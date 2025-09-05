Temas del día de EFE Internacional del 5 de septiembre de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó este viernes en un discurso en el Foro Económico Oriental en Vladivostok la presencia de tropas extranjeras en Ucrania antes o después de la paz e insistió en invitar al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, a Moscú, donde, dice, la garantizaría el 100 por cien de seguridad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La advertencia de Putin se produce después de que 26 países de la Coalición de Voluntarios se hayan comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a «estar presentes en tierra, por mar o en el aire» para aportar garantías de seguridad a Kiev).

– La discusión sobre garantías de seguridad para Ucrania tras un eventual cese el fuego prosigue y se debaten diversos modelos, incluidos los establecidos tras la guerra de Corea en 1953 y tras dos conflictos consecutivos entre Finlandia y la Unión Soviética en 1944, pero la amenaza rusa plantea desafíos únicos que obligan al país invadido a fortalecer ahora su ejército. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) acusa en Kiev a las autoridades anticorrupción del país de actuar de forma arbitraria contra uno de sus agentes y sostienen que es en venganza por una operación reciente del servicio secreto contra detectives de estas estructuras. Por Marcel Gascón

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel asegura que controla el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos que han causado el desplazamiento forzoso de numerosas familias hacia el sur del enclave palestino, sin que se vislumbre un alto el fuego pese a la presión de los familiares de los secuestrados para que se alcance un acuerdo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha movilizado para este viernes a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), a la espera de que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente a la defensa del país ante el despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La movilización venezolana se produce después de que Estados Unidos denunciara que cazas venezolanos sobrevolaron uno de sus buques en el Caribe y de que el secretario norteamericano de Estdo, Marco Rubio, asegurara en Quito que EEUU está dispuesto a evaluar «muy de cerca» la reinstalación de una base militar en Ecuador, algo que el gobierno de Venezuela ha calificado de «ofensa»).

LÍBANO ONU

Línea Azul (Líbano).- A escasos cien metros de la denominada Línea Azul, la frontera de facto entre el Líbano e Israel, se erige una posición española de la misión de paz de la ONU (FINUL) desde donde los cascos azules vigilan las 24 horas del día una divisoria clave para el futuro de los libaneses. Por Noemi Jabois (Crónica)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ACCIDENTE

Lisboa – Las autoridades de Portugal continúan investigando las causas del accidente del funicular de Glória, en Lisboa, que causó en Lisboa 16 muertos y 23 heridos, mientras se trabaja para retirar los restos del funicular que aún permanecen en el lugar del accidente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO PARTIDOS

Londres – El partido antiinmigración Reform UK, del nacionalista Nigel Farage, que se posiciona en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto en el Reino Unido, celebra su congreso anual en la ciudad inglesa de Birmingham.

(Texto) (Foto)

TAILANDIA POLÍTICA

Bangkok – El Parlamento de Tailandia vota para elegir a un nuevo primer ministro en una sesión especial, después de la destitución de la exmandataria Paetongtarn Shinawatra por parte del Tribunal Constitucional el pasado viernes.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – El hallazgo de supervivientes en las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Afganistán el pasado domingo, y que ya ha dejado 2.205 muertos, se reduce en el quinto día de operaciones de rescate y con la ayuda humanitaria llegando a cuentagotas a este país asiático.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En un rincón de un campamento de desplazados en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, un niño de seis años llamado Armanullah Khan juega entre las tiendas de damnificados del terremoto del pasado domingo, que ha dejado más de 2.000 muertos, sin ser consciente de que, tras la tragedia, se ha quedado solo.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

ALEMANIA SUPERORDENADOR

Berlín.- El Centro de Investigación Jülich, en el oeste de Alemania, inaugura en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, el superordenador ‘Júpiter’, que es, según la institución germana, el más rápido de Europa y el cuarto más rápido del mundo, y que podrá ser utilizado, por ejempl,o para el entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA) o para simulaciones numéricamente complejas en el ámbito del clima y la meteorología.

(Texto) (Foto) (Audio)

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – La 82 edición del Festival de Venecia toca a su fin con las proyección de las últimas tres películas que compiten por su León de Oro: ‘Un film fatto bene’, del italiano Franco Maresco; ‘The sun rises on us all’, del chino Cai Shangjun, y ‘Silent friend’, de la húngara Ildikó Enyedi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CAMILLERI CENTENARIO

Roma – Italia homenajea a Andrea Camilleri, su escritor más querido y cuyo centenario se cumple este viernes, con un intenso programa de celebraciones para recordar, durante dos años, la vida y la obra de un autor muy popular, de cuyos libros, traducidos a más de 50 idiomas, se han vendido más de 30 millones de copias. Por Marta Rullán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA DANZA

La Habana – La compañía Acosta Danza, bajo la tutela del prestigioso bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, celebra una década de “sacrificio y entrega” en los escenarios y “feliz por los logros”, explica en entrevista a EFE su directora artística, Yaday Ponce.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Copenhague.- UE ENERGÍA.- Consejo informal de ministros de Energía de la Unión Europea (UE), en el que participa el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y que se centra en el futuro de la arquitectura energética de Europa, en la ampliación de las tecnologías limpias y en la expansión de la infraestructura energética, entre otros aspectos. (Texto) (Foto)

09:30h.- París.- TORRE EIFFEL.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, explica ante la prensa el procedimiento que se va a seguir para decidir qué nombres de mujeres científicas se inscribirán en la torre Eiffel junto a los de los hombres científicos que ya figuran en el monumento.

