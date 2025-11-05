Temas del día de EFE Internacional del 5 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

EEUU ELECCIONES

Nueva York – – La ‘ola azul’ demócrata que barrió las elecciones locales de EE.UU. del martes contrarrestó las mayorías alcanzadas por Donald Trump en las presidenciales de hace un año, e hizo saltar las alarmas entre los republicanos y el propio presidente, quien reconoció en un raro momento de introspección, que han «aprendido mucho» de los resultados de anoche.

– El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este miércoles a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde neoyorquino Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, que fue primera vicealcaldesa del regidor saliente, Eric Adams.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este miércoles que los republicanos han «aprendido mucho» tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota que atribuyó al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país.

– La elección del progresista Zohran Mamdani como el nuevo alcalde de Nueva York divide a la prensa de la ciudad: algunos medios lo describen como un comunista en «guerra» con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que para otros ha logrado un «triunfo progresista» histórico.

– Además del de Mamdami, la jornada electoral del martes en Estados Unidos ha sido negativa para Trump: victoria de Abigail Spanberger para la gobernación de Virginia y la de Mikie Sherrill en Nueva Jersey abre la puerta a un avance demócrata en oposición a las políticas del presidente, mientras en California los votantes aprobaron la Propuesta 50, que permitirá un rediseño de los distritos electorales del estado en favor de los demócratas.

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre del gobierno federal se ha convertido ya en el más largo de la historia, al alcanzar su día 36 justo en el primer aniversario de las elecciones que dieron a Donald Trump la presidencia del país, con sueldos impagos a funcionarios, falta de fondos para la ayuda a los más desfavorecidos y la posibilidad de que el transporte aéreo en todo el país se vea afectado al inicio del periodo vacacional más importante del año.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este miércoles que se cumple un año de su victoria en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, que calificó como una de las «mayores de la historia».

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el America Business Forum (ABF), una “cumbre de líderes” que ocurre frente a la sede de su futura biblioteca presidencial en Miami y en la que también participarán María Corina Machado, Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

GUERRA COMERCIAL

Washington – El Tribunal Supremo de EE.UU. escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano.

– China anunció este miércoles que suspenderá durante un año la aplicación de un «arancel adicional» del 24 % sobre productos procedentes de Estados Unidos, una medida enmarcada en la tregua comercial alcanzada la semana pasada entre ambos países.

– El primer ministro chino, Li Qiang, subrayó este miércoles la oposición de su país a los «actos de proteccionismo y unilateralismo» en una feria de importación en Shanghái.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego, mientras Israel ha devuelto a Gaza 15 cuerpos de palestinos más a cambio del último rehén, cuya identidad ya se ha confirmado.

– Todo es destrucción y silencio a unos 200 metros de la llamada línea amarilla de Gaza, hasta donde el Ejército israelí se ha retirado con el alto el fuego que se mantiene después de casi un mes. Solo se escucha el zumbido esporádico de un dron, la conversación apagada de los soldados y los ladridos de perros vagabundos. Nada de las miles de personas que solían vivir allí y cuyas casas son ahora montones de escombros. Por María Traspaderne

– La violencia en Cisjordania alcanza niveles récord con ataques de colonos cada día contra palestinos, en una espiral de violencia que no remite, mientras una ONG ha denunciado que Israel plantea construir un nuevo barrio en el asentamiento ilegal de Geva Binyamin, al sureste de la ciudad palestina de Ramala.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania introducirá períodos fijos de servicio militar para combatir la falta de reclutas y las miles de deserciones con el objetivo de hacer frente a un ejército ruso numéricamente superior, en una guerra que se acerca a su cuarto aniversario. Por Rostyslav Averchuk

– Ucrania ataca otra central térmica en territorio enemigo como respuesta a la campaña de bombardeos contra su sistema energético que está llevando a cabo Rusia, que volvió a lanzar decenas de drones contra territorio ucraniano, mientras sigue el asedio ruso en las ciudades de Kupiansk y Pokovsk.

– Los ministros de Defensa del Reino Unido, los países bálticos, nórdicos y Países Bajos firmaron este miércoles en Bodø (Noruega) un acuerdo con su colega ucraniano para estrechar la cooperación militar con Kiev.

– El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur dijo hoy que Corea del Norte ha enviado a unos 5.000 militares para realizar labores de reconstrucción de infraestructura a Rusia y que alrededor de 10.000 soldados están desplegados en zonas fronterizas entre este país y Ucrania para misiones de vigilancia.

BÉLGICA DRONES

Bruselas – Los servicios de inteligencia de Bélgica creen que Rusia está detrás de los drones que en el último mes sobrevolaron dos bases militares del país y que ayer obligaron a cerrar durante unas horas los aeropuertos de Bruselas y de Lieja, informaron este miércoles los medios locales.

UE CLIMA

Bruselas.- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para reducir sus emisiones contaminantes en un 90 % para 2040 respecto a 1990, aunque diluyendo ese esfuerzo con flexibilidades.

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) recuperará su libertad este miércoles, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara una sentencia de diez años de prisión por el caso ‘golpe de Estado II’ y ordenara su “liberación inmediata”, tras casi cinco años en prisión.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – El Ejército sudanés busca fortalecerse ante una posible ofensiva de los paramilitares que les arrebate otra capital del Estado en Sudán, esta vez en Kordofán Norte, mientras que la tragedia tras la toma de Al Fasher sigue provocando reacciones internacionales y hace tambalear una posible tregua en el país, que sufre la peor crisis humanitaria del planeta.

LUPITA INFANTE

Miami (Entrevista) – Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

ESPECIALES

