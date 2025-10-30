Temas del día de EFE Internacional del 30 de octubre de 2025 (13.00 horas)

EEUU CHINA

Busan (Corea del Sur).- Estados Unidos y China anunciaron varios acuerdos este jueves tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, que suponen una cierta desescalada en la guerra comercial entre las potencias, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.

(Foto) (Audio) (Vídeo) (Informe a cámara)

(Se ha enviado un resumen a las 11.45 horas)

– Fentanilo, tierras raras, guerra en Ucrania: las claves de la reunión entre Trump y Xi

(Claves enviadas a las 11.48 horas)

– Desde Shanghái, se ha enviado un resumen de lo que han dicho algunos analistas sobre la reunión, en el sentido de que parece garantizar una calma relativa y temporal en los turbulentos lazos bilaterales pero no resuelve las tensiones subyacentes que dividieron a ambas potencias.

(Texto)

(Análisis enviado a las 11.47 horas)

EEUU NUCLEAR

Washington/Moscú/Busan.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado reanudar «inmediatamente» las pruebas del armamento nuclear estadounidense, tras las pruebas realizadas por Rusia con este tipo de armamento, aunque el Kremlin aclaró hoy que sólo se han probado dos sistemas de nueva generación con propulsión atómica.

(Texto) (Vídeo)

– El Gobierno chino expresó este jueves su esperanza de que «Estados Unidos cumpla sus compromisos» de suspender ensayos nucleares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que ha ordenado al Departamento de Guerra de su país iniciar pruebas de su armamento nuclear.

(Texto)

(Se ha enviado documentación sobre los ensayos nucleares de Estados Unidos, que pueden poner fin a una moratoria de más de 30 años)

HURACANES ATLÁNTICO

Santiago de Cuba/San Juan – Cuba y Jamaica comienzan a evaluar daños tras el catastrófico paso del huracán Melissa, uno de los más dañinos en los últimos años, que ha devastado viviendas e infraestructuras y que ha dejado decenas de muertos a su paso por el Caribe, rumbo ahora a Bahamas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de un centenar de palestinos han muerto en las últimas horas en los ataques israelíes sobre Gaza, lo que evidencia la fragilidad del alto el fuego en la Franja, mientras continúa la búsqueda de los cadáveres de rehenes israelíes por parte de Hamás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los ataques de los colonos contra agricultores palestinos continúa en Cisjordania en uno de los meses más violentos desde que la ONU comenzó a registrar este tipo de asaltos en 2013.

(Texto)

– Estudiantes ultraortodoxos protestan en Jerusalén contra su reclutamiento militar forzoso, que amenaza una exención histórica gracias a la que no tenían que servir en el Ejército israelí como el resto de jóvenes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La directora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Latinoamérica, Nancy Guerrero, insta a los gobiernos de la región a «seguir presionando» para garantizar «el acceso masivo de ayuda humanitaria» a la Franja de Gaza, en una entrevista a EFE en Montevideo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL DROGAS

Río de Janeiro – La operación policial contra una poderosa organización de narcotraficantes que dejó el martes al menos 132 muertos en Río de Janeiro, hasta ahora la más letal de Brasil, continúa alimentando el debate político en el país.

– La operación policial no resuelve el problema de la violencia y tan solo anticipa un debate para las elecciones de 2026, según analistas consultados por EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, y la derecha radical PVV, de Geert Wilders, obtendrían ambos 26 escaños en Países Bajos, aunque ahora hay una diferencia mínima de 2.341 votos a favor del ultraderechista, según la última proyección provisional de la agencia neerlandesa ANP, cuando ya se ha escrutado el 99 % de los sufragios.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Rusiia lanzó este jueves uno de sus ataques al sistema energético ucraniano más masivos de los últimos meses, en el que empleó según Kiev alrededor de 400 drones Shahed y más de 50 misiles, entre ellos cuatro misiles hipersónicos Kinzhal y cinco misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23. Por Marcel Gascón

(Texto)

– El Ejército ucraniano niega que sus tropas hayan sido rodeadas en la ciudad de Kúpiansk y trata de resistir la ofensiva rusa también en el municipio de Pokrovsk, donde ya han logrado infiltrarse, según algunas fuentes centenares de soldados rusos.

