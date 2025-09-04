Temas del día de EFE Internacional del 4 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

13 minutos

PORTUGAL ACCIDENTE

Lisboa – Las autoridades portuguesas, que han decretado para este jueves un día de luto nacional, investigan el accidente del miércoles en un conocido funicular turístico de Lisboa, el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), donde al menos 17 personas murieron y veintitrés resultaron heridas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

París – Los países de la Coalición de Voluntarios celebran en París una reunión en busca de garantías de seguridad para Ucrania, presididos por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene previsto intervenir en la Cumbre Seguridad IISS 2025 en Praga.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los israelíes continúan saliendo a las calles para pedir el fin de la guerra y el retorno de los rehenes mientras su país sigue con los preparativos para ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a su millón de habitantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien adelantó que hablará con el pontífice de la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El bar Gateway de Jerusalén amaneció este jueves sin uno de sus dueños, Tony Sabela, detenido ayer por la policía israelí por vender libros sobre Palestina. Sabela, interrogado y liberado horas después, tiene prohibido ir en 15 días a su bar, donde ahora la solidaridad ciudadana se manifiesta en forma de una avalancha de venta de libros.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela convoca a la primera de dos jornadas de entrenamiento de los más de ocho millones de milicianos que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, están alistados para defender a su país de Estados Unidos, al que acusa de haber inventado el ataque de sus fuerzas militares desplegadas en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba drogas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – Cuatro días después del seísmo que devastó zonas del este de Afganistán, miles de supervivientes continúan aislados en comunidades montañosas remotas, sin acceso a alimentos, agua o refugio, mientras las agencias humanitarias luchan por abrirse paso a través de un terreno implacable para prestar una asistencia médica urgente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El régimen talibán opera al límite de su capacidad para atender la crisis humanitaria derivada del terremoto del pasado domingo, sin acceso a ayuda fluida ni equipos especializados, su respuesta depende de la movilización de combatientes y voluntarios para tareas de rescate improvisadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LÍBANO ONU

Beirut.- El general Ricardo Esteban Cabrejos, al mando de unos 3.500 cascos azules en el Líbano, cree que el recién anunciado fin de la misión de paz de la ONU en ese país (FINUL) empujará a las partes a establecer un «statu quo permanente» sin conflictos y reconoce que están hallando más arsenales tras la salida de Hizbulá.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR EEUU

Quito – El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza una visita a Ecuador que incluye una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar temas de cooperación, seguridad y migraciones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

INDONESIA ESPAÑA

Senggigi (Indonesia) – La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – La penúltima jornada del Festival de Venecia consta de dos títulos de evocación femenina: ‘Elisa’, una historia de redención de una presa dirigida por el italiano Leonardo Di Costanzo, y ‘Girl’, de la realizadora taiwanesa Shu Qi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL TORONTO

Toronto – El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se inicia este jueves con un documental sobre la vida del fallecido cómico canadiense John Candy, cumple 50 años, medio siglo en el que ha pasado de ser una pequeña muestra sin pretensiones o uno de los certámenes más importantes del mundo.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Copenhague.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) visitan instalaciones danesas en las que se presentarán las principales tecnologías que impulsan la transición hacia una Europa neutra en emisiones y mantienen una cena conjunta en la primera jornada del Consejo informal de Energía de los Veintisiete.

Ginebra.- PLÁSTICOS TRATADO.- El presidente del órgano que negocia un tratado contra la contaminación de plásticos, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, explica en entrevista con EFE porqué no se pudo cerrar un acuerdo en la última ronda de negociaciones. (Texto) (Foto)

Sofía.- BULGARIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Sofía, donde se reunirá con el primer ministro búlgaro, Rossen Jeliazkov (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bucarest.- RUMANÍA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Bucarest, donde se reunirá con el presidente rumano, Nicusor Dan (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de la llamada de Coalición de Voluntarios que pretenden dar garantías de seguridad a Ucrania presidida por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro ucraniano, Keri Starmer, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ginebra.- SALUD GLOBAL.- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyessus, ofrece una rueda de prensa sobre los problemas de sanidad más importantes. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La penúltima jornada del Festival de Venecia consta de dos títulos de evocación femenina: ‘Elisa’, una historia de redención de una presa dirigida por el italiano Leonardo Di Costanzo, y ‘Girl’, de la realizadora taiwanesa Shu Qi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Sao Paulo.- ECONOMÍA VERDE.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su tercera edición, en la que autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil se darán cita para debatir los retos de la sostenibilidad. Auditorio IBMEC, Alameda Santos, 2356 (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial correspondientes al mes de julio. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU BIENES RAÍCES.- Miami se consolida como el «segundo hogar» de los ultrarricos del mundo (Texto)

16:00h.- Sao Paulo.- BRASIL ARTE.- Inauguración de la Bienal de São Paulo, el mayor evento de arte del hemisferio sur, con la presencia de los curadores.

