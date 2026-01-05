Temas del día de EFE Internacional del 5 de enero dfe 2026 (07.30 horas)

EEUU VENEZUELA

Nueva York – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen por primera vez ante un juez federal de Manhattan tras ser capturados en Caracas para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

(La hora prevista de la comparecencia es a las 18.00 horas)

– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

Caracas – La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugura un nuevo periodo legislativo (2026-2031) dominada nuevamente por el chavismo, en medio de la incertidumbre sobre qué rumbo tomará el chavismo después de que Delcy Rodríguez, que se erige como sucesora de Nicolás Maduro, haya tendido la mano a Estados Unidos para cooperar.

– Los mercados, sobre todo el del petróleo, evalúan este lunes el impacto de la operación militar estadounidense en Venezuela, un país con la mayor reserva petrolera del mundo pero con una producción apenas superior a un millón de barriles diarios, de los que China es su principal cliente.

Entre otras muchas, estos son los principales enfoques de las últimas horas:

– Desde la perspectiva venezolana, se ha enviado un resumen a las 05.27 horas: Delcy Rodríguez encabeza consejo de ministros con Maduro, EE.UU. y la seguridad en agenda, en el que se informa de que ha invitado a Estados Unidos a trabajar en una «agenda de cooperación».

– Desde la perspectiva estadounidense, se ha enviado un resumen a las 05.02 horas: Trump pide a Delcy Rodríguez «acceso total» a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques, además de advertir a Colombia, México y Cuba.

– Cuba confirma la muerte de 32 de sus militares en la operación de Estados Unidos en Venezuela

(Enviado a las 03.57 horas)

– Sobre Groenlandia, se ha enviado información a las 00.30 horas «Dinamarca urge a Estados Unidos a cesar en sus «amenazas» hacia Groenlandia, que incluye un comunicado de la primera ministra Mette Frederiksen, así como los comentarios de Donald Trump realizados en la revista «The Atlantic».

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional- Las protestas en Irán no han cesado pese al amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y se han extendido a más de 70 ciudades del país, en un contexto marcado por enfrentamientos, detenciones masivas y un creciente número de víctimas mortales.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Responsables militares europeos se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada para el próximo 6 de enero por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski.

– Antes de la reunión del martes de los líderes de la Coalición de Voluntarios en Francia, Ucrania espera más claridad sobre las posibles garantías de seguridad de sus socios en Europa, antes de nuevas conversaciones con Estados Unidos. Por Rostyslav Averchuk.

CHINA COREA DEL SUR

Pekín.- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebran una cumbre bilateral, tras la que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este lunes el operativo para tratar de localizar a los dos niños españoles que continúan desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, después de que el domingo se recuperara el cadáver de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF. Pôr Noel Caballero

– El naufragio ha puesto en evidencia una vez más la laxa seguridad marítima en Indonesia, cuyas autoridades examinan ahora el sector.

FRANCIA MACRON

París – Un tribunal de París dicta sentencia contra diez personas acusadas de acosar cibernéticamente a Brigitte Macron, la esposa del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

VATICANO JUBILEO

Ciudad del Vaticano – El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco.

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz – Sindicalistas marchan desde el altiplano de Bolivia hasta la sede de Gobierno en La Paz en contra del retiro del subsidio a los combustibles, que estuvo vigente 20 años, para asistir a un diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz para poner fin a los movilizaciones que empezaron el 22 de diciembre.

EEUU TECNOLOGÍA

Las Vegas (EE.UU.) – La industria tecnológica se prepara para anunciar en Las Vegas sus más ambiciosas propuestas en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), la más grande del mundo, que este lunes tiene reservada la jornada a los medios de comunicación y a empresas como Nvidia, Panasonic, Sony y Honda que hacen sus presentaciones, antes que la exhibición abra sus puertas el martes.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Responsables militares europeos se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada para el próximo 6 de enero por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski.

París.- FRANCIA MACRON.- Veredicto sobre el caso de ciberacoso a Brigitte Macron por el que fueron acusadas 10 personas. (Texto) (Vídeo)

10:45h.- Berlín.- ALEMANIA NAVIDAD.- El Zoo de Berlín sirve a sus elefantes y otros de sus animales árboles de Navidad que se encontraban en los salones de los berlineses, en una forma de evitar que dichos elementos decorativos navideños acaben ensuciando las calles de la capital de Alemania, la ciudad más poblada del país centroeuropeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El primer ministro de Hungría ofrece una rueda de prensa internacional en Budapest.

11:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO JUBILEO.- El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Colonia.- EUROPA ESPACIO.- La astronauta francesa de la Agencia Europa del Espacio (ESA) Sophie Adenot ofrece una conferencia de prensa para dar a conocer su primera misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) con nombre “εpsilon” actualmente prevista para no antes del 15 de febrero, durante.

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL DIPLOMACIA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, participa en el Seminario Diplomático que se celebra en la Fundación Gulbenkian, en la que también estará presente el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel. (Texto)

17:00h.- París.- FRANCIA EMPRESAS.- Discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de la tradicional ceremonia en el Palacio del Eliseo del pastel de Reyes, en presencia de panaderos y pasteleros artesanales, así como de estudiantes de formación profesional de estos oficios.

América

Montevideo – URUGUAY POLÍTICA (Entrevista) – En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti habla sobre su vida política, su familia y su legado en una entrevista con la Agencia EFE. Por Santiago Carbone (texto) (foto) (video)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – La organización feminista ‘Las Panas’ habla sobre el proyecto ‘Rosca por la Libertad’, que realizan en conjunto con Artículo 19, para, a través de sus roscas de reyes, visibilizar la violencia de género y defender la libertad de expresión en el país. (texto) (foto) (video)

16:00h.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA PARLAMENTO – La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela instala un nuevo periodo legislativo (2026-2031) con el chavismo nuevamente dominando la mayoría de curules, en medio de la incertidumbre política tras la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos a Caracas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre inflación para el mes de diciembre de 2025. (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, comparece ante la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las denuncias sobre presuntos presiones a jueces que llevan casos de narcotráfico y presunto tráfico de influencias por parte de su esposa, entre otros delitos. Asamblea Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Lima.- PERÚ CÁRCELES.- Más de un centenar de presos catalogados como de «alta peligrosidad» son trasladados desde la cárcel de Lurigancho, la más grande y poblada de Perú, a la prisión de Challapalca, ubicada a más de 4.800 metros de altitud en el altiplano peruano. Establecimiento Penitenciario de Lurigancho (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebran una cumbre bilateral, tras la que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, retoma su trabajo oficial tras una pausa por el fin de año con una visita al santuario de Ise, el lugar sagrado más importante del sintoísmo, donde tiene previsto dar una rueda de prensa.

Taipéi.- FOXCONN VENTAS.- La taiwanesa Hon Hai (Foxconn), uno de los principales fabricantes de los servidores de inteligencia artificial de la estadounidense Nvidia, difunde sus cifras de facturación de diciembre.