(Texto) (Foto)

– Los aviones soviéticos, en rápido envejecimiento, y las versiones más antiguas de los cazas F-16 realizan actualmente operaciones vitales para proteger el cielo de Ucrania frente a los ataques diarios de Rusia, pero Kiev espera poder renovar su Fuerza Aérea con aviones suecos Gripen, más económicos y adaptados a las condiciones locales. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

MUSEO LOUVRE

París.- La investigación para tratar de recuperar las ocho joyas de la corona francesa robadas en el Louvre se acelera con la detención de cinco nuevos sospechosos que elevan a siete los arrestados, entre ellos tres de los cuatro presuntos integrantes del comando que llevó a cabo el espectacular golpe hace once días.

(Texto) (Foto)

SÁHARA OCCIDENTAL

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este jueves la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), entre denuncias del Frente Polisario, que asegura que el borrador de resolución propuesto por EEUU respalda el plan de autonomía marroquí para el territorio y relega la celebración de un referéndum.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GRAN MUSEO EGIPCIO

El Cairo – En 3.500 años de historia, la máscara de oro de Tutankamón sólo han tenido dos hogares: su tumba en el Valle de los Reyes y un decrépito palacete rosa pálido en el corazón de El Cairo. Este sábado estrenará formalmente su nueva casa, el Gran Museo Egipcio (GEM) al pie de las pirámides de Guiza que compartirá con el gran coloso de Ramses II, la Paleta de Narmer y otras 100.000 piezas arqueológicas del Antigüo Egipto.

(Texto) (Audio) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado documentación sobre el museo y unas claves: «Máscaras, colosos y rebeldes, los inquilinos milenarios en la nueva casa de la egiptología»)

AGENDA INFORMATIVA

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la tasa de inflación en octubre. (Texto)

14:15h.- Florencia.- BCE TIPOS.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés. Palazzo della Borsa, Piazza Mentana 2, 50122 Florencia, Italia. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:30h.- París.- FRANCIA ÁFRICA.- Francia y Togo organizan una conferencia internacional para movilizar ayuda humanitaria en favor de la República Democrática del Congo y de la región de los Grandes Lagos.

20:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- El escritor español Javier Cercas presenta en Lisboa su último libro, traducido al portugués, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’.

20:00h.- Lisboa.- PORTUGAL TRIBECA.- La actriz estadounidense Meg Ryan participa en la segunda edición del festival Tribeca Lisboa con una charla titulada ‘En mis propias palabras: Meg Ryan sobre la imagen, la identidad y la reinvención’. (Texto) (Foto)

Bruselas.- UE CHINA.- Representantes de alto nivel de la Unión Europea y de China se reunirán este jueves para abordar los controles a la exportación de tierras raras que impone Pekín. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA FRANCIA.- La ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, realiza hoy una visita a Rumanía, donde se reunirá con su homólogo rumano Ionut Mosteanu, y visitará los soldados franceses desplegados en un centro de entrenamiento militar en Brasov, en el centro del país balcánico.

Ankara.- TURQUÍA ALEMANIA.- El canciller federal alemán, Friedrich Merz, realiza hoy una visita de trabajo en Turquía, donde se reúne en Ankara con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, centrada en asuntos bilaterales y regionales de seguridad, migración, energía y cooperación económica. (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA KURDOS.- Una delegación del partido prokurdo DEM, que se reunió con el líder encarcelado de la guerrilla kurda PKK, Abdullah Öcalan, cerca de Estambul, mantiene hoy un encuentro en Ankara con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan. (Texto) (Foto)

Riga.- LETONIA LITUANIA.- La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, visita Letonia.

París.- FRANCIA CONFERENCIA.- Conferencia de apoyo a la paz y la prosperidad en la región de los Grandes Lagos en París, organizada por Francia y Togo. (Texto)

París.- FORO PAZ.- Continúa la octava edición del Foro de París por la Paz, lanzado por el presidente francés, Emmanuel Macron, como una instancia de reflexión y de promoción del multilateralismo.

