Temas del día de EFE Internacional del 4 de febrero de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – Rusos y ucranianos acordaron continuar mañana jueves las conversaciones de paz que llevan a cabo en Abu Dabi con la mediación del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y que, según el negociador ucraniano Rustem Umérov se está centrando en cuestiones prácticas y concretas y está siendo «sustancial y productivo».

(Texto) (Audio)

ISRAEL PALESTINA

El Cairo/Gaza – Un nuevo grupo de palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza llegó este miércoles al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, después de que Israel impidiera su cruce alegando una falta de «detalles de coordinación necesarios» por parte de la ONU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El número total de gazatíes muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego aumentó a 556, entre ellos más de 115 menores, tras una oleada de ataques la madrugada de este miércoles que ha causado al menos 21 fallecidos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

(Texto)

IRÁN EEUU

Teherán.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este miércoles en que las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear, que medios iraníes sitúan el viernes en Omán, deben incluir también la limitación del programa de misiles balísticos de la República Islámica, algo que Teherán rechaza.

(Texto)

(Se ha enviado información de que Irán admite que perdió el contacto con un dron, después de que Estados Unidos derribase uno)

HRW INFORME

Washington – Human Rights Watch (HRW) ha hecho este miércoles un llamamiento a los líderes democráticos de Latinoamérica en la presentación de su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo a unirse en torno a «principios básicos» frente a las violaciones del derecho internacional por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ATLÁNTICO BORRASCA

Madrid/Lisboa/Rabat – La borrasca Leonardo golpeó este miércoles con fuerza a Portugal, España y Marruecos, con precipitaciones extraordinarias que dejaron un rastro de inundaciones y crecidas de ríos, miles de personas desalojadas de sus hogares y suspensión de actividades escolares y transportes.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

PANAMA CANAL

Pekín- China calificó de «absurdo» y «extremadamente ridículo» el fallo del Tribunal Supremo panameño que anula la concesión de dos puertos cercanos al canal de Panamá a la hongkonesa CK Hutchison, mientras la filial de esta, Panama Ports Company (PPC), anunció el comienzo de un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá.

(Texto)

(Se han enviado unas claves; China mueve ficha en el pulso por el Canal de Panamá)

EEUU COLOMBIA

Washington – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Video)

MINERALES CRÍTICOS

Washington – Estados Unidos propuso este miércoles la formación de un bloque de socios comerciales con países aliados para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Caracas – El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el país vive un momento «muy complicado» que exige a todos «subir los niveles de conciencia» y que haya «máxima unidad de las fuerzas revolucionarias».

(Texto) (Foto) (Video)

– El anuncio de una ley de amnistía en Venezuela propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puede abrir el camino hacia una eventual transición, dijeron analistas a EFE, pero su alcance dependerá de condiciones aún ausentes, y de cambios en el sistema judicial que mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.

(Foto) (Texto) (Video)

EEUU JUSTICIA

Miami (EEUU) – Una jueza estadounidense sentenció este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Video)

PAKISTÁN ATAQUE

Islamabad – Pakistán mantiene este miércoles un amplio despliegue de seguridad en la conflictiva provincia de Baluchistán, mientras los combates continúan por quinto día en la ciudad desértica de Noshki tras la ofensiva insurgente del pasado fin de semana, confirmaron fuentes oficiales.

– El grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha puesto en primera línea de combate a su «escuadrón suicida» de mujeres, combatientes que se inmolan en ataques y cuya participación se ha convertido en un símbolo de su campaña armada.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

SAM RAIMI

Londres – La última creación del cineasta Sam Raimi, ‘Enviad Ayuda’, recién estrenada en España, es descrita por su actor protagonista, Dylan O’Brien, como «una mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida», y promete en una entrevista con EFE giros de guion de esos que «te mantienen en vilo porque nunca sabes qué vendrá después».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 10.11 horas)

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para el próximo domingo, 8 de febrero, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía JAPÓN ELECCIONES.

(Enviada a las 12.11 horas)

– Con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, 8 de febrero, en Tailandia, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía TAILANDIA ELECCIONES.

(Enviada a las 13.28 horas)

– Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará la última parte de una serie previa con la Guía RUSIA EEUU.

(Enviada a las 14.44 horas)

AGENDA INFORMATIVA

20:00h.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Sotheby’s subasta en Nueva York ‘Young Lion Resting’, un dibujo del pintor holandés Rembrandt con el que la casa espera recaudar entre 15 y 20 millones de dólares, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, dedicada a la protección de los felinos y sus ecosistemas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Inscripción de la ‘Gran Consulta por Colombia’ en la Registraduría Nacional en Bogotá, mecanismo en el que el próximo 8 de marzo se elegirá un candidato único del sector de centroderecha entre Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila. Registraduría Nacional de Bogotá (Texto)

21:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

22:30h.- Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- Alphabet, la matriz de Google y YouTube, da a conocer los resultados de su cuarto trimestre después de ganar en el tercero 34.979 millones de dólares (un 33 % más interanual), con unos ingresos de 102.346 millones, un 16 % más respecto al mismo periodo del año anterior (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245