Kunar, un anciano observa seis tumbas recién cavadas para su familia, engullida por el terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán, mientras a su alrededor otros siguen buscando a los suyos bajo los escombros de una región devastada, donde las rocas sobre la tierra hacen de epitafios mudos en medio del calor y el polvo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los talibanes publican cuentas bancarias para donaciones directas tras terremoto en Afganistán

R.UNIDO ESPAÑA

Londres – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne en Londres con el primer ministro Keir Starmer, con quien firmará un acuerdo bilateral sobre cooperación estratégia entre España y el Reino Unido, en su primera visita a un colega británico desde que dirige el Ejecutivo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

-El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario ‘The Guardian’, y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de «fracaso».

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que el presidente, Donald Trump, no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua (TdA) y se responsables de una «invasión», lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para una cena de trabajo preparatoria de la reunión el jueves, en formato físico y virtual, de la Coalición de Voluntarios, con los aliados de Kiev que preparan garantías de seguridad para el caso de un alto el fuego o un acuerdo de paz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite. Putin además negó una conspiración contra Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ofensiva de verano rusa no ha logrado alcanzar ninguno de sus objetivos clave, aseguran analistas y cargos ucranianos, pero aún así el ejército invasor conserva la iniciativa en la mayor parte del frente y prosigue con la captura progresiva de nuevas áreas. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles al secretario de Estado, Marco Rubio, en el Palacio Nacional, donde mantendrán una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en que Washington ha redoblado su ofensiva contra los cárteles de la droga.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UE COMERCIO

Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que se aplique provisionalmente la parte comercial de los nuevos acuerdos con el Mercosur y México a través de pactos interinos, que serán sustituidos por acuerdos generales con contenido también político cuando lo aprueben individualmente los Veintisiete.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en septiembre, según el canciller de Uruguay.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron este miércoles ante la Corte Suprema la «imperiosa» absolución del expresidente brasileño porque «no existe absolutamente nada» que lo vincule al presunto intento de golpe de Estado, que redujeron a «meros actos preparatorios» que no están tipificados en el Código Penal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El abogado del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, uno de los acusados de golpismo junto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles ante el Supremo que su cliente «actuó activamente» contra «intentos» de una ruptura democrática que se discutían en el Gobierno.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El presidente argentino, Javier Milei, cierra este miércoles la campaña de La Libertad Avanza para las legislativas de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Moreno, bastión peronista, una semana después de que en otro acto electoral fuera evacuado tras ser atacado con piedras y otros objetos.

(texto)(foto)(video)

EEUU POLONIA

Washington – El presidente estadounidense Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con su homólogo polaco, el recientemente elegido Karol Nawrocki. Se trata del primer viaje oficial al exterior del nuevo presidente de Polonia, que esgrimió su vínculo con Trump como gran caballo de batalla para ganas las elecciones.

(Texto)

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – ‘La voz de Hind Rajab’ es la de una niña de seis años que fue asesinada por el Ejército israelí mientras pedía ayuda a la Media Luna Roja palestina. Y es también el título de una película presentada este miércoles, que dejó en shock al Festival de Venecia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Hendler llega a Venecia con ‘Un cabo suelto’,una bonita rareza «que la IA no sabría hacer».

– La crisis perenne de Venezuela resuena en Venecia con ‘Aún es de noche en Caracas’.

