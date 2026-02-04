Temas del día de EFE Internacional del 4 de febrero de 2026 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – Rusos, ucranianos y estadounidenses planean retomar hoy sus contactos de paz en Abu Dabi entre reproches de Kiev a Moscú por el ataque masivo al sector eléctrico ucraniano que puso fin en la víspera a la tregua energética pactada por los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

(Texto) (Audio)

IRÁN EEUU

Teherán.- Irán afirma que la fecha y localización de las próximas conversaciones nucleares con Estados Unidos no han sido confirmadas aún, en medio de nuevas tensiones tras el derribo de un dron iraní por fuerzas estadounidenses en el mar Arábigo.

(Texto)

(Se ha enviado información de que Irán admite que perdió el contacto con un dron, después de que Estados Unidos derribase uno)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo – En torno a una decena de personas murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, mientras que, a pesar de oficializar el lunes su reapertura, Israel mantiene prácticamente cerrado el paso fronterizo de Rafah que separa el sur de Gaza de Egipto.

(Texto)

HRW INFORME

Washington – Human Rights Watch ofrece una rueda de prensa para presentar su Informe Mundial de 2026 sobre la situación de los derechos humanos con la participación de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, y otros expertos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Entre otros, se ha enviado información:

– HRW denuncia «racismo exacerbado» en UE por normalización de retóricas de extrema derecha

-Trump ha mostrado en EEUU «flagrante desprecio por los derechos humanos».

– Rusia aumentó en 2025 los ataques contra objetivos civiles en Ucrania

– Israel intensificó sus actos de genocidio y limpieza étnica contra palestinos en 2025

(Se han enviado informaciones sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países de América, Europa, África y Asia).

ATLÁNTICO BORRASCA

Madrid/Lisboa/Rabat – La península ibérica afronta fuertes precipitaciones entre un temporal atlántico y la borrasca Leonardo, que en España azotará especialmente la región de Andalucía y en Portugal ha llevado a alertar del riesgo de inundaciones en varias partes del país, al igual que en el norte de Marruecos, donde fueron evacuadas ya más de 50.000 personas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

PANAMA CANAL

Pekín- China calificó de «absurdo» y «extremadamente ridículo» el fallo del Tribunal Supremo panameño que anula la concesión de dos puertos cercanos al canal de Panamá a la hongkonesa CK Hutchison, mientras la filial de esta, Panama Ports Company (PPC), anunció el comienzo de un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá.

EEUU COLOMBIA

Washington – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Video)

MINERALES CRÍTICOS

Washington – EE.UU. acoge una cumbre ministerial sobre minerales críticos presidida por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con la asistencia de ministros y altos responsables de la Comisión Europea y países como India, India, Australia, Israel, Corea del Sur o República Democrática del Congo, para hablar sobre el refuerzo de las cadenas de suministro o la reducción de la dependencia de China.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Caracas – El chavismo convoca a una «gran marcha» cuando se cumplen 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

(Texto) (Foto) (Video)

– El anuncio de una ley de amnistía en Venezuela propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puede abrir el camino hacia una eventual transición, dijeron analistas a EFE, pero su alcance dependerá de condiciones aún ausentes, y de cambios en el sistema judicial que mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.

(Foto) (Texto) (Video)

– De discursos breves y con una imagen de académica, Delcy Rodríguez, la mujer que juró como presidenta encargada de Venezuela, ha tomado el timón de un chavismo volcado a garantizar su supervivencia cuando su país se asoma a una etapa de cambios tutelados por EE.UU. y que está poniendo a prueba los cimientos de la revolución.

(Foto) (Texto) (Video)

EEUU JUSTICIA

Miami (EEUU) – Una jueza en Florida anuncia la sentencia contra Ryan Routh, hallado culpable el año pasado del segundo intento de asesinato de Donald Trump en 2024 cuando era candidato presidencial, en un campo de golf en el estado.