16:00h.- Quito.- ECUADOR EEUU.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza una visita a Ecuador que incluye una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Palacio de Carondelet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- La Paz.- BOLIVIA INDÍGENAS.- El último censo en Bolivia registra un descenso en la autoidentificación de las personas como indígenas de un 42 % en el 2012 a 38,7 % en 2024, que dan un total de 4,2 millones de bolivianos. (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inversión fija bruta de junio, tras una caída del 7,1 % en mayo (Texto)

20:00h.- San José.- COSTA RICA ESPAÑA.- Un libro relata las tres décadas de historia del Centro Cultural de España en Costa Rica, un sitio que ha servido como casa para diversas disciplinas artísticas y como promotor de la libertad de expresión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile – LATINOAMÉRICA DEMOCRACIA (Entrevista) – «El deterioro de la democracia en Estados Unidos ha ocurrido muy rápido» y la deriva reaccionaria del Gobierno de Donald Trump está teniendo un «gran impacto» en Latinoamérica, alertó a EFE la directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Marcela Ríos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riohacha.- FORO MIGRACIÓN.- Se celebra la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en la que representantes de más de 40 países dialogarán sobre la contribución de los migrantes al desarrollo económico y social de las naciones que los acogen y sobre la corresponsabilidad entre los países con mayores flujos migratorios para promover una migración ordenada y segura. (Texto) (Foto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se inicia este jueves con un documental sobre la vida del fallecido cómico canadiense John Candy, cumple 50 años. (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EE.UU.) – EEUU CINE – La actriz Jessica Chastain devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria en el cine y el teatro que la ha convertido en una de las intérpretes más respetadas de su generación. (texto)(foto)(video)

Washington – EEUU LATINOS – Gloria Trevi y Rauw Alejandro serán honrados este jueves en los premios Herencia Hispana 2025, que celebrarán el aporte latino en Estados Unidos en una gala en el histórico Warner Theatre de Washington. (texto)(foto)(video)

Brasilia.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO SOCIAL.- Concluye la sexta reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guayaquil.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Un tribunal de Ecuador intenta instalar por cuarta vez la audiencia preparatoria de juicio contra los diecisiete militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendendientes a los que detuvieron irregularmente en la ciudad de Guayaquil y que posteriormente fueron hallados muertos con disparos en la cabeza. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO MEDIOAMBIENTE.- La organización Greenpeace presenta en México la Propuesta de Política Nacional de Desplazamiento Climático (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO AYOTZINAPA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 para dar los avances sobre el caso (Texto) (Foto) (Vídeo)

Reserva Huilo Huilo.- CHILE MEDIO AMBIENTE.- En un esfuerzo conjunto inédito, Chile y Argentina trabajan al unísono en la protección del amenazado huemul, el ciervo más austral del mundo, que transita por la frontera andina y del que sólo quedan 1.500 ejemplares. Por Meritxell Freixas (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SERIES.- Estreno de la serie ‘Task’ de HBO, protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey y dirigida or Brad Inglesby (‘Mare of Easttown’), en el centro Perelman Performing Arts Centre de Nueva York.

Washington – EEUU LATINOS (Entrevista) – La ‘Reina del Pop Mexicano’, Gloria Trevi, reflexiona en entrevista con EFE sobre los retos y logros de su trayectoria, reconocida con el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en EE.UU., que la artista dedica a “toda la comunidad latina”. (texto)(foto)(video)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su tercera proyección para la cosecha de café de 2025 de Brasil, mayor productor mundial del grano. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en agosto. (Texto)

Medellín (Colombia) – COLOMBIA ARTE – El maestro colombiano David Manzur entrega a sus 95 años a la Universidad de Antioquia la escultura monumental ‘Caballo al viento’, una de sus creaciones más recientes y ambiciosas, que será instalada en la plazoleta central del campus universitario. (texto) (foto)

Oriente Medio

Beirut.- LÍBANO ONU.- El general Ricardo Esteban Cabrejos, al mando de unos 3.500 cascos azules en el Líbano, cree que el recién anunciado fin de la misión de paz de la ONU en ese país (FINUL) empujará a las partes a establecer un «statu quo permanente» sin conflictos y reconoce que están hallando más arsenales tras la salida de Hizbulá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- Argelia acoge hasta el 10 de septiembre la 4ª edición de la Feria intraafricana (IATF) con la participación de más de 140 países y más de 44.0000 millones de dólares en acuerdos comerciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- ISRAEL PALESTINA.- Reunión de los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Liga Árabe en El Cairo para abordar la situación en la Franja de Gaza. En el encuentro, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, pronunciará una alocución.

Salé.- MARRUECOS RELIGIÓN.- Se celebra en Salé la tradicional procesión de velas por el «Mawlid al nabaui» o el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma.

África

15:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), ofrece su rueda de prensa semanal virtual sobre emergencias sanitarias como los brotes de mpox o cólera. (Texto)

