Temas del día de EFE Internacional del 4 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

EEUU ELECCIONES

Nueva York – El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, es el candidato favorito para ganar este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, con lo que se convertiría en el primer alcalde musulmán y socialista de la ciudad, puesto al que también aspiran el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

– Se enviará un perfil del ganador

– También se celebran elecciones para elegir gobernador en los estados de Nueva Jersey y Virginia, y alcalde en Miami, además de para decidir una redistribución de las circunscripciones para el Congreso en California.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El alto el fuego en Gaza no ha cambiado la realidad de la población palestina que vive rodeada de escombros, con poca ayuda y con el riesgo de ser atacados por el Ejército, mientras las negociaciones de la segunda fase de este acuerdo siguen en pausa por exigencia de Israel hasta que Hamás entregue los cuerpos de los ocho rehenes que quedan en el enclave.

– Un moratón en el ojo del pequeño Sadam y la piel enrojecida del bebé Omri, al que aún le cuesta respirar, recuerdan el brutal ataque sufrido por la familia palestina de los Daghamin a manos de un grupo de colonos israelíes, que asaltaron su casa rociándoles gas pimienta y apalearon hasta la muerte a la mitad de su ganado. Por María Traspaderne

(Se ha enviado información de que los países miembros del Consejo de Seguridad estudian una propuesta de Estados Unidos para una fuerza internacional en Gaza)

DICK CHENEY

Washington.- Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, considerado uno de los arquitectos de la llamada «guerra contra el terrorismo» y figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

(Se enviará un perfil, las reacciones y unas claves sobre las decisiones políticas adoptadas por Cheney durante su vicepresidencia)

EEUU GOBIERNO

Washington – Demócratas y republicanos intentan alcanzar un acuerdo para evitar que el cierre del Gobierno federal se prolongue un tiempo récord, mientras que la Casa Blanca se ha visto obligada a un desembolso parcial para los cupones de alimentos de los más pobres.

(Se enviará documentación sobre los cierres de la Administración en EEUU, que si supera el día de hoy se convertirá en el más largo de la historia)

UCRANIA GUERRA

Moscú-Kiev- Continúa el pulso entre Rusia y Ucrania en Pokrovsk y Kúpiansk, cercadas por las fuerzas rusas, mientras las partes intercambian ataques contra la infraestructura crítica en las retaguardias enemigas.

– Rusia celebra el Día de la Unidad Popular.

PAÍSES BAJOS GOBIERNO

La Haya – Los principales partidos neerlandeses comienzan este martes los contactos para formar Gobierno, con el centrista Rob Jetten de la formación D66 como el mejor situado para ser el nuevo primer ministro tras lograr el mayor número de votos, según los ajustados resultados provisionales de los comicios del pasado miércoles.

PERÚ MÉXICO

Lima/Ciudad de México – Perú ha roto relaciones diplomáticas con México después de que este país anunciara que le otorgaba el asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra del presidente Pedro Castillo (2021-2022), procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022 y le ha dado un «plazo perentorio» a la encargada de negocios de la Embajada en Lima para que abandone el país.

CUMBRE AMERICAS

Redacción internacional.- El aplazamiento de la cumbre de las Américas hasta 2026 por culpa de «la situación regional», anunciada por el país organizador, la República Dominicana, pone en evidencia la polarización y la tensión de la política latinoamericana.

BRASIL DROGAS

Belem (Brasil).- En la agitada ciudad de Belém o en la espesura de la selva, el crimen organizado se ha extendido en la Amazonía brasileña a velocidad de crucero a lomos de la banda Comando Vermelho. La activista y líder indígena Val Munduruku es testigo de ello.

UE MEDIOAMBIENTE

Bruselas – Los ministros de Medioambiente de lo países de la UE intentan acordar el objetivo de reducción de CO2 de la Unión Europea en 2040 y pactar in extremis la revisión de los planes climáticos que el bloque comunitario debe presentar en la COP30 de Brasil.

– El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) publica en Nairobi su «Informe sobre la Brecha de Emisiones» de 2025, que ofrece una revisión anual de la diferencia entre la dirección de las emisiones de gases y los compromisos actuales de los países para limitar el calentamiento global.

GRAN MUSEO EGIPCIO

El Cairo.- El Gran Museo Egipcio (GEM; en inglés) abre sus puertas al público tras más de veinte años de obras y retrasos con el objetivo de convertirse en un centro turístico y cultural de referencia mundial para mayor gloria del de las joyas de la arqueología del Antiguo Egipto que ahora exhibe con orgullo.

TURISMO FERIA

Londres – La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica.

– Acto de presentación de la campaña de Turismo Costa del Sol en el marco de la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres. (Texto) (Foto)

PREMIO GONCOURT

París – El escritor francés Laurent Mauvignier ganó este martes el premio Goncourt de novela, el más prestigioso de las letras en francés, por su obra ‘La maison vide’, que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los restos de varias generaciones marcadas por el silencio.

