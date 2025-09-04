Temas del día de EFE Internacional del 4 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

PORTUGAL ACCIDENTE

Lisboa – El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, exige una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente ayer miércoles del funicular de Gloria, donde al menos 16 personas murieron -entre ellos cinco portugueses, dos surcoreanos y un suizo- y 23 resultaron heridas.

UCRANIA GUERRA

París – La Coalición de Voluntarios ha concretado los compromisos de sus 35 países miembros con las garantías de seguridad a Ucrania en caso de alto el fuego, lo que incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire de 26 de ellos, mientras que «en los próximos días» se concretará el respaldo que ofrecerá Estados Unidos.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los israelíes continúan saliendo a las calles para pedir el fin de la guerra y el retorno de los rehenes mientras su Ejército defiende las demoliciones masivas en los barrios de Zaitun y Shujaiya de la ciudad de Gaza, niega que formen parte del plan de Israel para ocuparla y asegura que se trata de algo «que ocurre en una guerra».

– El papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al presidente israelí, Isaac Herzog, con el que abordó la «trágica situación en Gaza» y la manera de «garantizar un futuro al pueblo palestino», además de mostrar su esperanza en que se alcance «con urgencia un cese al fuego permanente», y de quien recibió una invitación para visitar Israel.

– Vender libros sobre el sufrimiento de los palestinos en Gaza o la violencia sistemática de los colonos en Cisjordania se ha convertido en una profesión de riesgo en el Jerusalén Este ocupado y anexionado por Israel. En lo que va de año, la Policía ha irrumpido en tres de las principales librerías palestinas, la última la que alberga el bar ‘Gateway’ en la Ciudad Vieja. Por Núria Garrido Gómez

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela convoca a la primera de dos jornadas de entrenamiento de los más de ocho millones de milicianos que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, están preparados para defender a su país de Estados Unidos, al que acusa de haber inventado el ataque de sus fuerzas militares desplegadas en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba drogas.

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – La cifra de muertos en el terremoto de Afganistán registrado el pasado domingo en el este del país alcanzó este jueves las 2.205 personas, convirtiéndose en el seísmo más letal de las últimas décadas en territorio afgano.

– El régimen talibán opera al límite de su capacidad para atender la crisis humanitaria derivada del terremoto que ha dejado más de 1.400 muertos en el este de Afganistán, sin acceso a ayuda fluida ni equipos especializados, y cuya respuesta depende de un rescate desesperado contra el tiempo y contra el aislamiento internacional.

LÍBANO ONU

Beirut.- – El general español Ricardo Esteban Cabrejos, al mando de 3.500 cascos azules en el Líbano, afirma en una entrevista con EFE que el recién anunciado fin de la misión de paz de la ONU (FINUL) empujará tanto a ese país como a Israel a establecer un «statu quo permanente» y apunta que estamos en un «momento histórico» para romper con la violencia cíclica. Por Noemí Jabois

ECUADOR EEUU

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves en Quito al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien anunció que su país ha declarado organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

INDONESIA ESPAÑA

Senggigi (Indonesia) – Un hospital de Lombok llevó a cabo este jueves la autopsia de la española Matilde Muñoz, supuestamente asesinada en la turística isla indonesia hace dos meses, mientras la Policía local limita el caso a dos sospechosos, a la espera de conocerse los resultados del examen forense.

GIORGIO ARMANI

Roma – Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – El Festival de Venecia toca ya a su fin y este jueves, en su penúltima jornada, estrenó varias obras que abordaron los varios rostros del mal: desde un estudio psiquiátrico de un fraticidio a la violencia machista o a los crímenes en serie.

FESTIVAL TORONTO

Toronto – El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se inicia este jueves con un documental sobre la vida del fallecido cómico canadiense John Candy, cumple 50 años, un medio siglo en el que ha pasado de ser una pequeña muestra sin pretensiones, a uno de los certámenes más importantes del mundo. Por Julio César Rivas