(Texto) (Foto) (Video)

PAKISTÁN ATAQUE

Islamabad – El grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha puesto en primera línea de combate a su «escuadrón suicida» de mujeres, combatientes que se inmolan en ataques y cuya participación se ha convertido en un símbolo de su campaña armada, tras una ofensiva insurgente que dejó casi 200 muertos en Pakistán el pasado fin de semana.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

SAM RAIMI

Londres – La última creación del cineasta Sam Raimi, ‘Enviad Ayuda’, recién estrenada en España, es descrita por su actor protagonista, Dyland O’Brien, como «una mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida», y promete en una entrevista con EFE giros de guion de esos que «te mantienen en vilo porque nunca sabes qué vendrá después».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES TELEVISIÓN

Redacción Internacional – Dos jugadores de hockey enfrentados en la pista pero amantes fuera de ellas: con esta sencilla trama y una buena dosis de escenas de sexo, ‘Heated Rivalry’ (‘Más que rivales’), una serie canadiense que ha conquistado seguidores en todo el mundo y llega esta semana a España y Latinoamérica.

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para el próximo domingo, 8 de febrero, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía JAPÓN ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, 8 de febrero, en Tailandia, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía TAILANDIA ELECCIONES.

– Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará la última parte de una serie previa con la Guía RUSIA EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:30h.- Roma.- ITALIA EEUU.- El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, comparece en la Cámara de Diputados sobre la hipotética presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. (Texto)

10:00h.- Roma.- VATICANO PAPA.- Audiencia general del papa León XIV (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- SAM RAIMI.- La última creación del cineasta Sam Raimi, ‘Enviad Ayuda’, recién estrenada en España, es descrita por su actor protagonista, Dyland O’Brien, como «una mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida», y promete en una entrevista con EFE giros de guion de esos que «te mantienen en vilo porque nunca sabes qué vendrá después». (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- LITERATURA CHINA.- La escritora china Jung Chang habla con EFE de su nueva novela ‘Vuelan los cisnes salvajes’, secuela de la superventas ‘Cisnes salvajes’ (1991), donde narró las vidas de tres generaciones de su familia en la China de Mao Zedong y Deng Xiaoping. (Texto)

11:00h.- A Coruña.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Inauguración de la cumbre internacional REAIM 2026, sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar. (Texto) (Foto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de enero.

12:30h.- Barcelona.- PREMIO NADAL.- El escritor David Uclés habla con un grupo de periodistas de ‘La ciudad de las luces muertas’, con la que ganó el último premio Nadal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Arganda del Rey (Madrid).- UCRANIA GUERRA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entrega varios generadores de gran potencia a la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska.

Bruselas.- UE EEUU.- Los grupos políticos del Parlamento Europeo se reúnen este miércoles para decidir si aprueban el pacto comercial que Bruselas y Washington cerraron en verano, una vez el presidente estadounidense, Donal Trump, ha retirado las amenazas arancelarias contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Kiev/Moscú/Washington.- UCRANIA GUERRA.- Rusos, ucranianos y estadounidenses planean retomar sus contactos de paz en Abu Dabi. (Texto)

Budapest.- HUNGRÍA JUSTICIA.- Un tribunal de Budapest tiene previsto dictar hoy sentencia contra Maya P., una persona no binaria, de nacionalidad alemana y acusada de agredir a un activista neonazi en febrero de 2023, por lo que la fiscalía pide 24 años de cárcel. El caso ha causado tensiones entre Alemania y Hungría. (Texto)

Londres.- SANTANDER UK.- El banco Santander UK divulga sus resultados correspondientes al último trimestre de 2025. (Texto)

Ginebra.- NOVARTIS RESULTADOS.- El gigante farmacéutico suizo Novartis presenta sus resultados anuales. (Texto)

Ginebra.- UBS RESULTADOS.- El mayor banco de Suiza, UBS, presenta sus resultados anuales. (Texto)

Copenhague.- NOVO NORDISK RESULTADOS.- La farmacéutica danesa Novo Nordisk presenta resultados anuales.

Berlín.- ALEMANIA HORTICULTURA.- Berlín acoge la feria Fruit Logística en Berlín, dedicada al mercado de frutas y hortalizas frescas, en el que España es el séptimo productor mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

América

13:30h.- Sao Paulo.- HRW INFORME LATINOAMÉRICA.- Representantes de Human Rights Watch (HRW) ofrecen una rueda de prensa en São Paulo para analizar el estado de los Derechos Humanos en Latinoamérica, en un contexto de creciente división regional y tensiones con Estados Unidos. (Texto)

