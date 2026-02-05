Temas del día de EFE Internacional del 5 de febrero de 2026 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia y Ucrania cerraron este jueves su segunda ronda de contactos directos bajo mediación de EE.UU. en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con un acuerdo que ha propiciado el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

(Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron este jueves en Abu Dabi restablecer el diálogo militar de alto nivel, que fue suspendido en otoño de 2021, pocos mees antes de la invasión rusa de Ucrania).

CUBA EEUU

La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves en una inusual comparecencia televisiva que la isla no recibe combustible del exterior desde diciembre y que prepara un plan por el «desabastecimiento agudo» ante las presiones de EE.UU., país con el que se mostró abierto al diálogo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los palestinos sufren nuevos ataques del Ejército israelí a lo largo de Gaza, dejando el alto el fuego vigente en el aire, mientras Israel sigue trabando la entrada de palestinos a través del paso de Rafah, reabierto esta semana.

IRÁN EEUU

Teherán.- Irán y Estados Unidos mantendrán mañana en Omán nuevas negociaciones nucleares, en un encuentro al que llegan distanciados por la insistencia estadounidense de incluir en las conversaciones el arsenal de misiles de Teherán, que solo quiere discutir su programa atómico, todo ello bajo la amenaza de una intervención militar de Washington.

RUSIA EEUU

Moscú/Washington – La expiración del START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, en un momento de grandes tensiones de las relaciones internacionales, abre una nueva era de incertidumbre desconocida desde el fin de la Guerra Fría y allana el camino para el inicio de una carrera armamentista a nivel global.

– Rusia ha lamentado el fin del START III pero ha defendido que China no se sume al desarme.

– Se han enviado reacciones de otros países, como la de Japón.

– Se ha enviado una documentación sobre los países que poseen armamento nuclear.

COLOMBIA LLUVIAS

Montería (Colombia) – Miles de familias han resultado damnificadas por las lluvias de los últimos días en el norte de Colombia, donde los ríos San Jorge y Sinú, en «un evento excepcional, poco frecuente y de alta severidad», según las autoridades, inundaron grandes extensiones de zonas rurales y urbanas, incluida Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba.

UE CATALUÑA

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la «exigencia de imparcialidad».

(Se han enviado algunas reacciones a la sentencia, así como una cronología (12.32 horas) con las principales decisiones de la justicia europea con Puigdemont)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Familiares de los presos políticos de Venezuela protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos estos detenidos y pedir su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Nueva York – El empresario colombiano Álex Saab y el dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, cercanos al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según informaron cinco fuentes venezolanas y un funcionario estadounidense a The New York Times.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluye su visita a Estados Unidos, que le ha servido para estrechar la relación con su homólogo Donald Trump en un momento clave del fin de su mandato y el nuevo escenario electoral donde Petro espera que su sucesor, Iván Cepeda, sea el elegido.

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) – La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se mostró este jueves tranquila pese a la fuerte apreciación del euro frente al dólar. Previamente, el Consejo de Gobierno del BCE decidió por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %.

CHINA EEUU

Pekín .- El presidente chino, Xi Jinping, ha advertido a su par de EE.UU. Donald Trump, que Taiwán es su «primera línea roja» en las relaciones bilaterales y le ha urgido a manejar «con máxima prudencia» la venta de armas a la isla autogobernada que Pekín no descarta invadir.

(Se ha enviado un resumen a las 12.00 horas)

BAD BUNNY SUPER BOWL

San Francisco – Bad Bunny ofrece una rueda de prensa para compartir detalles sobre su actuación en el descanso de Super Bowl LX, un hito que lo convertirá en el primer artista en presentar un catálogo de música en español en el evento deportivo más visto del mundo.

ECUADOR FLORES

Quito – Cada año, cuando se acerca San Valentín, el movimiento en las fincas de flores de Ecuador se acelera para trasladar millones de rosas desde el frío de los Andes a multitud de países donde se convertirán en un caluroso símbolo de amor, consolidando a Ecuador como el tercer exportador mundial de flores después de Países Bajos y Colombia.

EEUU MÚSICA

Miami – El ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa, presenta su lado más ‘Íntimo’, un álbum con boleros en vivo, conversaciones con el público y anécdotas detrás de sus éxitos grabado en Miami, donde celebra en una entrevista con EFE el fin de «las etiquetas» en la música.

ESPECIALES

– Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 8 de febrero, en las que se disputan el cargo el candidato António José Seguro, exministro socialista, y el líder de ultraderecha André Ventura, la Agencia EFE publicará una serie previa este jueves con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para el próximo domingo, 8 de febrero, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía JAPÓN ELECCIONES.

(Enviadas a las 11.36, 11.52 y 12.08 horas)

– Con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, 8 de febrero, en Tailandia, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía TAILANDIA ELECCIONES.

(Enviada a las 11.20 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:30h.- Londres.- MUJER CIENCIA.- Celebración por parte de la Red de españolas investigadoras en Reino Unido del Día Internacional de mujeres y niñas en la ciencia. Embajada de España. Belgrave Square.

19:30h.- París.- FRANCIA GEOPOLÍTICA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participará en un debate organizado por la revista Le Grand Continent, junto al alcalde socialista de Charleroi (Bélgica), Thomas Dermine, y la eurodiputada y presidenta de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Aurore Lalucq, sobre los cambios geopolíticos acaecidos tras el inicio del segundo mandato del presidente.

América

19:00h.- Guayaquil.- ECUADOR GALÁPAGOS.- Más de 2.000 llantas recopiladas en las Islas Galápagos, en Ecuador, llegan a Guayaquil para empezar un proceso de reciclaje, como parte de un proyecto para librar al archipiélago de neumáticos usados. Centro de Operaciones y Logística del Consejo de Gobierno de Galápagos, sur de Guayaquil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- AMAZON RESULTADOS.- El gigante del comercio electrónico Amazon anuncia sus resultados del cuarto trimestre tras ganar en el tercero 21.187 millones de dólares (un 38 % más interanual), con una facturación de 180.169 millones (un 13 % más). (Texto)