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica los datos del PIB de la UE y la eurozona y sus agregados del segundo trimestre de 2025. (Texto)

13:00h.- Riga.- LETONIA CROACIA.- La ministra letona de Exteriores, Baiba Braze, se reúne con su homóloco croata, Gordan Grlić Radman.

16:00h.- Roma.- PAPA MEDIO AMBIENTE.- El papa León XIV inaugura el ‘Borgo Laudato si’: un jardín en el palacio apostólico de Castel Gandolfo dedicado a la conservación de la biodiversidad. (Texto) (Foto)

17:00h.- Londres.- R.UNIDO REFORM UK.- El Partido Reform UK de Nigel Farage celebra su congreso anual en la ciudad inglesa de Birmingham. (Texto)

20:00h.- Roma.- VATICANO LGTBI.- Los fieles católicos LGTBI que participarán en una peregrinación en ocasión del Jubileo celebran una vigilia en la Iglesia del Gesù de Roma. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Oslo.- NORUEGA ELECCIONES.- La campaña electoral de los comicios legislativos noruegos del próximo lunes, en los que el bloque gubernamental de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos, ha estado dominada por cuestiones como el aumento del coste de vida, los impuestos y el futuro de la actividad petrolera. Por Anxo Lamela (Texto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Brno (Chequia), donde se reunirá con el primer ministro checo, Petr Fiala.

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La 82 edición del Festival de Venecia toca a su fin con las últimas tres películas en la competición por su León de Oro: ‘Un film fatto bene’, del italiano Franco Maresco; ‘The sun rises on us all’, del chino Cai Shangjun, y ‘Silent friend’, de la húngara Ildikó Enyedi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos (BLS) publica los datos de desempleo de agosto. (Texto)

15:00h.- La Habana.- CUBA DANZA.- La compañía Acosta Danza, del bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, celebra su décimo aniversario con tres actuaciones en La Habana a partir de este viernes. EFE entrevista a su directora artística, Yaday Ponce, que se muestra «feliz» por los éxitos alcanzados con «sacrificio y entrega». (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LITERATURA.- El escritor chileno José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’ presenta en una entrevista su nuevo libro ‘Lo poco que recuerdo’, (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MORTALIDAD.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga la cifra de muertes por todas las causas registradas en el primer trimestre de 2025 (Texto)

21:00h.- Sao Paulo.- BRASIL INFRAESTRUCTURA.- El Gobierno brasileño realiza en la sede de la Bolsa de São Paulo la subasta del primer túnel sumergido del país, que unirá las ciudades de Santos y Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, (Texto)

23:00h.- La Paz.- ISRAEL PALESTINA.- Colectivos sociales y estudiantes universitarios realizarán una marcha en solidaridad con Palestina por lo que consideran «un genocidio contra el pueblo palestino» por los ataques a la Franja de Gaza, la movilización se realizará en el centro de la ciudad de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sapzurro (Colombia).- COLOMBIA MIGRACIÓN.- Suben a las lanchas en grupos de veinte, cargando niños en brazos y bolsas de basura con sus pertenencias, en un rincón del Caribe colombiano, entre la selva y un mar turquesa de postal, que marca una de las puertas de entrada a Sudamérica, su tierra de la que partieron poco tiempo atrás y al que se ven forzados a regresar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA MINERÍA.- Indígenas aimara de la localidad de Viacha en Bolivia realizan una marcha para exigir a las autoridades que retiren las licencias a mineras que contaminan los ríos del lugar, y denuncian que la actividad de la minería sin un control adecuado está envenenando al ganado y a las personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ INVERSIÓN.- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión) presenta ante instituciones y empresarios una gran carpeta de proyectos de inversión inmobiliaria valorada en 2.090 millones de dólares o 1.800 millones de euros. (Texto)

Cartagena.- COLOMBIA TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, participa en un conversatorio con el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, en el Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom, el más importante del sector en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cúcuta/Tibú (Colombia) – COLOMBIA CONFLICTO – Una caravana humanitaria y por la paz parte de la ciudad colombiana de Cúcuta hacia Tibú, en la región del Catatumbo, escenario constante de violencia entre distintos grupos armados ilegales por el control de los cultivos de coca y de las rutas del narcotráfico. (texto)(foto)(video)

Ciudad de México.- MÉXICO EMPLEO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publica los datos de los empleos formales creados en agosto. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO GANADERÍA.- Ganaderos del norte de México aseguran que la exportación de ganado a Estados Unidos podría reanudarse en un par de meses gracias al avance del programa de la mosca estéril contra el gusano barrenador (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY AGRO.- Comienza la edición 120 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que reúne a los mejores exponentes de la genética animal, maquinaria, agroinsumos y tecnología aplicada a la producción agropecuaria. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de Colombia correspondiente a agosto de 2025. (Texto)

Oriente Medio

10:00h.- Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El Consejo de Ministros del Líbano se reúne para evaluar un plan que les presentará el Ejército del país para desarmar al grupo chií Hizbulá antes de finales de año, un objetivo que el Estado libanés busca pese a la oposición del movimiento armado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

08:00h.- Dakar.- SENEGAL MPOX.- El pasado 22 de agosto, Senegal confirmó su primer caso de mpox, una enfermedad causada por el virus de la viruela símica, que en el último año ha azotado especialmente al continente africano, causando cerca de dos mil muertes. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebra una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, a la que seguirá una rueda de prensa conjunta. (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN AUSTRALIA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de Japón y Australia celebran en Tokio una reunión 2+2 para dialogar sobre el fortalecimiento de su cooperación en un momento marcado por el recrudecimiento del entorno de seguridad a nivel global y regional . (Texto) (Foto)