América

13:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica los primeros datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El director Ruben Fleischer (‘Zombieland’) recupera la saga de los magos con alma de Robin Hood que con sus trucos intentan luchar contra los ricos que acaparan la riqueza en ‘Now You See Me: Now You Don’t’, la tercera película de la franquicia, con una apuesta clara por la «magia práctica» y menos efectos digitales (CGI), obligando a su reparto (Jesse Eisenberg, Dave Franco y los nuevos fichajes) a entrenar durante meses para realizar los trucos a cámara «como si fuera un espectáculo en vivo». (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- Entrevista con el cuarteto de saxofón SIGMA Project con motivo del estreno mundial en Bogotá de un nuevo álbum que contiene exclusivamente obras compuestas por tres compositores colombianos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- Ecuador realiza el lanzamiento oficial de la ronda petrolera intercampos III Club La Unión/Quito- 12 de Octubre y Abraham Lincon

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO PIB.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025 (Texto) (Foto)

22:00h.- Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- La minera brasileña Vale, uno de los mayores productores y exportadores globales de mineral de hierro, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

22:00h.- Nueva York.- AMAZON RESULTADOS.- El gigante del comercio electrónico Amazon presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025. (Texto)

22:00h.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- La tecnológica Apple publica sus resultados del último trimestre de su ejercicio (no sigue el calendario natural), tras obtener en el primer semestre un beneficio neto de 84.544 millones de dólares, un 7,02 % más interanual. (Texto)

22:30h.- Washington.- CASA BLANCA HALLOWEEN.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participan en un evento de Halloween en la Casa Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ POLÍTICA.- Canadá celebra con apatía este jueves el 30 aniversario del traumático segundo referéndum independentista de Quebec, en el que, en 1995, los separatistas quebequeses estuvieron a punto de conseguir más del 50 % de los votos. (Texto)

Naciones Unidas.- SÁHARA OCCIDENTAL.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana y Santiago de Cuba.- HURACANES ATLÁNTICO CUBA.- Tras el paso del huracán Melissa por el extremo oriental de Cuba, la isla se afana con las tareas de emergencia tras los fuertes vientos e intensas lluvias que ha dejado y comienza a evaluar daños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- COLOMBIA CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la renovación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Montevideo.- URUGUAY TECNOLOGÍA.- El futuro del sistema financiero es analizado en el Fintech Summit 2025, un evento celebrado en Montevideo en el que se tratarán diversos temas como la entrada de la inteligencia artificial en el rubro. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA D.HUMANOS.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 42 Congreso Mundial, que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

Santiago.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica los datos de producción industrial y de cobre de septiembre. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA HUELGA.- La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lleva a cabo una huelga nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud que atiende a los maestros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- Teléfonica Brasil, filial del grupo español Telefónica en el país suramericano, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Brasilia.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en septiembre. (Texto)

Washington – OEA GUATEMALA – El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria con el objetivo de analizar las «graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala”. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA GOBIERNO – El presidente argentino, Javier Milei, celebra este jueves una reunión con gobernadores provinciales con el objetivo de recabar apoyos para las profundas reformas que busca impulsar tras el triunfo electoral de su partido en los comicios legislativos. (Texto)

Santo Domingo – LATINOAMÉRICA TRANSPORTE – El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz Abogabir, aborda en una entrevista con EFE la problemática de la movilidad en la región y cómo su país está avanzando hacia un transporte sostenible. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Riad.- A.SAUDÍ FORO.- Última jornada en la novena edición del foro económico «Futuro de las Inversiones» (FII, en sus siglas en inglés) en Arabia Saudí, conocido informalmente como el «Davos del Desierto», dedicado completamente a la inversión y a los potenciales acuerdos que se firmarán en el reino.

El Cairo.- EGIPTO GEM.- El Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés) alista su apertura prevista para el sábado, un lugar donde se podrán ver más de 100.000 piezas arqueológicas del Antigüo Egipto en un complejo de más de 50 hectáreas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Jerusalén.- ISRAEL ULTRAORTODOXOS.- Estudiantes ultraortodoxos protestan en Jerusalén contra su reclutamiento militar forzoso, que amenaza una exención histórica gracias a la que no tenían que servir en el Ejército israelí como el resto de jóvenes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