ESPECIALES

Con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde, la Agencia EFE ha comenzado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía MARCHA VERDE ANIVERSARIO con temas desde Marruecos y desde los Campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Con motivo de la celebración en Belém (Brasil) de la COP 30, la Agencia EFE ha empezado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía COP 30 CLIMA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Londres.- R.UNIDO NAVIDAD.- El distrito londinense de Westminster inaugura la pista de patinaje sobre hielo de la céntrica plaza de Leicester Square.

Sofía.- BULGARIA BCE.- La gobernadora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa hoy en la conferencia «A las puertas de la zona del euro» organizada por el Banco Nacional Búlgaro en Sofía, donde ofrecerá el discurso inaugural. (Texto)

Copenhague.- UE CULTURA.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el Consejo informal de ministros de Cultura de la Unión Europea (UE. (Texto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia celebra el Día de la Unidad Popular. (Texto) (Foto)

Schwerin.- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa su visita a los estados federados del país, en esta ocasión a Macklemburgo-Antepomeranian.

América

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- Estados Unidos tiene previsto publicar los datos de su balanza comercial correspondientes al mes de septiembre, aunque el cierre del Gobierno Federal plantea dudas sobre si las cifras serán comunicadas en la fecha prevista. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor Régulo Caro afirma a EFE que «la música regional mexicana es el nuevo pop» (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Lima.- PERÚ EMPRESARIOS.- Comienza la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de Perú, el principal foro empresarial de Perú, que será inaugurado por el presidente interino, José Jerí. Centro de Convenciones de Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ PRESUPUESTOS.- El Gobierno canadiense presenta este martes sus presupuestos generales del Estado para 2025-2026, los primeros del primer ministro Mark Carney, y que están marcados por la guerra comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado. (Texto)

Río de Janeiro.- COP30 CLIMA.- Brasil trata de promoverse como un líder ambiental, pero también es una potencia petrolera en expansión, una paradoja para el país que será anfitrión de la conferencia climática de la ONU (COP30), la cita mundial más importante por la sostenibilidad del planeta. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA MUJERES.- El nuevo Parlamento de Bolivia, que por primera vez tendrá un porcentaje mayoritario de mujeres legisladoras, está ante el reto de que las medidas que se tomen contra la crisis económica que vive el país no impacten negativamente en sectores vulnerables, además de evitar retrocesos en lo avanzado en derechos humanos, señalan organizaciones defensoras de la igualdad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CRIMINALIDAD.- Algunos gremios de autobuses de transporte urbano de Lima tienen convocado para el martes 4 de noviembre un nuevo paro para protestar contra el Gobierno por la ola de extorsiones y asesinatos que sufren por parte de organizaciones criminales. (Texto)

Washington.- VIRGINIA ELECCIONES.- El estado de Virginia elige en las urnas a la que será su próxima gobernadora entre la republicana y actual vicegobernadora Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires y brinda una rueda de prensa junto a Jorge Macri, alcalde de la capital argentina (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ELECCIONES.- La ciudad de Miami celebrará este martes las elecciones para escoger a su próximo alcalde, cargo que hoy ocupa Francis Suárez, con 13 candidatos en contienda y la posibilidad de una segunda vuelta el 9 de diciembre si ninguno supera el 50% de los votos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- CALIFORNIA ELECCIONES.- Los Ángeles.- El estado de California vota en las urnas la proposición 50, pensada para redistribuir los distritos electorales para el Congreso, una medida impulsada para los demócratas en respuesta al rediseño de los distritos favorable a los republicanos llevado a cabo en el estado de Texas este año. (Texto)

Asunción.- SURAMÉRICA ECONOMÍA.- Paraguay es anfitrión de la XLIII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, que reunirá a las principales autoridades monetarias de la región. Banco Central de Paraguay (BCP) (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La empresa brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- ITAÚ RESULTADOS.- El banco brasileño Itaú, con operaciones en varios países de América Latina, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Río de Janeiro.- COP30 CLIMA.- Foro de Líderes Locales, evento previo a la COP30 que reúne alcaldes y gobernadores de regiones de todo el mundo, para debatir el cambio climático. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El estado de Nueva Jersey, tradicionalmente escorado hacia el Partido Demócrata, elige a su nuevo gobernador un año después de ver cómo el republicano Donald Trump conseguía aumentar significativamente la aceptación de su partido allí. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su tercera proyección para la cosecha 2025-2026 de caña de azúcar de Brasil, mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol de caña. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido cumple el segundo día de su viaje a Brasil, en el que tiene prevista una agenda con marcado acento medioambiental. (texto)(foto)(vídeo)

África

12:00h.- Nairobi.- CRISIS CLIMÁTICA.- El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) publica su «Informe sobre la Brecha de Emisiones» de 2025, que ofrece una revisión anual de la diferencia entre la dirección de las emisiones de gases y los compromisos actuales de los países para limitar el calentamiento global. (Texto)

Johannesburgo.- G20 DESIGUALDAD.- Presentación del informe del llamado “Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global”, encargado por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, para la Presidencia sudafricana del G20. (Texto)

