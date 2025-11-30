Temas del día de EFE Internacional del 30 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha disparado después de que el presidente Donald Trump advirtiera de que el espacio aéreo del país sudamericano está cerrado, una declaración repudiada y calificada como «insólita» por Venezuela, que considera que el anuncio supone la suspensión del programa de repatriación de emigrantes.

– La presión militar de Washington sobre Venezuela y la fijación con Cuba del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preocupan sobremanera en La Habana, donde se analizan las derivadas políticas y sobre todo económicas de un potencial cambio de régimen en Caracas.

– La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó la «nueva amenaza colonialista» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este domingo a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre «completamente ilegal» del espacio aéreo venezolano y llamó a la Unión Europea a ordenar la normalización de los vuelos hacia Venezuela.

(Además se ha enviado una crónica sobre Maduro, el personaje de una serie diferente a las «historias inventadas» de Hollywood)

UCRANIA GUERRA

Miami.- Una delegación diplomática de Estados Unidos y otra de Ucrania se reunieron este domingo en Hallandale Beach, en el sur de Florida, en un encuentro en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ambas partes buscan “el fin de la guerra” y un acuerdo que garantice un futuro estable para Kiev.

(La visita es previa a la que realizará Steve Witkoff a Moscú la próxima semana)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este domingo el ataque ruso que dejó al menos un muerto y 19 heridos, según el balance del jefe de Estado, en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

– Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen posiciones en el este del país, cerca de la ciudad de Pokrovsk, tras una serie de operaciones descritas por Kiev como exitosas.

ISRAEL NETANYAHU

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina del jefe del Estado.

– El líder de la formación izquierdista israelí Los Demócratas, Yair Golan, dijo este domingo que «solo el culpable pide el indulto».

– Los ministros del Gobierno de Israel cerraron filas alrededor de Netanyahu, tras la petición de indulto en el juicio por corrupción al que se enfrenta.

– Decenas de manifestantes se congregaron este domingo frente a la residencia privada en Tel Aviv del presidente israelí, Isaac Herzog, para protestar ante la posibilidad de que acceda a otorgar el indulto a Netanyahu.

PAPA LÍBANO

Beirut – El papa León XIV pidió el domingo «anteponer la paz a todo lo demás» y ser «artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas» en su primer discurso ante las autoridades del Líbano, a donde llegó tras visitar Turquía.

– El presidente libanés, Joseph Aoun, lanzó este domingo un mensaje de pluralismo y unidad tras recibir al papa León XIV en el Palacio Presidencial a las afueras de Beirut, donde destacó que en el Líbano tanto cristianos como musulmanes gozan de los mismos derechos bajo una coexistencia «igualitaria».

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Más de seis millones de hondureños llamados a las urnas participan este domingo en sus duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial para su frágil democracia y que se desarrolla sin sobresaltos, con mucha gente saliendo a sufragar y una que otra denuncia sobre demora en algunos centros electorales, lo que suele ocurrir en todas las elecciones del país.

(Las elecciones se celebran después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera en la campaña con el anuncio de que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en Gaza denunció este domingo que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego en la Franja en 591 ocasiones desde que entró en vigor el 10 de octubre.

SUIZA DEFENSA

Ginebra – Los ciudadanos suizos rechazaron este domingo en referéndum cambiar el actual servicio militar en el país, obligatorio para los hombres, por otro «ciudadano» en el que también fueran convocadas las mujeres y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres.

– Además, un 78,2 % de los votantes suizos rechazó en referéndum crear un impuesto del 50 % para todas las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos (53 millones de euros).

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las autoridades de Hong Kong acusaron este domingo a un estudiante de “incitar a la sedición” por haber realizado una petición en línea que exigía responsabilidades tras el incendio de Wang Fuk Court, que por el momento arroja un balance de 146 muertos y 79 heridos, con unos 150 residentes aún sin contactar.

– El devastador incendio de Wang Fuk Court ha devuelto al escrutinio a una Hong Kong que, durante un siglo, ha moldeado su paisaje urbano a base de tragedias que forjaron su disciplina de seguridad y su manera de construir en vertical. Por Mar Sánchez-Casado.

ASIA LLUVIA

Bangkok/Yakarta/Colombo – Las autoridades tratan de acceder a áreas remotas y actualizar los balances de fallecidos y desaparecidos por las intensas lluvia, especialmente en Indonesia, donde las inundaciones han dejado ya 435 muertos, aunque también en Tailandia (162 muertos) y Sri Lanka (193).

OPEP+ REUNIÓN

Viena.- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial.(Texto)

CHILE ELECCIONES

Santiago.- Arranca la campaña electoral en Chile para la segunda vuelta presidencial, en la que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda.

– Este domingo finaliza el plazo para publicar encuestas antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes en el país, previo a su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

AGENDA INFORMATIVA

América

15:00h.- Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- La temporada de huracanes del Atlántico concluye con sorpresas tras menos ciclones de los pronosticados (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes en el país (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIH.- Personas que viven con VIH y migrantes LGBTI+ realizan en Tijuana el ‘Besotón Sidoso Internacional’, un evento que busca visibilizar a estas comunidades con besos que trascienden fronteras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