15:30h.- Washington.- HRW INFORME.- Human Rights Watch ofrece una rueda de prensa para presentar su Informe Mundial de 2026 sobre la situación de los derechos humanos con la participación de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, y otros expertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bogotá.- COLOMBIA MODA.- La Cámara de Comercio de Bogotá presenta a ocho marcas colombianas que desfilarán por la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés). (Texto)

17:00h.- Nueva York.- ARTE NUEVA YORK.- El Jardín Botánico de Nueva York presenta su popular exposición anual de orquídeas, que este año , bajo la temática ‘La jungla de asfalto’ (Concrete Jungle) del diseñador Mr. Flower Fantastic» rendirá homenaje al paisaje urbano de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Lima.- PERÚ PAPA.- La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) da detalles de su reciente visita al Vaticano y comentará la próxima visita a Perú del papa León XIV, que sirvió en el país andino durante más de dos décadas. (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU JUSTICIA.- Anuncian la sentencia contra Ryan Routh, culpable del segundo intento de asesinato de Trump (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Sotheby’s subasta en Nueva York ‘Young Lion Resting’, un dibujo del pintor holandés Rembrandt con el que la casa espera recaudar entre 15 y 20 millones de dólares, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, dedicada a la protección de los felinos y sus ecosistemas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Inscripción de la ‘Gran Consulta por Colombia’ en la Registraduría Nacional en Bogotá, mecanismo en el que el próximo 8 de marzo se elegirá un candidato único del sector de centroderecha entre Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila. Registraduría Nacional de Bogotá (Texto)

21:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

22:30h.- Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- Alphabet, la matriz de Google y YouTube, da a conocer los resultados de su cuarto trimestre después de ganar en el tercero 34.979 millones de dólares (un 33 % más interanual), con unos ingresos de 102.346 millones, un 16 % más respecto al mismo periodo del año anterior (Texto)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Niños bolivianos se adueñan de la Alasita, la festividad patrimonial de la miniatura de Bolivia, con la ‘Ch’iti feria’, que significa ‘pequeño’ en aimara, donde ellos estarán al frente de pequeños quioscos en los cuales vendieron artesanías y platos típicos del país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Panamá ofrece una rueda de prensa sobre la disolución para «personas jurídicas inactivas», tras la salida de las listas de blanqueo de capitales y los esfuerzos del Gobierno para que el país deje de ser considerado un paraíso fiscal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CHAVISMO.- El chavismo convoca a una «gran marcha» cuando se cumplen 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL FEMINICIDIOS.- El Gobierno brasileño presenta un plan contra los feminicidios después de que el número de mujeres asesinadas batiera un récord el año pasado.

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- La ciudad de Buenos Aires alberga este miércoles una exhibición de helicópteros acrobáticos militares españoles con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- MINERALES CRÍTICOS.- Se celebra una cumbre ministerial sobre minerales críticos presidida por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- ITAÚ RESULTADOS.- El banco brasileño Itaú, que cuenta con operaciones en varios países de América Latina, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre inflación para el mes de enero de 2026. (Texto)

O.Medio

Dubái.- CUMBRE GOBIERNOS.- La Cumbre Mundial de Gobierno reúne en Dubái bajo el lema «Forjando los Gobiernos del Futuro» a gobiernos, organizaciones internacionales, líderes de opinión y del sector privado de todo el mundo para fomentar la cooperación internacional.

El Cairo.- EGIPTO TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, procedente de Riad, visita El Cairo, acompañado de un importante contingente de empresarios turcos. Se prevé una reunión de Erdogan con el presidente egipcio, Abdelfatah Sisi

África

Riad.- ALEMANIA GOLFO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comienza este miércoles en Arabia Saudí una gira por el golfo Pérsico como objetivo de fortalecer y profundizar sus relaciones, sobre todo económicas, con los países de la región.

Asia

Lombok.- INDONESIA ESPAÑA.- La Fiscalía indonesia propone la pena contra los acusados de asesinar a la española Matilde Muñoz en la isla indonesia de Lombok el pasado julio, en el juicio que se celebra en el enclave turístico.

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, continúa con su viaje de Estado a China visitando la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing e inicia su viaje a la ciudad de Shanghái.

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- Corea del Sur evalúa el resultado de la reunión el martes en EE.UU entre el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubil.

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas decide si la solicitud de juicio político por presunta corrupción contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. es «suficiente en sustancia», después de haber declarado el lunes que la denuncia es «suficiente en forma».

