Temas del día de EFE Internacional del 5 de enero de 2026 (19.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Nueva York – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró hoy en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente de su país y que se considera «un prisionero de guerra».

– Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan

– El abogado de Maduro por el momento no solicitará la libertad bajo fianza.

Naciones Unidas – Estados Unidos negó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra «contra Venezuela» y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

– El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad la «violación flagrante» de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno.

– España denunció que las acciones como la intervención estadounidense en Venezuela son «un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional», y recordó que «los recursos naturales del país son parte de su soberanía».

(En la sesión China, Rusia, Colombia y Brasil condenaron la acción de Estados Unidos advirtiendo que amenaza la paz regional)

Caracas – El Parlamento de Venezuela instaló este lunes la legislatura 2026-2031, controlado nuevamente por el chavismo, en una sesión marcada por la incertidumbre tras la captura de Maduro y en la que fue nombrado presidente Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

– El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dijo este lunes que confía en que «más temprano que tarde» estarán libres en Venezuela su padre y la primera dama, Cilia Flores.

– Se ha enviado una información de que Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, está sancionada por la UE, mientras la Comisión Europea ha pedido una transición que incluya a Corina Machado y Edmundo González.

– Los mercados, sobre todo el del petróleo, están evaluando este lunes el impacto de la operación militar estadounidense en Venezuela, un país con la mayor reserva petrolera del mundo pero con una producción apenas superior a un millón de barriles diarios, de los que China es su principal cliente.

– Se ha enviado una información titulada «Las nuevas amenazas de Trump: Cuba, Groenlandia, México, Colombia…y otra vez Venezuela».

– El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» de Trump.

– Se mandó un análisis sobre las dudas de la legalidad de toda la operación militar, que expertos y muchos gobiernos califican de violación de la soberanía venezolana, uso ilegal de la fuerza, y crimen de agresión.

Washington – Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump ha rebautizado la doctrina Monroe, programa político decimonónico que postulaba a Washington como única potencia con influencia en Latinoamérica, como «doctrina Donroe» con la idea de que esa supremacía regional garantice seguridad económica y migratoria y conecte con su máxima de «Estados Unidos primero».

GROENLANDIA EEUU

Copenhague – La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó este lunes que «todo se acabará» si Washington ataca Groenlandia, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el control de esa isla ártica.

– La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa mostraron este lunes su apoyo a Dinamarca después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia.

IRÁN PROTESTAS

Redacción Internacional – Las protestas en Irán no han cesado pese al amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y se han extendido a más de 70 ciudades del país, en un contexto marcado por enfrentamientos, detenciones masivas y un creciente número de víctimas mortales.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Responsables militares europeos se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la de la Coalición de Voluntarios anunciada para el próximo 6 de enero por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras los bombardeos rusos han continuado este lunes y han afectado a un hospital.

– Antes de la reunión del martes de los líderes de la Coalición de Voluntarios en Francia, Ucrania espera más claridad sobre las posibles garantías de seguridad de sus socios en Europa, antes de nuevas conversaciones con Estados Unidos. Por Rostyslav Averchuk.

– Dimite el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en medio de reestructuración interna

FRANCIA MACRON

París – El Tribunal Correccional de París condenó este lunes a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, a penas de cuatro y ocho meses de cárcel, que solo tendrán que cumplir entre rejas en caso de reincidencia, salvo uno que sí tendrá que ingresar en prisión por no asistir al juicio.

CHINA COREA DEL SUR

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, pidió este lunes a Corea del Sur «resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta» durante sus conversaciones en Pekín con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en una reunión centrada también en la cooperación bilateral y la coordinación regional.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

– Cuatro palestinos murieron en Gaza en un bombardeo israelí.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este lunes el operativo para tratar de localizar a los dos niños españoles que continúan desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, después de que el domingo se recuperara el cadáver de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF. Por Noel Caballero

– El naufragio ha puesto en evidencia una vez más la laxa seguridad marítima en Indonesia, cuyas autoridades examinan ahora el sector.

VATICANO JUBILEO

Ciudad del Vaticano – Italianos, estadounidenses y españoles lideran la lista de peregrinos que han acudido a Roma con motivo del Jubileo, el evento católico que se celebra cada 25 años y que concluirá este martes con un total de 33.475.369 fieles participantes a lo largo de todo el Año Santo, informó este lunes el Vaticano.

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz – Sindicalistas marchan desde el altiplano de Bolivia hasta la sede de Gobierno en La Paz en contra del retiro del subsidio a los combustibles, que estuvo vigente 20 años, para asistir a un diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz para poner fin a los movilizaciones que empezaron el 22 de diciembre.

EEUU TECNOLOGÍA

Las Vegas (EE.UU.) – La industria tecnológica se prepara para anunciar en Las Vegas sus más ambiciosas propuestas en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), la más grande del mundo, que este lunes tiene reservada la jornada a los medios de comunicación y a empresas como Nvidia, Panasonic, Sony y Honda que hacen sus presentaciones, antes que la exhibición abra sus puertas el martes.

AGENDA INFORMATIVA

América

Montevideo – URUGUAY POLÍTICA (Entrevista) – En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti habla sobre su vida política, su familia y su legado en una entrevista con la Agencia EFE. Por Santiago Carbone (texto) (foto) (video)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – La organización feminista ‘Las Panas’ habla sobre el proyecto ‘Rosca por la Libertad’, que realizan en conjunto con Artículo 19, para, a través de sus roscas de reyes, visibilizar la violencia de género y defender la libertad de expresión en el país. (texto) (foto) (video)

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, comparece ante la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las denuncias sobre presuntos presiones a jueces que llevan casos de narcotráfico y presunto tráfico de influencias por parte de su esposa, entre otros delitos. Asamblea Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

