Temas del día de EFE Internacional del 5 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

7 minutos

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, endureció hoy aún más su posición negociadora al declarar que sólo aceptará reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, si es en Moscú -donde dijo incluso que garantizaba su seguridad al 100 por cien-, al tiempo que descartó la presencia de tropas occidentales, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz, que incluso serían consideradas como un «objetivo legítimo».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El esfuerzo europeo por establecer garantías de seguridad confiables para Ucrania tras un eventual alto el fuego con Rusia prosigue, incluso con una mirada a precedentes y modelos históricos, pero Ucrania considera que más allá del posible envío de tropas de paz su mejor baza es un ejército más fuerte y compromisos claros de sus socios frente a la amenaza rusa. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí bombardeó este viernes un edificio de gran altura en ciudad de Gaza tras anunciar que llevaría a cabo contra este tipo de construcciones cuando estuvieran vinculadas a actividades terroristas de Hamás, sin que hasta el momento se haya informado de muertos o heridos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La organización islamista Hamás publicó este viernes, cuando se cumplen 700 días desde que Israel empezará su ofensiva contra Gaza, un nuevo vídeo en el que aparece el rehén Guy Gilboa-Dalal junto a Evyatar Daviv.

(Texto)

– A lo largo de todo Israel se están celebrando este viernes, cuando se cumplen 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, diferentes actos conmemorativos encabezados por los familiares de los rehenes para recordar a los 48 cautivos que todavía siguen en manos de Hamás y al mismo tiempo exigir su liberación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, remodeló este viernes su Gobierno tras la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner -referente del ala izquierdista del laborismo- a raíz de un escándalo por sus arreglos fiscales y nombró en su lugar a David Lammy, hasta ahora ministro de Exteriores, cargo en el que será sustituido por la actual titular de Interior, Yvette Cooper.

(Texto) (Vídeo)

– Enviados perfiles de la dimisionaria Angela Rayner y de la nueva jefa de la diplomacia británica, Yvette Cooper.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha movilizado para este viernes a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), a la espera de que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente a la defensa del país ante el despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LÍBANO ISRAEL

Beirut – El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá y decidió que la institución castrense presente un informe mensual al Gobierno con los avances que se vayan haciendo en su implementación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– A escasos cien metros de la denominada Línea Azul, la frontera de facto entre el Líbano e Israel, se erige una posición española de la misión de paz de la ONU (FINUL) desde donde los cascos azules vigilan las 24 horas del día una divisoria clave para el futuro de los libaneses. Por Noemi Jabois (Crónica)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ACCIDENTE

Lisboa – Las autoridades de Portugal continúan investigando las causas del accidente del funicular de Glória, en Lisboa, que causó en Lisboa 16 muertos y 23 heridos, y se han identificado a los fallecidos, que son cinco portugueses y once extranjeros.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA

Kinsasa – La agencia de salud de la Unión Africana (UA) anunció el despliegue inmediato de expertos para contener el nuevo brote de ébola declarado en la provincia de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), donde ya se han registrado al menos 15 muertes y 28 casos sospechosos.

(Texto)

-Siete preguntas sobre el ébola, el virus que resurge en la República Democrática del Congo.

(Texto)

R.UNIDO PARTIDOS

Londres – El líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, afirmó este viernes, al dar comienzo su congreso anual de esa formación en Birmingham, en el centro de Inglaterra, que el Reino Unido puede tener elecciones generales anticipadas en 2027 (en lugar de 2029) a raíz de la «gran división» en el seno del laborismo, en el poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA POLÍTICA

Bangkok – La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes al conservador Anutin Charnvirakul, exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera del cargo a Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – Decenas de heridos continúan siendo trasladados a hospitales en el este de Afganistán cinco días después del devastador terremoto en la provincia de Kunar que ya ha dejado al menos 2.205 muertos y 3.640 heridos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En un rincón polvoriento de un campamento de desplazados en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, un niño de 6 años llamado Armanullah Khan juega entre las tiendas de damnificados del terremoto, aferrado a los hábitos de la infancia, sin ser consciente de que tras la tragedia se ha quedado solo para siempre.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

ALEMANIA SUPERORDENADOR

Berlín.- – El superordenador ‘Júpiter’, con capacidad de efectuar más de un trillón de operaciones por segundo, se inauguró este viernes en el Centro de Investigaciones Jülich, en el oeste de Alemania, donde fue definido como un paso importante hacia la soberanía digital europea y un impulso a las investigaciones en Inteligencia Artificial (AI).

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – El último día de competición del Festival de Venecia se ha cerrado este viernes con un canto a la curiosidad humana con el estreno, entre otras películas, de ‘Silent Friend’, en la que un árbol centenario asiste al desarrollo de tres generaciones y a los progresos que, poco a poco, van consiguiendo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA DANZA

La Habana – La compañía Acosta Danza, bajo la tutela del prestigioso bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, celebra este fin de semana en La Habana una década de “sacrificios y entrega” en los escenarios con su fusión de técnicas clásica y contemporánea.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245